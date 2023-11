Historia de la sinagoga de Be’eri que es utilizada por los soldados israelíes para rezar

Ynet Español- por Sharon Kidon y Nir Cohen

Después de que despejaran el kibutz Be’eri, los soldados quisieron entrar a una sinagoga cerrada y se acercaron a Rachel Priker, su encargada, quien les dijo que la llave estaba en su casa destruida y les dio permiso para derribar la puerta.

Después de que los soldados de las FDI limpiaron Be’eri de los terroristas que se infiltraron y cometieron una horrible masacre durante Simjat Torá el 7 de octubre, se acercaron a la sinagoga Ahavat Yisrael en el kibutz, que estaba cerrada. En la puerta vieron un cartel que decía: “Aquellos que deseen utilizar la sinagoga, por favor coordinen con Rachel”, junto con un número de teléfono. Uno de los soldados decidió llamar, sin saber si Rachel todavía estaba viva.

Al otro lado de la línea respondió Rachel Priker, la fundadora de la sinagoga, que había sobrevivido al ataque terrorista. “Recibí una llamada de uno de los soldados, dos días después de que saliéramos de esta terrible experiencia”, relata en una entrevista con Ynet.

“Me dijo que había soldados en el kibutz que querían rezar y me preguntaron si tenía una llave”, explica. “Les dije: ‘Mira, toda mi casa está quemada, no queda nada, ciertamente ni una llave. Pero entra por la puerta de la sinagoga’. Eso es lo que hizo. Oraron allí durante 24 horas. Este lugar ahora no sólo acoge a aquellos que vienen a orar; se ha convertido en un lugar de encuentro social para los soldados cerca de la Franja de Gaza, más allá de las oraciones y el estudio de la Torá.”

“Cuando abandonamos la zona del desastre y nos trasladaron al Mar Muerto, estaba completamente oscuro, una catástrofe más allá de las palabras”, dice. “Llevamos aquí aproximadamente un mes y, de repente, hay una especie de luz: precisamente en el lugar de la destrucción, el dolor y el derramamiento de sangre que hubo allí, muchos soldados se reúnen en la sinagoga”.

“Para mi alegría, la sinagoga ha funcionado durante todas las operaciones y ha estado funcionando a lo largo de los años desde su fundación. Sin embargo, hoy hay una luz especial en este lugar”, explica.

–¿Alguna vez estuvo tan llena la sinagoga? La población del kibutz Be’eri se considera muy secular.

–La sinagoga funcionaba todo el año con eventos y ocasiones los viernes como lecturas de la Torá, ceremonias de brit milá (circuncisión), servicios conmemorativos y bodas. Estaba activa, pero de manera muy menor, y no siempre había suficientes asistentes para formar un minyan (quórum de oración). Durante las Fiestas Mayores en los últimos 17 años de su existencia, estaba lleno de amigos que venían a orar. En los últimos años, he estado dirigiendo el servicio de oración de Neilah (conclusión) afuera porque no quedaba espacio en la sinagoga.

Hace varios días, Rachel fue a visitar la sinagoga. “Estuve allí para reunirme con los soldados que constantemente me envían vídeos conmovedores de lo que hacen allí, mostrando cuánta fuerza les da este lugar”, explica. “Allí conocen a otros amigos, no sólo religiosos, sino también personas seculares de todos los ámbitos de la vida. Entré a verlos y me emocioné mucho al verlos. Salieron con una guitarra, cantaron y bailaron. Miré desde un lado y dije: ‘Dios, ¿cómo puede ser que de una oscuridad tan terrible, de repente surja tal luz, tanta alegría, unidad y amor verdadero?'”

Pricker tuvo el honor de participar en la redacción de la primera letra de un nuevo rollo de la Torá que, según los planes, se colocará en la sinagoga de Be’eri dentro de un año. Miró la primera palabra de la Torá, Beresheet o Génesis, y de repente notó que las letras del nombre Be’eri estaban escondidas en ella.

“Le dije al rabino: ‘De Beresheet, Be’eri surgirá. De este lugar Be’eri crecerá’. “Este lugar da mucha luz y esperanza. Estos soldados por los que rezo constantemente y los bendigo para que regresen sanos y salvos a casa, todo esto me da una sensación de avivamiento, de fuerza y ​​de coraje. Difundiremos esta luz desde el kibutz Be’eri, desde la sinagoga y este rollo de la Torá, que supongo que en un año lo traeremos con una gran multitud, pompa y alegría a esta sinagoga. El kibutz Be’eri será reconstruido, con las casas y la gente y con la ayuda de Dios también con los rehenes”.

Según Pricker: “Rezo por esto. Uno de los rehenes en Gaza, Yossi Sharabi, está conmigo. No hay un día en el que no rece por él. Envié los nombres de los secuestrados, los nombres de los asesinados y los nombres de las personas que aún no han sido identificadas a los soldados que se encuentran allí en la sinagoga, quienes realizaron una ceremonia muy emotiva, leyeron todos los nombres de los asesinados y de los secuestrados y oraron por ellos”.