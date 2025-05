Hay 21 secuestrados que se supone están vivos y de quienes preocupa su salud

Cincuenta y nueve secuestrados siguen en cautiverio de Hamás. Veintiuno están vivos “con seguridad”, dijo Netanyahu, y para tres de ellos, el estatus ha cambiado a “dudoso”. Sus familias fueron informadas recientemente de que hay preocupación por la suerte de sus seres queridos.

Tres familias fueron informadas de que hay dudas sobre la vida de sus seres queridos, y de cuatro no se han recibido señales de vida. El estado de salud de los secuestrados que siguen cautivos de Hamás es precario y preocupante, en tanto Israel vuelve a los combates.

Durante mucho tiempo, incluso el miércoles por la mañana, Israel ha dicho que el número de secuestrados vivos es de 24, a pesar de que la esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu le comentó la semana pasada que el número era “menor”, después de que él dijera que había “hasta 24 secuestrados vivos”. Anoche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el número es de 21, y hoy, después de que la Coordinadora de Prisioneros y Personas Desaparecidas, Gal Hirsch, dijera que no ha habido cambios, Netanyahu declaró que el número se sitúa en 21 “seguro”, y otros tres de quienes se duda que están vivos.

Ahora, si Hamás no cambia de opinión y de repente acepta un acuerdo que no incluye el fin de la guerra, el gobierno planea lanzar una ofensiva a gran escala en la Franja de Gaza que, según el ministro de Defensa, Yisrael Katz, no se detendrá “hasta que se logren los objetivos”, es decir, se niega a detener los combates en favor de la liberación de los rehenes, como también dijo esta semana el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. De los 20 rehenes que se definen como vivos, se han recibido señales de vida. Pero al mismo tiempo su situación en cautiverio se está volviendo cada vez más difícil, 579 días después del inicio de la guerra. Estos son los abducidos de los que se ha recibido una señal de vida, y aquellos de los que no se ha recibido ninguna señal desde el secuestro del 7 de octubre:

A la espera de una señal de vida

Bipin Joshi, de 24 años, estudiante de agricultura de Nepal, fue secuestrado en Gaza. Su estado ha sido desconocido desde entonces. Antes del secuestro, sufría de alergia. Su amigo le dijo a Ynet que Bipin mostró un gran heroísmo el día de la masacre. “Agarró una granada como un héroe y la lanzó, salvando a la gente”, dijo su amigo en ese momento.

Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado por la DCO de Gaza. Esta mañana, su madre le dijo a Ynet que conoce a tres familias cuyo destino no está claro, y enfatizó que “nosotros somos una de ellas”. Por otro lado, dijo que la familia cree que Tamir está vivo, siempre y cuando no se haya recibido otra información clara. En el video del secuestro, se ve a Tamir siendo sostenido con vida por un terrorista por el cuello, en pijama, sin anteojos y descalzo. En el informe de la sede de los familiares de los secuestrados se afirma que “la falta de información absoluta suscita serias preocupaciones por su salud y sus posibilidades de supervivencia al duro cautiverio”.

Ariel Cuneo, de 26 años, compañero de Arbel Yehud, que estaba solo en manos de la Jihad Islámica, fue secuestrado en el kibutz Nir Oz. El informe de las Familias de los Secuestrados afirma que “desde el secuestro, no se han recibido señales directas de vida de él, se desconoce su paradero. La falta de información médica plantea serias preocupaciones por su salud en las duras condiciones de su cautiverio”. Ariel es el hermano de David Cuneo, quien también fue secuestrado y se encuentra cautivo. David recibió una señal de vida.

Pintha Nhapong (35), el último secuestrado tailandés en cautiverio. El embajador interino de Tailandia dijo en enero que continuaban los esfuerzos para localizarlo y liberarlo.

Se ha recibido una señal de vida

Alon Ohel (24) fue secuestrado en la Fiesta Nova. En febrero de este año, recibió la primera señal de vida de los secuestrados que fueron liberados, quienes dijeron que fue gravemente herido por metralla en su ojo derecho y sólo veía sombras. El sistema de salud de las Familias de los Secuestrados señaló que “una lesión importante en un ojo puede causar la pérdida completa de la visión en el otro ojo también. Además, Alon sufre heridas de metralla en las manos, el hombro y el cuello, y es mantenido encadenado en condiciones extremas de aislamiento, sin luz del día y con una grave falta de alimentos. Según los testimonios, Alon se quedó solo en cautiverio después de la liberación de los rehenes que se quedaban con él y, como resultado, se puso muy ansioso”.

Yosef Haim Ohana, de 24 años, también fue secuestrado de la Fiesta Nova. Apareció en un video publicado por Hamas junto al secuestrado Elkana Bohbot en marzo pasado. Según un informe de la Jefatura de Familias de Secuestrados, el testimonio de un secuestrado liberado indica que Yosef sufre de sensibilidad gastrointestinal aguda, principalmente debido a la comida rancia y las malas condiciones sanitarias en cautiverio. “A menudo sufre de vómitos y diarrea severos, hasta el punto de perder el conocimiento, síntomas que indican un daño grave para su salud”, agregó.

El informe también señaló que Yosef “sufrió un problema médico antes de su secuestro y se esperaba que se sometiera a una cirugía, pero esto no fue posible debido al secuestro. Según la misma fuente, el dolor que lo acompaña en cautiverio es significativo y duradero. Además, Yosef experimentó violencia física severa, abuso mental severo, hambruna continua, condiciones de higiene particularmente duras y una pérdida de peso significativa, como resultado de la desnutrición y la negligencia médica prolongada”.

Según los secuestrados liberados, Avinatan Orr (32), de Tel Aviv, que también fue secuestrado de la Fiesta Nova, se encuentra en los campamentos centrales de Gaza en condiciones duras, con falta de comida y agua, ha perdido mucho peso y se encuentra en un estado mental difícil. Avinatan, la pareja de Noa Argamani, recibió una señal de vida, pero no se ha dado a conocer ninguna documentación desde el duro video en el que se les ve separados.

Matan Angrest, de 21 años, de Kiryat Bialik, fue secuestrado de un tanque en llamas en el puesto de Nahal Oz. Según el informe del cuartel general, “fue brutalmente linchado y le causó una pérdida prolongada del conocimiento. Un video publicado por Hamas en febrero de 2025 muestra a Matan herido y pálido, con lesiones y miedo a la discapacidad en la mano derecha, asimetría en el rostro y una nariz rota, aparentemente por la tortura. El sistema de salud de la sede de las familias de los secuestrados dice que los testimonios y el video plantean preocupaciones sobre daños en sus huesos y daños neurológicos, así como daños severos en su estado mental. Los rehenes liberados señalaron que está recluido en condiciones duras, en pequeñas celdas que parecen jaulas, con barrotes, y que lo interrogan bajo tortura y violencia severa porque es un soldado. Matan también sufre de falta de alimentos, falta de luz natural y malas condiciones sanitarias”.

Elkana Bohbot, de 35 años, de Mevaseret Zion, fue secuestrada de Nova después de ayudar a evacuar a los heridos. Recientemente, Hamás publicó más videos de él, incluso cuando se dirigía a su familia. Según los testimonios de los retornados, Elkana se encuentra en malas condiciones físicas y, al parecer, está retenido en un túnel a 40 metros bajo tierra, en condiciones duras y sin luz natural. Elkana padece asma y problemas respiratorios crónicos, ha perdido mucho peso y se define como una persona que sufre de desnutrición. Las imágenes de su secuestro muestran moretones en su rostro. Reciente testimonio de primera mano de Ohad Ben Ami, que estuvo cautivo con Elkana y fue liberado, indica un cambio significativo en su estado mental. Según él, desde el momento en que se separaron, el estado mental de Elkana se deterioró, aparentemente porque estaba seguro de que sería liberado una o dos semanas después.

Los gemelos Ziv y Gali Berman, de 27 años, fueron secuestrados en el kibutz Kfar Aza. El informe afirma que “los dos se encuentran en duras condiciones de cautiverio, inanición de agua y alimentos, y están siendo sometidos a interrogatorios profundos y difíciles”. Se recibió una señal de vida de ellos el pasado mes de febrero, cuando los secuestrados liberados informaron que Ziv y Gali estaban retenidos por separado y que su estado de salud no estaba claro. En el primer mes del secuestro, Ziv fue herido en la cabeza por bloques de hierro después de un bombardeo de las FDI. Se desconoce la gravedad de la lesión. Según la información de inteligencia, durante la mayor parte de su cautiverio, su hermano Gali estuvo aislado de otros secuestrados y, por lo tanto, su estado mental no está claro.

Rom Braslavsky, de 21 años, de Jerusalem, fue secuestrado de la Fiesta Nova, donde trabajaba como guardia de seguridad. El mes pasado, se publicó un video de la primera señal de vida, y está en manos de la Jihad Islámica. “Estoy con dolor todo el día. No sé qué es esta enfermedad”, se le escucha decir. Rom sufre de asma y ha sido tratado con el inhalador Ventolin desde la infancia, así como una alergia aguda que puede causar erupciones cutáneas, picazón en los ojos, estornudos y dificultad para respirar. Según los testimonios, Rom estornuda mucho y sufre de una erupción en cautiverio. Además, sufre de escoliosis severa y dolor de espalda crónico, y usa anteojos, que ahora no tiene.

Guy Gilboa Dalal (23), de Alfei Menashe, fue secuestrado de la Fiesta Nova. El informe señala que “según los testimonios, fue severamente maltratado física y mentalmente”. El pasado mes de febrero, Hamás publicó un vídeo en el que se ve a Guy, junto con Eviatar David, siendo llevados a ver la liberación de otros secuestrados. En el video, aparece exhausto, con la mirada perdida y suplicando con palabras claras el regreso a casa. De acuerdo con los testimonios de los supervivientes del cautiverio, Guy y Evyatar fueron mantenidos juntos y experimentaron un grave terrorismo psicológico. Después de que los trajeron para ver la liberación de sus amigos, fueron devueltos por sus captores a un túnel subterráneo de unos 30 metros de profundidad, sin saber qué había pasado con el resto de los rehenes. Hay evidencia de que el túnel está lleno de trampas explosivas.

El informe también señaló que “según los testimonios recibidos por su familia, Guy está retenido en un túnel con un pozo de defecación en su interior, atado a sus manos y pies, a veces con una bolsa en la cabeza durante días. Se está muriendo de hambre, recibiendo pequeñas cantidades de comida que se le dan en completa oscuridad, sin saber lo que está comiendo. Se ducha sólo una vez al mes, usando un balde. Según las opiniones médicas publicadas en los medios de comunicación, Guy sufría de sed extrema hasta el punto de perder temporalmente la capacidad de hablar, y perdió la audición de un oído, hallazgos que indican un sufrimiento físico severo y una falta total de tratamiento médico básico.

Eviatar David, de 24 años, de Kfar Saba, fue secuestrado de la Fiesta Nova. El informe afirma que “el pasado mes de febrero se publicó un vídeo de Hamás en el que se ve a Evyatar siendo llevado, junto con Guy Gilboa Dalal, al punto de liberar a otros rehenes, mientras que él mismo no fue liberado. En el video, Evyatar parece estar asustado, frustrado, con círculos oscuros alrededor de los ojos y un lenguaje corporal que expresa una gran angustia. Los supervivientes del cautiverio testifican que Guy y Evyatar fueron mantenidos juntos y experimentaron un severo terror psicológico. Según los testimonios dados a su familia, Evyatar está detenido sin sus gafas, lo que afecta gravemente su capacidad de visión”.

También se señaló en referencia a Evyatar que estaba “retenido en un túnel, que, según los testimonios, está lleno de trampas explosivas, y dentro de él hay un pozo para defecar. Está atado por las manos y los pies, a veces cubierto con una bolsa en la cabeza, y se le mantiene sin luz del día. Se muere de hambre, recibe poca comida y está en completa oscuridad, y se ducha sólo una vez al mes. De acuerdo con los dictámenes médicos emitidos a su familia con base en los testimonios y la documentación, existe un temor real de un grave deterioro de su salud, tanto física como mental, como resultado de los continuos abusos, sometimiento y humillación diaria”.

Nimrod Cohen (20) de Rehovot, un soldado de las FDI que fue secuestrado de su tanque después de que sus compañeros de equipo cayeran frente a él, y es el único sobreviviente. El Departamento de Inteligencia Sanitaria de las Familias de los Secuestrados señaló que “debido a que era un soldado, fue sometido a interrogatorios acompañados de tortura y humillación, y a veces fue esposado con cadenas. Parte del tiempo lo mantenían en pequeños nichos en los túneles, en condiciones duras que recordaban a una jaula. Está completamente aislado del mundo, sin acceso a los medios de comunicación y sometido a abusos psicológicos por parte de sus captores. Nimrod, un joven sensible e introvertido, fue descrito como deprimido, muy callado y apenas hablaba, y expresaba un profundo anhelo por su familia. En marzo pasado, en un video publicado por Eitan y Yair Horn, Nimrod apareció con el rostro borroso. Su familia reconoció su mano. Una persona secuestrada que fue liberada testificó que permaneció con Nimrod durante unos ocho meses, y que Nimrod no resultó herido, pero que su condición física y mental era muy mala.

Bar Avraham Kuperstein (22), de Holon, fue secuestrado mientras trabajaba como guardia de seguridad. Según el informe, un video publicado después del secuestro lo mostraba esposado, con una cuerda alrededor del cuello, pidiendo que otro hombre herido fuera atendido. En febrero pasado, los rehenes liberados le dijeron a su familia que habían estado con Bar en cautiverio, y le dieron a la familia una cierta señal de vida. Desde entonces, se ha publicado un video de él con el secuestrado Maxim Harkin.

Idan Alexander, de 21 años, soldado solitario estadounidense de la 51ª Brigada Golani, secuestrado. El informe afirma que “el pasado mes de noviembre, Hamás publicó una publicación en la que Idan aparecía y hablaba de su difícil situación en cautiverio. Físicamente, se veía en buenas condiciones, pero delgado de peso, con bolsas debajo de los ojos y signos de angustia mental eran evidentes”. El mes pasado, se publicó otro video de Idan.

Eitan Horn, de 37 años, de Kfar Saba, fue secuestrado junto con su hermano Yair del kibutz Nir Oz. Yair fue liberado en el último acuerdo de secuestro. Según los autores del informe, “en un video del pasado mes de febrero, se ve a Eitan en muy malas condiciones físicas: su cuerpo es delgado, sus movimientos son pesados y sufre de ampollas abiertas e infecciones graves en las manos. Eitan padece una enfermedad crónica de la piel, que empeora significativamente debido a la falta de tratamiento médico. La combinación de una enfermedad crónica no tratada, infecciones externas y desnutrición prolongada lo pone en peligro inmediato para su vida. La separación de su hermano, que también fue liberado, le provocó una gran angustia emocional”.

Segev Kalfon, de 27 años, de Dimona. La última señal de vida que se recibió de él fue en febrero pasado, de los secuestradores que estaban cautivos con él. Según el informe, Segev sufre de problemas médicos previos, incluyendo trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático (TEPT) y trastorno de ansiedad. Antes del secuestro, se sometió a una cirugía en la pierna y se le implantó platino en el cuerpo. Según los testimonios de los secuestrados liberados, durante su cautiverio sufrió un fuerte dolor en las piernas causado por el platino, así como fuertes ataques de tos. Y, a pesar de recibir jarabe, no hubo mejoría en su condición. Lo mantuvieron encadenado, en condiciones de aislamiento prolongado, hambriento y sin tratamiento médico. Las difíciles condiciones suscitan serias preocupaciones sobre el grave deterioro de su salud y su estado físico y mental.

David Cuneo (34) de Nir Oz, hermano de Ariel, fue secuestrado junto con su esposa y sus hijas pequeñas, que fueron liberadas en noviembre de 2023. Según el informe, “en febrero pasado, recibió una señal de vida, seguramente de los secuestradores que fueron liberados. La falta de información médica plantea serias preocupaciones por su salud, especialmente a la luz de las duras condiciones conocidas en cautiverio.

Omri Miran, de 47 años, fue secuestrado en el kibutz Nahal Oz. En la víspera del Día de Conmemoración del Holocausto, se publicó un video de Omri. Según el informe de la sede de la familia, los testimonios indican que Omri estuvo retenido en condiciones particularmente duras, pasó meses en los túneles sin luz del día ni aire limpio, y tuvo que lidiar con hambre y sed extremas. La separación de otros secuestrados, junto con el aislamiento prolongado, podría empeorar su estado mental.

Eitan Avraham Mor, de 24 años, de Kiryat Arba. El informe indica que en marzo recibió su primera señal de vida, pero no hay detalles sobre su estado de salud. Al parecer, está detenido en condiciones difíciles, sin tratamiento médico.

Matan Tsengawker (24), de Ofakim, fue secuestrado junto con su pareja Ilana Grichevsky, quien fue liberada en noviembre de 2023. El informe señaló que “después de 428 días en cautiverio, en diciembre pasado, Hamás publicó un video en el que se muestra a Matan y Mussar la primera señal de vida desde el secuestro. En el video, Matan describió las duras condiciones en las que se encuentra: grave escasez de alimentos, agua y medicinas, malas condiciones de higiene que incluyen la presencia de ratas, arañas y otros animales, aislamiento prolongado y oscuridad constante. Matan se ve pálido y delgado, con claros signos de agotamiento. La madre de Matan es portadora de CMT y su hermana tiene la enfermedad. Matan no ha sido examinado y existe la preocupación de que sea portador y que la enfermedad pueda manifestarse en cautiverio”.

Maxim Harkin, de 36 años, de Tirat Carmel, fue secuestrado de la Fiesta Nova en Re’im. Nació en la región ucraniana de Donbás y, aunque no tiene la nacionalidad rusa, su hija vive en el país, y después de que él fuera secuestrado su madre también recibió la ciudadanía. Ante esto, Rusia hizo un llamamiento a Hamás para que lo liberara. El sábado pasado, Hamás publicó un video de él menos de un mes después de la anterior señal de vida, cuando Hamás publicó un video de él con Bar Kuperstein.