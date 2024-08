Hamás y Al-Jazeera, una relación simbiótica que dura décadas

A medida que el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza continuaba día tras día, Al-Jazeera lo apodó «Gaza Resiste» y usó la frase en toda su publicidad y promociones para continuar la cobertura de noticias. Cuando la guerra pareció amainar e incluso terminar, la emisora ​​panárabe qatarí pasó de «Gaza resiste» a «Gaza ha triunfado».

Pero esto no sucedió en la guerra actual en Gaza desatada por Hamás el 7 de octubre de 2023, sino una guerra una década antes, la Operación Margen Protector, librada en julio-agosto de 2014. En este conflicto anterior, la relación simbiótica entre Al-Jazeera y Hamás fue un gran alivio cuando la emisora ​​siguió de cerca las propias directrices de Hamás a los medios sobre cómo retratar el conflicto. El Ministerio del Interior y Seguridad Nacional de Hamás había emitido una directiva en video para que los «activistas de Facebook» siguieran informando sobre la guerra. [1] Como informó The National Interest en ese momento, «la cobertura del canal sobre Gaza parece haber seguido las pautas del propio manual de medios de Hamás». [2]

La cadena no sólo brindó una cobertura integral de la guerra, sino también una cobertura ilimitada, positiva, ininterrumpida y premium a los líderes de Hamás. Esto incluyó un discurso de 40 minutos y una conferencia de prensa del líder político de Hamás, Khalid Meshaal, pero también mensajes del ala militar de Hamás y del grupo aliado Yihad Islámica Palestina (YIP). Este escenario de colaboración entre Hamás y Al-Jazeera se repetiría en los años siguientes. En mayo de 2021, después del final de dos semanas de combates entre Hamás e Israel, el jefe político de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, fue visto en Al-Jazeera pronunciando un discurso de victoria mientras elogiaba a la emisora ​​qatarí como «el mejor púlpito para dar la voz precisa a nuestra posición.» [3]

Orígenes

Pero el historial del apoyo abierto de Al-Jazeera a las operaciones terroristas palestinas se remonta a mucho más atrás. Ya en noviembre de 1999, Al-Jazeera había invitado a los líderes de Hamás a hablar sobre sus operaciones de «resistencia» contra Israel, y al hacerlo destrozó la hegemonía de larga data de Fatah y la OLP en los medios árabes. En 2005, después de la retirada total de Israel de la Franja de Gaza, Al-Jazeera publicó imágenes de los sermones de los viernes de Hamás y de los desfiles militares celebrados en los complejos israelíes abandonados para celebrar la retirada. [4] Esto incluyó comentarios del Jeque Nizar Rayyan, un clérigo que también era un alto funcionario en el ala militar de Hamás: “La derrota del enemigo en Gaza no significa que esta etapa haya terminado. Todavía tenemos Jerusalén y Cisjordania y no descansaremos hasta que liberemos toda nuestra tierra, toda nuestra Palestina. No distinguimos entre lo que estuvo ocupado en los años 1940 y lo que estuvo ocupado en los años 1960. Nuestra Yihad continúa, y todavía nos queda un largo camino por recorrer. «Continuaremos hasta que el último usurpador sea expulsado de nuestra tierra».

En el mismo evento de 2005, el portavoz de Hamás, Mushir Al-Masri, comentó en Al-Jazeera que liberar Gaza era como liberar Tel Aviv, ambas eran lo mismo. A continuación, agregó una frase que se volvería bastante famosa en Occidente en 2023: «las armas de la resistencia que ven aquí permanecerán, si Alá quiere, para que podamos liberar Palestina –toda Palestina- desde el Mar [Mediterráneo] hasta el Río [Jordan], les guste o no». [5]

De hecho, la causa de Palestina sería un elemento básico de la cobertura de Al-Jazeera y las campañas mediáticas construidas por la red en torno al conflicto en Tierra Santa serían una constante. Otras causas irían y vendrían. En 2006, la defensa de Al-Jazeera de Hezbollah y Hassan Nasrallah durante la “Guerra de Tammuz” con Israel logró convertir al clérigo en una figura famosa y querida en la región, aunque sólo fuera por unos pocos años hasta que Nasrallah envió a sus combatientes a la Guerra Civil siria en el lado del régimen de Assad.

Otras campañas mediáticas, especialmente en los primeros años posteriores a 2001, se centraron en la cobertura aduladora de Osama bin Laden y Al-Qaeda y más tarde del jefe de Al-Qaeda en Irak (que más tarde se convertiría en el Estado Islámico o ISIS), Abu Musab Al-Zarqawi. Así como hubo un momento en el que el problema era el Líbano, Irak tuvo su momento, al igual que Egipto cuando Hosni Mubarak fue derrocado y los Hermanos Musulmanes egipcios llegaron al poder. En todos estos incidentes –Palestina, Líbano, Irak, Egipto y muchos otros– Al-Jazeera siempre fue coherente, poniéndose del lado de la parte islamista, antioccidental y antiisraelí, el héroe en la narrativa de la red. Y, sin embargo, incluso cuando se trataba de Palestina, los funcionarios palestinos, desde la época de Arafat hasta el día de hoy, a veces se quejaban de que la red qatarí prefería a los islamistas (Hamás) a la Autoridad Palestina y sus fuerzas de seguridad. [6]

El sesgo no debería sorprender. Estaba preparado desde el principio. Tanto Hamás como Al-Jazeera provienen de la misma raíz, de varias versiones de la organización política regional de los Hermanos Musulmanes. Hamás, que oficialmente data de diciembre de 1987, era una rama palestina de grupos islamistas locales fuertemente influenciados por los Hermanos Musulmanes egipcios. La cadena Al-Jazeera, fundada en noviembre de 1996, comenzó a partir de una célula de personal inicialmente contratado y luego despedido por la BBC en árabe.

Los primeros empleados de Al-Jazeera tenían vínculos con los Hermanos Musulmanes sirios y egipcios. El director de la red durante muchos de esos primeros años de formación (2003-2011) fue el palestino Wadah Khanfar. Un director posterior, el jordano Yasir Abu Hilaleh (2014-2018), fue un conocido islamista. [7] Como una amenaza a todo el personal del canal, sin importar su preferencia u orientación personal, estaba la política exterior abiertamente islamista de Qatar, no sólo fuertemente pro-palestina sino fuertemente islamista palestina, ya que favorecía causas similares en otros lugares, desde Erdoğan de Turquía hasta los talibanes de Afganistán. [8] El apoyo y el sesgo a favor de Hamás y las causas islamistas es tanto institucional como personal. [9]

Y la fertilización cruzada en la pantalla entre las diversas causas favoritas de Al-Jazeera (y Qatar) –Hamás, la Turquía de Erdoğan, el yihadismo, el islam político, el antisemitismo– siempre estuvo ahí a lo largo de los años. Podíamos ver a Erdoğan sobre Palestina, a Khalid Meshaal de Hamás elogiando al clérigo de Al-Jazeera Yussef Al-Qaradawi o hablando sobre el antisemitismo. Así, por ejemplo, una entrevista de Al-Jazeera de 2016 con el líder de Hamás, Mahmoud Al-Zahhar, incluyó la acusación de que el presidente electo Trump posiblemente era judío, pero que incluso si no lo era, «ama la religión judía y aún más, el dinero judío». [10] Sinwar no se equivocó cuando llamó a Al-Jazeera el mejor de los púlpitos.

Mahmoud Al-Zahhar, alto funcionario de Hamás, en Al-Jazeera, 8 de noviembre de 2016.

Más guerra, más popularidad

La cadena Al-Jazeera estaba profundamente interesada y comprometida con la causa de Palestina, pero ¿cuál fue la receptividad de los propios palestinos a la influencia de la red qatarí? La encuesta más reciente de Shikaki (PCPSR) (realizada del 26 de mayo al 1 de junio de 2024) informó que «Al-Jazeera es la cadena de televisión más vista en Palestina, con un 68% que la seleccionó como la que más vieron durante los últimos dos meses. Los habitantes de Cisjordania tienen más probabilidades que los habitantes de Gaza de ver Al-Jazeera, 82% y 46% respectivamente [en parte debido a la incapacidad de muchos en Gaza para ver la televisión]. La segunda cadena de televisión más popular es la propia Al-Aqsa de Hamás (4%), seguida de Palestine TV (3%), Palestine Today, Al Arabiya de propiedad saudí, Ma’an y la proiraní Al-Mayadeen (2% cada una)».[11] De manera similar, la encuesta anterior de Shikaki, publicada en marzo de 2024, encontró que Al-Jazeera era la más vista (61%) y la cadena que ocupaba el segundo lugar solo tenía un 4% (Palestine Today).[12]

Si bien todas las encuestas en Medio Oriente, incluso las muy respetadas encuestas del PCPSR, siempre deben ser tratadas con cautela, estos resultados generalmente suenan ciertos. Los últimos resultados son aún más sorprendentes. Si nos fijamos en la última encuesta antes de la guerra actual, de principios de septiembre de 2023, vemos que Al-Jazeera todavía era el canal más visto en ese momento, pero las cifras eran mucho más bajas: un 28% con Al-Aqsa (Hamás), ocupa un distante segundo lugar con un 11% (4% en Cisjordania, 22% en Gaza). [13] El porcentaje de palestinos que miran Al-Jazeera se ha más que duplicado desde el estallido de la guerra: el 28% en septiembre de 2023, 61% en marzo de 2024 y 68% en mayo de 2024.

Cubrir la guerra de Gaza ha sido una prioridad para el canal desde el 7 de octubre. Una parte clave de la eficacia de Al-Jazeera como medio o medio de propaganda es su voluntad de dedicar generosamente tiempo de emisión y recursos a las noticias de última hora, en particular a los acontecimientos noticiosos de su propia elección. De modo que, en cierto sentido, la red no sólo cubre las noticias, sino que las hace, trabajando en estrecha colaboración con sus socios políticos y militarizados (en este caso específico, Hamás y sus aliados). Esto es especialmente cierto al cubrir acontecimientos en vivo que se ajustan y dan forma a una narrativa previamente expresada. Como ha señalado el activista palestino residente en Bruselas Amjad Abu Koush: «Parece que cinco meses de aniquilación no son suficientes para Al-Jazeera TV, en sus esfuerzos por conseguir la mayor cantidad posible de espectadores y clics». [14]

Es esa combinación específica de noticias de última hora y giro propagandístico, lo que ha hecho a Al-Jazeera tan popular entre el público palestino. Esa es la razón probable por la que su audiencia parece haberse más que duplicado. Les dice a sus espectadores lo que creen que necesitan saber, en términos de cobertura, y también lo que quieren escuchar, en términos de una narrativa general.

Una narrativa consistente

¿Y cuál es la narrativa de Al-Jazeera, específicamente cuando se trata de Palestina? Existe una sólida coherencia que se remonta a más de dos décadas, hasta la actual guerra de la operación Inundación de Al-Aqsa de 2023-2024.

En primer lugar, en la narrativa de Al-Jazeera sobre Palestina. Palestina no está «ganando» (ciertamente no está perdiendo), sino que (en este caso «Gaza») ya ganó. [15] La «victoria» en la guerra actual no se logró, como en otros conflictos convencionales, con la situación del final de la guerra, sino que se anunció al principio. El 7 de octubre se presenta como una victoria, como si el 7 de diciembre de 1941 fuera a la vez el comienzo y el momento decisivo del conflicto entre Japón y Estados Unidos. Como si el conflicto hubiera terminado con la disuasión o el shock infligido a los estadounidenses ese día.

Al-Jazeera realizó los primeros disparos mediáticos de la guerra. La guerra del 7 de octubre fue anunciada formalmente por primera vez en una grabación del comandante militar de Hamás, Muhammad Deif, en Al-Jazeera, un hecho que muestra un alto nivel de coordinación y aprecio por parte de Hamás al papel que Al-Jazeera había desempeñado en conflictos anteriores y que desempeñaría en el actual. En esa grabación, Deif llamó a todos los palestinos en otros lugares, no sólo en Gaza sino también en Cisjordania y dentro de Israel, a levantarse con cualquier arma que tuvieran a mano.

Desde esa fecha, Al-Jazeera ha funcionado esencialmente como televisión de Hamás las 24 horas del día, lo que la convierte, como era de esperar, en una vigilancia esencial para los palestinos que intentan entender lo que está sucediendo en el terreno. [16] Esa sed de conocimiento tiene un precio, ya que la información se filtra a través de la lente ideológica de Hamás y de Al-Jazeera. [17]

El apoyo material directo y el servicio del canal qatarí al esfuerzo bélico de Hamás son masivos y multifacéticos e incluyen:

Difusión de amenazas por parte de dirigentes de Hamás y de otras organizaciones terroristas;

Celebrar y alabar el ataque terrorista y los ataques con misiles contra Israel;

Transmitir videos de rehenes para ejercer presión sobre el gobierno israelí;

Transmitir anuncios militares casi a diario; [18]

Transmitir imágenes sobre encuentros militares y el asesinato de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI);

Transmitir cerca de las tropas de las FDI y emitir análisis realizados por expertos militares para asesorar a los combatientes de Hamás sobre tácticas y maniobras recomendadas;

Identificar posibles objetivos de calidad israelíes;

Fabricar propaganda antiisraelí;

Fabricar información diseñada para frustrar las instrucciones de Israel a la población de Gaza;

Silenciar cualquier crítica a Hamás y retransmitir constantemente propaganda de guerra de Hamás centrada en los soldados de las FDI muertos en los combates; Declaraciones de Hamás en hebreo que incitan al público israelí contra su gobierno, incluidas escenas de las actuales manifestaciones de familias rehenes en Israel; y la propaganda de Hamás que se refiere a cada ciudad, pueblo y comunidad dentro de Israel como un «asentamiento»;

Describir a los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre como «prisioneros convictos» – equiparándolos con los terroristas de Hamás convictos en prisiones israelíes – y referirse a los jóvenes adultos palestinos bajo custodia israelí como «niños»;

y propagar la mentira de que soldados de las FDI violaron a mujeres palestinas durante el ataque a terroristas de Hamás en el Hospital Al-Shifa en Gaza. [19]

Como escribió el columnista de Al-Jazeera Hani Ismail Muhammad – un islamista egipcio radicado en Turquía – en el sitio web del canal el 12 de octubre de 2023, “para completar la victoria, los musulmanes en el este y oeste del mundo deben mostrar solidaridad con Palestina y Gaza y con la Resistencia y su batalla». [20] El fallecido Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamás, subrayó la victoria ya obtenida en comentarios transmitidos en vivo por Al-Jazeera el 9 de enero de 2024: “Debemos aferrarnos a la victoria que tuvo lugar el 7 de octubre y construir sobre ello», y agregó: «El tiempo está de nuestro lado». [21]

El mayor general jordano retirado Fayiz Al-Dwairi pontificando sobre Al-Jazeera (julio de 2024)

Una parte clave de la narrativa de la victoria de Al-Jazeera en esta guerra (2023-2024) ha sido el comentario sesgado proporcionado por su principal analista militar, Fayiz Al-Dwairi, un mayor general e ingeniero militar jordano retirado. [22] En un perfil entusiasta escrito por el personal de Al-Jazeera y publicado en su sitio web en enero de 2024, se describe a Al-Dwairi como «el analista de la Resistencia», amado y seguido con entusiasmo por los combatientes de Hamás. Y no debería sorprender que sea popular. El artículo dice a continuación que Al-Dwairi «era conocido por su evaluación optimista del desempeño de la resistencia palestina después de la inundación de Al-Aqsa». [23] Según el texto, mientras elogiaba las cualidades del combatiente de Hamás sobre el soldado de las FDI, y señalaba las supuestas insuficiencias del equipamiento israelí, Al-Dwairi se entusiasmaba con la destreza militar de Hamás, «no hay nada parecido en la historia militar desde Alejandro Magno hasta hoy.» [24]

La narrativa de la victoria tiene un poder real para inspirar a las masas, pero no es infalible. Lo que Al-Jazeera ha estado haciendo es similar a lo que hizo la organización autodenominada Estado Islámico o ISIS en su propia propaganda a partir de 2013: proyectar la imagen de victoria. La presentación de una narrativa de éxito –ya sean avances militares, progreso político o firmeza, etc.– es convincente y atractiva, pero sólo en la medida en que esté de alguna manera ligada a la realidad. Si la propaganda se aleja demasiado de la realidad sobre el terreno, produce una reacción inversa donde no es creída. Esto es algo así como la jactancia de los regímenes árabes en la guerra de junio de 1967 con Israel, que luego resultó ser falsa y expuso a estos regímenes al ridículo. Los regímenes árabes –uno puede recordar al ministro de Información iraquí «Bagdad Bob» (Muhammad Said Al-Sahhaf) durante la invasión estadounidense de Irak en 2003- y los grupos terroristas han tendido a exagerar, si no a fabricar, acontecimientos que implican éxitos militares contra el enemigo.

Pero si bien tanto Al-Jazeera como Hamás exageran y fabrican, también saben que no pueden fabricar una realidad enteramente falsa de la nada. El giro debe ser selectivo. Por lo tanto, una narrativa de victoria de Hamás debe basarse en algunas verdades objetivas, incluso si está revestida de capas de exageración. Para que esa imagen se mantenga, la guerra debe terminar de manera que las afirmaciones de victoria parezcan algo plausibles, incluso si muchos o la mayoría de los observadores saben que esto no es realmente cierto.

La narrativa de la victoria de Hamás/Al-Jazeera encontraría su clímax en un final visual que incluya algo así como un Yahya Sinwar desafiante y triunfante saliendo de un búnker y hablando a las masas en un evento público en las ruinas de Gaza. Aunque sean palabras vacías y las masas estén desgarradas, un acontecimiento de este tipo sería una conclusión visual adecuada para la narrativa de la victoria. Otra forma relativamente eficaz de hacerlo sería, por supuesto, un intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes con escenas de júbilo público mientras los prisioneros levantan las manos en señal de victoria mientras exaltan símbolos nacionales y políticos. El desafío de los vivos, las declaraciones de firmeza –que sobrevivieron al conflicto– y las liberaciones masivas de prisioneros son los distintivos tangibles de la victoria que ya se utilizaron en guerras pasadas entre grupos terroristas e Israel. Fueron utilizados por Hezbollah y Al-Jazeera en 2006 y por Hamás y Al-Jazeera en 2014.

Otro columnista de Al-Jazeera, Yasser Saad Al-Din, lo expresó de esta manera en abril de 2024: “Israel ha sido derrotado, pero ¿ha ganado la Resistencia?” El autor se basó en gran medida en las opiniones israelíes sobre la guerra y, en particular, en las críticas de los opositores internos al actual gobierno israelí. Pero del lado palestino no hubo críticas sino más bien conformidad: «la resistencia ha triunfado militar, moral e incluso políticamente sobre el ejército de ocupación». [25]

Un nuevo elemento en la narrativa de la victoria, en contraste con conflictos pasados ​​de Gaza, ha sido el ascenso del movimiento de protesta a favor de Gaza, especialmente en Estados Unidos, un factor sorprendente que no ha pasado desapercibido para Hamás ni para Al-Jazeera. De hecho, incluso los hutíes de Yemen y el Líder Supremo de Irán elogiaron este movimiento. Saad Al-Din describió a Israel como «desmantelado como estado de ocupación a los ojos de la opinión pública occidental».

Un ejemplo aún más tangible de victoria habría sido si la guerra hubiera llevado a Hamás al poder en Cisjordania, reemplazando a Fatah y la OLP. Esta fue sin duda una de las razones de la guerra del 7 de octubre. Era una posibilidad muy apreciada tanto por la Turquía de Erdoğan como por Qatar, dos de los partidarios más cercanos de Hamás. Pero esto nunca fue algo que habría sucedido inmediatamente una vez que el conflicto actual concluyera. El hecho de que la destrucción en Gaza haya sido tan generalizada y que tantos líderes, como Muhammad Deif e Ismail Haniyeh, hayan sido eliminados por los israelíes hará que el intento final de vender esa narrativa de victoria sea mucho más difícil al final del día. Era mucho más fácil impulsar la historia de la victoria al principio del conflicto, no tanto en agosto de 2024. Pero de todos modos se hará algún tipo de esfuerzo.

En aparente marcado contraste con la narrativa de la victoria, pero en realidad complementaria a ella, está la narrativa de «los palestinos son víctimas». Así como un mártir es, en un sentido muy real, tanto un vencedor como una víctima, así tanto Al-Jazeera como Hamás buscan resaltar en la medida de lo posible el sufrimiento del pueblo palestino, destacando acontecimientos reales, exagerando otros e inventando otros más.

Esta narrativa también requiere restar importancia a las bajas militares y resaltar al mismo tiempo las civiles. Es necesario poner en marcha todo un proceso de alquimia lingüística para que este enfoque funcione. Los adolescentes armados se convierten en niños, los miembros de Hamás se convierten en periodistas independientes, la especulación palestina se convierte en tácticas israelíes de hambruna, los daños colaterales se convierten en ataques intencionales, los fallidos misiles de Hamás/YIP que caen sobre instalaciones de Gaza se convierten en ataques aéreos israelíes, como en el notorio libelo de sangre sobre el Hospital Al-Ahli del 17 de octubre, sólo diez días después del inicio de la guerra.

Imagen generada por IA de Netanyahu y Biden derrotados (Midjourney) de Al-Jazeera

Ninguna historia está completa sin un villano y, junto con los segmentos sobre «palestinos como vencedores» y -simultáneamente- «palestinos como víctimas», hay una tercera pata en la narrativa: el componente «Israel está ausente/derrotado/terminado». El analista militar Al-Dwairi en Al-Jazeera describe a los israelíes en Gaza como «avanzando hacia la muerte, luchando sin protección contra un adversario dispuesto a todo por la victoria» y «con gran temor por su vida, lo que lo expone a una gran presión psicológica». » No importa que el análisis de Al-Dwairi sobre este factor o cualquier otra cosa resulte erróneo, lo que importa es que, en ese momento, proporcionó la cobertura de un supuesto análisis experto a lo que en realidad era defensa y confirmación de las nociones preconcebidas de su audiencia árabe y, especialmente palestina: Hamás estaba ganando y los israelíes, como soldados y como pueblo, estaban perdiendo, carentes o inferiores, únicamente apuntalados, en todo caso, por las proezas tecnológicas que les habían dado los estadounidenses. Como dijo recientemente el columnista árabe-estadounidense Hussain Abdul-Hussain, si uno sigue a Al-Jazeera y otros medios islamistas, hay «76 años de fracaso israelí y éxitos palestinos». [26]

Dados estos factores y el enorme peso y amplitud de la cobertura de Al-Jazeera sobre la guerra de Gaza (el analista Al-Dwairi apareció casi a diario durante meses), no es tan sorprendente que las audiencias palestinas hayan respondido sintonizándolos y expresando opiniones que están en gran medida en sintonía con la narrativa de Al-Jazeera. Cabría preguntarse ¿qué fue primero? ¿La «gallina» de Al-Jazeera o el «huevo» de Hamás a la hora de moldear e influir en la opinión pública? La realidad es que, como hemos demostrado, ambas entidades procedían de una raíz común y compartían una visión del mundo común y profundamente arraigada. Y ambos reflejan opiniones que ya sostiene un porcentaje significativo de la población palestina. Cuando se les preguntó en una encuesta de mayo de 2023 qué fue lo más positivo o lo mejor que le sucedió al pueblo palestino desde 1948, el mayor porcentaje (24%) dijo que fue el establecimiento de movimientos islámicos, como Hamás y la Yihad Islámica y su participación en la lucha armada; El 21% dijo que lo mejor fue el estallido de la primera y segunda intifadas. Sólo el 9% vio el establecimiento de Fatah como lo mejor que había sucedido. [27] El trabajo de propaganda de Al-Jazeera en nombre de Hamás ya estaba a medio hacer, incluso antes de que comenzara la guerra.

Pero quedan preguntas importantes para el día siguiente. Una vez que termine la guerra, ¿disminuirán las cifras de Al-Jazeera, del 68% en la última encuesta al 28% en septiembre de 2023? Es muy probable que surjan otros conflictos o acontecimientos en otros lugares para captar la atención del canal (esa es la naturaleza del negocio informativo), aunque Palestina ha sido un elemento básico del canal durante décadas. ¿Qué podría llenar el vacío de información si las cifrs de Al-Jazeera disminuyen? ¿Se puede cuestionar el dominio del canal sobre la opinión pública palestina? ¿Y habrá alguna vez un ajuste de cuentas final por la desvergonzada y mortífera promoción de Hamás y otros grupos terroristas por parte de Al-Jazeera, no entre la opinión pública palestina sino – más importante aún – por parte de los responsables políticos de Washington? Ésa es la pregunta fundamental.

* Yigal Carmon es presidente de MEMRI. Alberto M. Fernández, vicepresidente.

