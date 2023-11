Hamás violó y masacró a mujeres israelíes. ¿Existe alguna manera de responsabilizarlos legalmente?

The Algemeiner, Kenneth Blake- traducido por PorIsrael

La Convención de Ginebra especifica que “las mujeres estarán especialmente protegidas contra cualquier ataque a su honor, en particular contra la violación o cualquier forma de atentado al pudor”. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que “la violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzado o cualquier otra forma de violencia sexual” es un crimen contra la humanidad.

La frase “creer en las mujeres” se convirtió en un grito de guerra durante el movimiento #MeToo y en la izquierda. Por eso, el silencio ensordecedor de esos sectores sobre los crímenes sexualmente violentos cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023 ha sido particularmente decepcionante.

Sin embargo, irónicamente, el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando ONU Mujeres lanza una campaña anual en toda la ONU, y no hay un susurro de condena que emane de los sagrados salones de la ONU sobre la espantosa violencia sexual. cometidos por Hamás contra mujeres israelíes. Esto, a pesar de la creciente evidencia que la violación fue utilizada sistemáticamente contra mujeres israelíes como herramienta de terror el 7 de octubre.

Se recuperó de manos de terroristas de Hamás un glosario de frases traducidas del árabe al hebreo que incluía instrucciones como “Quítate los pantalones”. Hay un vídeo inquietante del 7 de octubre de una joven israelí arrastrada por el pelo con las manos atadas a la espalda en Gaza. El área de su entrepierna está visiblemente manchada de sangre. La policía israelí acaba de publicar el desgarrador relato de un testigo que vio cómo terroristas de Hamas violaban en grupo a una mujer antes de dispararle en la cabeza. Hay numerosos relatos de niñas y mujeres israelíes encontradas asesinadas, sin sus pantalones ni su ropa interior.

Al implementar la violación como herramienta de terror, Hamás cometió crímenes de guerra.

¿Qué recurso existe para procesar a Hamás por estos crímenes? Hablé con George P. Fletcher, profesor Cardozo de Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Columbia y destacado experto en derecho penal internacional sobre esta perspectiva.

«Hay pocas dudas que Hamás ha cometido innumerables crímenes de guerra», afirmó el profesor Fletcher. “La violación se considera un crimen contra la humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y viola las Convenciones de Ginebra. Está relacionado con el genocidio porque cambia la población al producir descendencia”.

Aparte de los abusos de violación, los “estatutos de Hamás serían la prueba A en un proceso por genocidio”, dijo el profesor Fletcher, refiriéndose al artículo 7 de los estatutos de Hamás de 1988, que exige el asesinato de judíos.

Dado su sesgo antiisraelí y que la CPI ha intentado llevar a israelíes ante los tribunales bajo acusaciones falsas, acudir a la CPI en busca de justicia parece un error horrible. Israel dice que juzgará a los criminales de guerra de Hamás; pero ¿qué se puede hacer en otros lugares?

El profesor Fletcher ofreció una alternativa creativa y prometedora a la CPI: la Ley de Reclamaciones por Agravios Extranjeros (ATCA). Si bien no tiene la gravedad geopolítica de la CPI, “la ATCA permite a los extranjeros la posibilidad de demandar en los tribunales federales de Estados Unidos por violaciones del derecho internacional, en particular violaciones de los derechos humanos”, dijo Fletcher. Presioné al profesor Fletcher sobre los riesgos que implica una posible contrademanda por violaciones israelíes del derecho internacional. Él respondió que “la preocupación sobre una contrademanda es el acoso litigioso, no el fondo. Que presenten su caso. Una audiencia completa de las pruebas es buena para Israel”.

Hay una serie de cuestiones logísticas que plantea un caso de este tipo. Por ejemplo, ¿Cómo se entregaría la denuncia a Hamás? Si se dictara una sentencia por violación del derecho internacional, ¿Qué tipo de sanciones podrían imponerse y cómo se harían cumplir? Si Hamás tiene activos en Estados Unidos, podrían ser congelados como resultado de una sentencia en su contra. Pero no está claro si Hamás tiene tales activos o cuentas bancarias en Estados Unidos.

El profesor Fletcher sugirió que las víctimas de los crímenes de guerra de Hamás también demandaran a Irán, ya que hay amplia evidencia de que «Hamás son agentes de Irán». Irán es el mayor Estado patrocinador del terrorismo en el mundo, y emparejar a Hamás e Irán como coacusados ​​resaltaría este hecho. Además, sería más fácil ejecutar una sentencia contra Irán que contra un grupo terrorista amorfo como Hamás.

Dada la excesiva frecuencia con la que condena a Israel, las Naciones Unidas pueden no ser un entorno hospitalario para que las víctimas israelíes de los crímenes de guerra de Hamás obtengan justicia. Los tribunales federales de Estados Unidos podrían proporcionarles un mejor foro para hacerlo. Cualquiera que sea el modo en que las víctimas del 7 de octubre busquen justicia, está claro que tendrán que ser creativos en su enfoque.

Kenneth Blake es ex Fiscal de Víctimas Especiales de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Kings en Brooklyn, Nueva York. Es profesor de Gobierno y Pensamiento Crítico en la Escuela Secundaria St. Vincent de Paul en Petaluma, CA.