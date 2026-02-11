Hamás “no depondrá las armas ni aceptará” intervención extranjera en Gaza

Un alto dirigente de Hamás declaró que el grupo terrorista no entregará sus armas ni aceptará una intervención extranjera en Gaza, en respuesta a las exigencias planteadas por Estados Unidos e Israel. Según afirmó, esas demandas buscan deslegitimar al movimiento y condicionar el futuro del territorio palestino.

“Criminalizar la resistencia, sus armas y a quienes la llevaron a cabo es algo que no deberíamos aceptar”, declaró Khaled Mashaal durante una conferencia celebrada en Doha, en la que abordó la situación en Gaza y la postura del grupo frente a las presiones internacionales.

“Mientras haya ocupación, hay resistencia. La resistencia es un derecho de los pueblos bajo ocupación… algo de lo que las naciones se enorgullecen”, sostuvo Mashaal, al defender la continuidad de la lucha armada como una respuesta legítima frente a la presencia israelí en territorios palestinos.

En ese contexto, Mashaal exhortó al Board of Peace a adoptar lo que describió como un “enfoque equilibrado” que facilite la reconstrucción de Gaza y el ingreso de ayuda para sus aproximadamente 2,2 millones de habitantes, sin que ello implique aceptar una administración externa del enclave.

Al mismo tiempo, advirtió que Hamás “no aceptará un gobierno extranjero” sobre territorio palestino y reiteró su rechazo a cualquier esquema que suponga la pérdida de control local. “Nos adherimos a nuestros principios nacionales y rechazamos la lógica de la tutela, la intervención externa o el retorno de un mandato en cualquier forma”, afirmó.

“Los palestinos deben gobernar a los palestinos. Gaza pertenece al pueblo de Gaza y a Palestina. No aceptaremos un gobierno extranjero”, añadió Mashaal, insistiendo en que cualquier solución debe respetar la autodeterminación palestina.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han insistido en que el grupo terrorista entregue sus armas en un futuro próximo como parte de la segunda fase del alto el fuego en Gaza.

Trump ha afirmado en reiteradas ocasiones que Hamás “prometió” deponer las armas y ha amenazado al grupo por esta cuestión. Sin embargo, al menos de manera pública, Hamás nunca ha aceptado el desarme como condición para avanzar en el proceso.

El plan de 20 puntos presentado por Trump para Gaza establece de forma explícita que Hamás debe entregar sus armas, aunque el comunicado del grupo que expresó respaldo al plan incluyó condiciones significativas y no mencionó de manera directa el desarme.