Hamás está liberando a Israel de sus responsabilidades en Gaza

Ynet Español- por Alex Fishman (adaptado por Juan Martín Fernández)

Cuando el grupo terrorista que gobierna el enclave disparó cohetes contra Jerusalem, nunca imaginó que llevaría a Israel a liberarse de toda responsabilidad por el bienestar de los palestinos en la Franja, poniendo fin a los planes avanzados para una mejor infraestructura energética y para nuevas piscifactorías. Crédito foto: Eitan Asraf

El logro no militar más importante de los combates de mayo en la Franja de Gaza fue que, a partir de entonces, Egipto asumió más responsabilidad en cuanto a la economía del enclave gobernado por Hamás. Y por consiguiente, Israel se ve menos involucrado en la gestión y las negociaciones con el grupo islamista y organizaciones internacionales.

Durante años, El Cairo evitó decididamente cualquier responsabilidad en Gaza, optando en cambio por la posición menos tensa de mediador regional. Pero ahora, con el impulso creado gracias a la miopía política del líder de Hamás, Yahya Sinwar, Israel podría finalmente liberarse del deber de cuidar a los residentes de Gaza.

Porque cuando Sinwar dio la orden de disparar cohetes contra Jerusalem el 10 de mayo, no pudo predecir que esto conduciría a un cambio fundamental en la política israelí sobre Gaza.

Los funcionarios del grupo islamista encargados de supervisar la economía de Gaza actualizan diariamente a Sinwar sobre el alto precio que están pagando sus ciudadanos debido a su error de cálculo, ya que Israel ahora solo está transfiriendo bienes que considera ayuda humanitaria y combustible a una capacidad muy limitada.

El Estado judío también ha otorgado permisos limitados a los aproximadamente mil barcos de pesca que mantienen a unas 35.000 personas en la Franja de Gaza y permitió una cantidad restringida de exportación agrícola a Cisjordania. Esto coloca una nueva carga sobre Egipto, que también tiene un bloqueo en la Franja.

Los egipcios no han tenido más remedio que llenar el vacío: el presidente Abdel Fattah Al-Sisi ha prometido 500 millones de dólares en ayuda, pero aún no ha entregado ni un solo centavo. Y aunque la cantidad de mercancías que ingresan a Gaza desde Egipto se cuadruplicó después del conflicto de mayo, no es la misma cantidad que las entregas desde Israel.

En los días previos a los combates, COGAT, el organismo de enlace de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con los palestinos, seguía manteniendo conversaciones con Hamás sobre una amplia gama de proyectos económicos para Gaza. De hecho, el 8 de mayo, solo dos días antes de que estallara el conflicto, ambas partes acordaron un mecanismo para facilitar la entrada de mercancías a Gaza, así como un nuevo oleoducto que aumentaría la cantidad de agua traída a la Franja desde Israel.

También se estaban llevando a cabo debates avanzados sobre la construcción de granjas de peces a lo largo de la costa de Gaza, el establecimiento de un gran depósito de combustible para evitar futuros cortes de energía y una zona industrial operada conjuntamente en el cruce fronterizo de Karni.

La planificación de todas estas medidas se encontraba en una etapa bastante avanzada y Sinwar nunca imaginó que Israel realmente se atrevería a cancelarlas todas. Pero en el momento en que se dispararon los cohetes desde Gaza hacia los pueblos y ciudades israelíes, todo se detuvo.

El establecimiento de defensa de Israel recomendó a los políticos que cambiaran de rumbo sobre los beneficios para Hamás. Todos los acuerdos fueron cancelados y se levantó el puente levadizo.

En las conversaciones celebradas en El Cairo la semana pasada, Israel dio prioridad al regreso de dos cautivos israelíes y los cuerpos de dos soldados caídos retenidos por Hamás como un requisito previo para la rehabilitación de Gaza, sabiendo muy bien que el grupo terrorista se opondría a esto. Pero fue simplemente una artimaña. Israel le ha dejado claro a Hamás que no hay más acuerdos por hacer.

Además, Israel ahora puede implementar un paso que tenía listo antes de los combates de Gaza pero que había decidido no tomar: una prohibición total de la entrada de efectivo en Gaza y la transferencia de ayuda financiera de Qatar en forma de cupones.

Las celebraciones de la victoria de Hamás después de que terminaron los combates el 21 de mayo fueron de corta duración: faltan menos de dos semanas para la festividad musulmana de Eid al-Adha y los comerciantes de Gaza se muestran reacios a abastecerse de bienes, por temor a que nadie tenga dinero para comprarlos.

Más allá de la posibilidad de un nuevo lanzamiento de cohetes, Hamás no tiene influencia sobre Israel, y las FDI solo están esperando que el primer proyectil vuele como razón para destruir los arsenales restantes de la organización.

A principios de 2022, Israel habrá completado su nueva valla fronteriza reforzada con Gaza. La barrera subterránea que impide la excavación de túneles terroristas en el territorio de Israel ya está terminada. Pero el próximo año, la separación física entre el Estado judío y el enclave estará completa. De este modo, cuando el proyecto se complete, Israel deberá decidir si continua asumiendo la responsabilidad, incluso parcialmente, del bienestar de los residentes de la Franja, o si cierra la puerta y tira la llave.