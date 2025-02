Hamás confirma que la liberación de rehenes se llevará a cabo en virtud del acuerdo de alto el fuego

Hamás reafirmó su compromiso con el acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación programada de rehenes, tres días después de suspender unilateralmente el acuerdo citando supuestas violaciones israelíes, dijeron fuentes palestinas a medios árabes el jueves. En la foto, los 17 rehenes restantes que serán liberados en la primera fase del acuerdo.

El grupo terrorista ha condicionado la siguiente fase de liberación de rehenes a que Israel garantice el flujo continuo de ayuda humanitaria más allá del sábado.

La declaración se produce después de que aparecieran imágenes que mostraban a docenas de caravanas esperando para entrar en la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah, junto con numerosos tractores, en consonancia con la demanda de Hamás de permitir el ingreso de maquinaria pesada para limpiar los escombros. Sin embargo, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu negó los informes de que Israel había acordado permitir el ingreso de maquinaria pesada a Gaza.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo el jueves que el gobierno sigue comprometido a garantizar la liberación de todos los rehenes.

«Nuestra máxima prioridad es la liberación de los rehenes. No cejaremos ni daremos marcha atrás», dijo Katz en una ceremonia de plantación de árboles que marcó el establecimiento de un nuevo barrio en la ciudad sureña de Arad. «Desde aquí, me dirigiré a otra reunión con todas las unidades de mando de las FDI, en la que también participará el primer ministro. Nos estamos preparando para actuar con toda la fuerza. Si no se libera a los rehenes, responderemos con fuerza en Gaza y donde sea necesario».

La Dirección Nacional de Diplomacia Pública de Israel emitió una directiva a los ministros del gobierno reforzando la postura del país sobre el acuerdo de los rehenes. La directiva establecía que «el alto el fuego en Gaza está condicionado a la implementación del acuerdo: si Hamás no libera a los rehenes para el sábado por la tarde, las FDI reanudarán intensas operaciones militares».

Los funcionarios israelíes reiteraron que Hamás debe cumplir con sus compromisos en virtud del acuerdo de alto el fuego, pero no especificaron cuántos rehenes se espera que sean liberados en la próxima fase.

La directiva también condenó a Hamás por su trato a los rehenes, diciendo que los cautivos recientemente liberados mostraban signos de malos tratos severos. «La condición de los tres rehenes liberados el sábado pasado pone de relieve las condiciones inhumanas en las que estaban retenidos y la crueldad insoportable de Hamás», decía la declaración. «Israel se toma en serio estas imágenes perturbadoras, que recuerdan períodos oscuros de la historia, y no permitirá que esto siga así».

Según estimaciones israelíes, en Gaza siguen secuestrados 76 rehenes, tanto vivos como muertos. «El Estado de Israel tiene la obligación moral y ética de devolverlos a todos a casa, hasta el último», concluye el comunicado.

El anuncio se produce tras un llamamiento del presidente estadounidense Donald Trump exigiendo la liberación inmediata de todos los rehenes restantes, advirtiendo de que a los que siguen cautivos «no les queda mucho tiempo».

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, reforzó la postura de Trump, diciendo: «Si Hamás no cumple el acuerdo el sábado, volveremos a la situación en la que estábamos hace meses: Hamás será destruido y las fuerzas israelíes entrarán para resolver el problema».

El jefe de inteligencia egipcio, Hassan Rashad, mantuvo conversaciones con una delegación de Hamás en El Cairo el miércoles. Según el periódico libanés afiliado a Hezbolá Al-Akhbar, la reunión fue descrita como «positiva», ya que ambas partes llegaron a un entendimiento sobre las disposiciones de ayuda humanitaria necesarias para facilitar la finalización del acuerdo.

Un informe similar emitido en el canal egipcio Al-Ghad durante la noche, afirmaba que la mediación egipcia había acercado a Hamás e Israel a la resolución de los problemas pendientes. El informe decía que Hamás confirmó su compromiso con el acuerdo y se llegó a un acuerdo para permitir la entrada de ayuda adicional a Gaza, incluidas caravanas para los residentes desplazados. También se espera que aumente el número de camiones de ayuda que entran en el norte de Gaza. La Red Quds, afiliada a Hamás, informó de que el miércoles entraron en Gaza 801 camiones de ayuda humanitaria, lo que supone el mayor número de entregas en un solo día desde que comenzó el alto el fuego. De ellos, 231 camiones se dirigieron al norte de Gaza, incluidos 139 a través del cruce de Erez y 92 a través de Zikim, mientras que los 570 restantes entraron por el cruce de Kerem Shalom.

En virtud del acuerdo de alto el fuego, Israel se había comprometido a permitir el ingreso de 600 camiones de ayuda por día a Gaza, lo que significa que las entregas del miércoles superaron la cuota en 201 camiones. Hamas afirmó anteriormente que las demoras israelíes en permitir la entrada de refugios, tiendas de campaña y caravanas para los palestinos desplazados eran una de las razones por las que detuvo temporalmente el acuerdo de rehenes.

Un funcionario egipcio dijo el miércoles que las partes estaban «cerca de un acuerdo» y que Israel se había comprometido a aumentar el suministro de tiendas de campaña, refugios y equipo pesado a Gaza. Nuevas imágenes publicadas el jueves mostraban decenas de caravanas y tractores esperando en el cruce de Rafah, a la espera de la aprobación para entrar.