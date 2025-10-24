Guerra urbana y guerra cognitiva: nuevas formas de conflicto

El 21 de octubre, en el Parlamento, el Centro Uruguayo de Estudios contra el Antisemitismo y la Desinformación (CUECAD) organizó una charla a cargo del Capitán de Navío (r) Mag. Ricardo Barboza titulada “Guerra urbana y estrategia cognitiva. Qué es y cómo influye en Uruguay”.

Con un auditorio lleno y expectante, Barboza explicó que la guerra urbana se desarrolla en ciudades y zonas pobladas, donde la complejidad del terreno, la presencia de civiles y la destrucción de infraestructuras vuelven los combates más riesgosos y las consecuencias humanitarias más graves.

Luego introdujo el concepto de guerra cognitiva, un tipo de conflicto silencioso que busca hackear la mente humana, manipular la percepción y modificar la conducta de individuos o sociedades enteras. No apunta a controlar la información, sino a controlar cómo pensamos y reaccionamos ante ella.

Este tipo de guerra utiliza tecnología digital, redes sociales, bots y campañas de desinformación. Puede ser empleada tanto por Estados como por empresas o grupos terroristas, y convierte al propio individuo en un actor del conflicto sin que lo perciba.

Barboza ilustró su exposición con ejemplos concretos —como la manipulación mediática en torno a los ataques de Hamás o las estrategias de Rusia en Ucrania—, mostrando cómo la desinformación opera de manera eficaz en la opinión pública.

Para contrarrestar este tipo de manipulación, destacó la importancia de desarrollar conciencia sobre la guerra cognitiva y sus tácticas. Recomendó fortalecer el pensamiento crítico, analizar las noticias desde diferentes perspectivas y evitar dejarse llevar por los titulares o mensajes que apelan al miedo o al enojo. También subrayó la necesidad de verificar las fuentes y de fomentar la resiliencia mental, tanto individual como colectiva, frente a la manipulación.

Durante la exposición, Barboza citó momentos de los últimos dos años en los que, al observar noticias en televisión, podía identificar —solo con ver el recorrido de un misil o analizar las cifras reportadas de víctimas— qué era verosímil y qué no. Su experiencia evidenció cómo, en muchos casos, los medios reproducen sin cuestionar la información provista por fuentes poco confiables, como grupos terroristas o actores con intereses políticos.

El público siguió con atención la exposición, que dejó una advertencia clara: la guerra ya no solo se libra en los campos de batalla, sino también en nuestras pantallas y en nuestras mentes. Los asistentes se retiraron con muchas preguntas, pero también con una certeza: fortalecer el pensamiento crítico es el primer paso para construir una sociedad más consciente y resistente frente a la manipulación.

CUECAD sostiene que el combate contra el odio y la desinformación requiere continuidad, educación y responsabilidad cívica. En esa línea, la institución reafirma su compromiso con la promoción de una ciudadanía informada y con la creación de espacios de diálogo serio que contribuyan a una comprensión más justa, crítica y consciente de la realidad. El Centro de Estudios continuará impulsando espacios de formación y análisis con un enfoque académico. La próxima actividad profundizará sobre las raíces del antisemitismo en sus dimensiones biológicas, religiosas y políticas.