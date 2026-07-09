Grupos musulmanes de Nueva York impulsan una campaña contra el BDS y promoverán inversiones en Israel

Una coalición de organizaciones musulmanas de Nueva York anunció el lanzamiento de una campaña para contrarrestar al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) mediante una iniciativa que busca fortalecer los vínculos económicos con Israel y financiar proyectos de convivencia entre comunidades judías, musulmanas y palestinas.

La nueva alianza, denominada Unbreakable Bond Coalition, comenzará oficialmente sus actividades este jueves, coincidiendo con el 21.º aniversario del lanzamiento de la campaña internacional del BDS.

Sus impulsores sostienen que el boicot económico perjudica no solo a Israel, sino también a miles de trabajadores palestinos y ciudadanos árabes israelíes que dependen de empresas israelíes para su sustento.

El principal objetivo de la iniciativa consiste en reunir al menos 500.000 dólares, mediante aportes individuales mínimos de un dólar por parte de medio millón de simpatizantes antes del 9 de octubre.

Los fondos serán destinados a la compra de bonos del Tesoro de Israel, mientras que los rendimientos obtenidos financiarán organizaciones dedicadas al diálogo y la cooperación regional.

Entre las entidades beneficiarias figuran:

Sharaka, dedicada a promover la convivencia entre israelíes y ciudadanos del mundo árabe.

Jerusalem Interfaith Center, que impulsa el diálogo interreligioso.

Combat Antisemitism Movement (CAM).

Debate for Peace, organización integrada por estudiantes árabes y judíos.

En un comunicado conjunto, la coalición afirmó que la realidad económica entre israelíes y palestinos hace que los boicots generalizados terminen afectando precisamente a las comunidades que sus promotores buscan proteger.

«La realidad es que israelíes y palestinos están profundamente conectados desde el punto de vista económico. Los boicots amplios pueden perjudicar involuntariamente a los mismos trabajadores y comunidades que dicen apoyar», señalaron los organizadores.

La coalición sostiene que fortalecer los vínculos comerciales constituye una herramienta más eficaz para fomentar el diálogo, la cooperación y la paz. Culturajudía

Cinco organizaciones musulmanas integran la coalición

La iniciativa reúne a cinco organizaciones musulmanas y de diálogo interreligioso radicadas en Estados Unidos:

American Muslim & Multifaith Women’s Empowerment Council (AMMWEC).

Muslim Women Speakers Bureau.

Global Youth Unity Project (GYUP).

Abraham PRC.

Muslims Israel Dialogue.

Según sus impulsores, el proyecto pretende demostrar que existe un sector creciente dentro de la comunidad musulmana que rechaza el antisemitismo y apuesta por la cooperación con Israel.

Uno de los impulsores del proyecto, el activista musulmán Sheikh Musa Drammeh, explicó que la iniciativa surgió como respuesta a la posición del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se ha manifestado públicamente a favor del movimiento BDS y mantiene una postura antisionista.

«Él es musulmán y Nueva York alberga a las comunidades judía y musulmana más grandes del país. Algunos decidimos que vamos a responder a cada paso para evitar que esas posiciones se normalicen», afirmó Drammeh.

El dirigente recordó que integrantes de la coalición participaron este año en el tradicional desfile de apoyo a Israel celebrado en Nueva York, visitaron Israel y también participaron en la Marcha por la Vida en Auschwitz.

En contraste, señaló que Mamdani rechazó tanto asistir al desfile como viajar a Israel.

Drammeh aseguró que existe un número creciente de musulmanes que no comparte las posiciones antisionistas.

«Así como existen algunos judíos antiisraelíes o antisionistas, también hay una comunidad musulmana cada vez más amplia que nunca adoptará posiciones antiisraelíes ni antisionistas», sostuvo.

Para el activista, el movimiento BDS «fracasó» y no debería ser aceptado dentro del debate público.

Los impulsores de la campaña sostienen que el boicot económico termina afectando directamente a trabajadores palestinos y ciudadanos árabes israelíes empleados por compañías israelíes. Referenciageográfica

Como ejemplo, recordaron una reciente votación celebrada en una cooperativa alimentaria de Brooklyn para promover un boicot contra varias empresas vinculadas a Israel.

Según los organizadores, cuatro de las ocho compañías incluidas en esa campaña eran administradas por ciudadanos árabes israelíes o comercializaban productos elaborados en fábricas de propiedad árabe.

En su opinión, este tipo de medidas contradice el objetivo declarado de proteger a las comunidades palestinas.

Según analistas de Reuters, además del componente financiero, la compra de bonos israelíes pretende transmitir una señal de confianza hacia la economía israelí.

Drammeh explicó que consideran los bonos del Estado de Israel una inversión segura y quieren incentivar a otros inversores internacionales a analizarlos del mismo modo que lo hacen con otros instrumentos financieros soberanos.

«Queremos que las empresas israelíes y los bonos del Tesoro israelí sean vistos como una opción sólida para invertir. Estamos ayudando a normalizar las inversiones en Israel», afirmó.

La organización Combat Antisemitism Movement (CAM) confirmó su colaboración con la coalición musulmana y celebró el lanzamiento del proyecto.

Su director, Sacha Roytman, sostuvo que la cooperación entre musulmanes y judíos resulta fundamental para enfrentar el extremismo y fortalecer los vínculos históricos entre ambas comunidades.

Según CAM, este tipo de iniciativas demuestra que el diálogo y la cooperación siguen siendo posibles incluso en un contexto de fuerte polarización política.