Gracias Lisa, por tanto: leer, comprender, escribir, enseñar…reconocer

En un emotivo texto de reconocimiento, Roberto Cyjon rinde homenaje a la destacada intelectual uruguaya Lisa Block de Behar. Con admiración y afecto, recuerda su trayectoria académica, su compromiso con la cultura judía y su firme defensa de Israel frente al antisemitismo contemporáneo.

Presentación de una ilustre integrante de la comunidad judía del Uruguay

El 28 de octubre de 2018, Lisa Block de Behar sumó otro premio internacional a su impresionante carrera como intelectual de nivel mundial: las insignias de Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres, entregado por la embajadora de Francia en Uruguay, la señora Virginie Bioteau. Ya había recibido la Medalla del Senado de Francia (2022); la Medalla Delmira Agustini del MEC uruguayo (2021); el Doctor honoris causa por la UdelaR (2018); nada más ni nada menos que el Premio a la Investigación de la Fundación Alexander von Humboldt, 20011; el Premio Xavier Villaurrutia al ensayo literario de México en 19484…la lista continúa.

Esta señora lingüista docente e investigadora, nació hace 88 años en el Hospital Pereira Rosell, vivió en el barrio Atahualpa en el cual aprendió español, alemán e yidish en su hogar, fue al liceo Rodó y una vez licenciada en Español y Literatura en el IPA fue profesora del mismo instituto.

Ayer se presentó a recibir esta nueva y distinguida premiación con el símbolo amarillo en su solapa, de “liberen a los rehenes” secuestrados por los terroristas de Hamas el fatídico 7 de octubre de 2023. Contó Lisa, que cuando una personalidad de la cultura en Francia debió presentarla ante una conferencia, no sabía cómo catalogarla por tanto mérito acumulado, y decidió presentarla como “una judía uruguaya”.

También refirió en su discurso a Baudelaire, Balzac, Bioy Casares y Borges, entre otros. E interpeló y condenó a la actualidad por el antisemitismo rampante, por atacar indiscriminadamente a Israel con falsedades transformadas vilmente en supuestas verdades, aceptadas y repetidas por académicos, sociedades y prensa a nivel global.

Disertó con su característica profundidad literaria y filosófica acerca de los términos “agradecer” en plural: “gracias”, refiriéndose al personaje bíblico Jehudá, del cual no solo deriva la palabra judíos, sino que, en hebreo contiene la misma raíz del término Todá, que significa gracias. O sea, el pueblo judío sabe de agradecimientos, así como de firmeza y continuidad milenaria. Lo vivenció, nuevamente, en ocasión de una ejemplar jornada del mayor nivel académico.

“Reconocer”, una virtud del idioma español

Lisa nos explicó que leer, comprender, escribir y enseñar configuran una indivisible unidad en el íntimo silencio, así como mediante la verbalización. Nos instruyó acerca del privilegio del verbo reconocer en idioma español: se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como el hebreo, y significa lo mismo, es bidireccional. Esa particularidad me reforzó la inspiración a relatar el vínculo inicialmente institucional y a posteriori personal, que mantengo con Lisa Block de Behar, el cual atesoro con una admiración creciente y permanente. Contaré en qué circunstancias forjamos tan cálida amistad.

En el año 2004 se cumplían 100 años del fallecimiento de Theodor Herzl y yo tenía el honor de presidir la OSU. Propuse coeditar un libro conmemorativo al que titulamos: Sionismo: a cien años de Herzl. Analizamos a quienes solicitar el aporte de sus reflexiones al respecto y configurar los capítulos2. Solo me reservé escribir el Prólogo y la Introducción. Era imprescindible referirse a Émile Zola y pensé en sugerírselo a ella. Tenía una referencia individual sobre Lisa sin conocerla personalmente3. Me cohibía, en cierta manera, pedirle una entrevista a “esa gran docente”, cariñosamente recomendada, pero a quien no tenía el gusto de conocer y era de muy alto perfil académico.

Me recibió en su casa, en su estudio. Al entrar me distraje. El entorno sustrae la atención de un primer cruce de miradas, dada la curiosidad que genera observar su biblioteca, fotografías y adornos de finísimo gusto, sin duda, de interesante origen. Cuando le expliqué el motivo del encuentro y la solicitud de apoyarnos en el emprendimiento “de ser posible”, “agradecido desde ya si no pudiese”, disculpándome “por el tiempo que le demandaba durante la charla”, y demás formalidades y respetuosas sutilezas de rigor, su respuesta me conmovió y fue cuando tomé conciencia de quien era esa cálida señora que me había recibido y escuchado con atención.

“No sabe usted cuánto le agradezco por la oportunidad que me brinda de devolverle ‘algo’ a la comunidad judía del Uruguay”, me dijo emocionada, juntando sus manos en un gesto de profundo sentimiento.

Mi asombro inicial -el cual no sé si supe disimular-, inmediata alegría y tranquilidad emocional me dejó varios segundos sin palabras. Lo conservo en mi memoria con una sonrisa placentera. El resto constituyó uno más de los innumerables encuentros que hemos mantenido en su maravilloso estudio, café y masitas mediante, a lo largo de años…coronados con la invitación personal con que me honró para presenciar la entrega de este nuevo premio de enorme envergadura otorgado por Francia a insignes figuras de las artes y las letras.

Querida Lisa, la comunidad judía del Uruguay te “reconoce” con orgullo y agradece el invalorable aporte que tú le das al mundo judío y al Estado de Israel en forma sistemática y denodada con pasión cotidiana.

En austera síntesis: Gracias, por tanto.

1 “Lisa Block de Behar ganó el prestigioso Premio Humboldt”, lared21, 18 de diciembre de 2001. Recuperado de: https://www.lr21.com.uy/cultura/65898

2 Ver: Organización Sionista del Uruguay, 2004, Sionismo: a cien años de Herzl, Montevideo: Artemisa. Con artículos de: Manuel Tenembaum, Alan Dershowitz, Isaac Margulies, Eduardo Kohn, Gustavo Perednik, Lisa Block de Behar, Raquel Katzkowicz, Pilar Rahola, David Breakstone y Shimon Peres.

3 Mi nuerita Gabriela Fleiss (Z’L) había sido una de sus estudiantes, se querían mutuamente, y me la recomendó como “una grande”.