Gabriel Waiter: “Esperamos que la colectividad acompañe a Hebraica”

Por Adrián Epstein, de CCIU

Hebraica y Macabi es uno de los representantes uruguayos en la Básketball Champions League (BCL) Américas. Los dirigidos por Leo Zylberstein comparten el grupo con los poderosos equipos de Boca Juniors de Argentina (hoy a las 19.10 hs.) y Flamengo de Brasil (el viernes 19.10 hs.). Ahora la serie se disputa en el Palacio Peñarol y sobre la organización del evento y las expectativas conversamos con Gabriel Waiter, Presidente de la Comisión de Básquetbol de Hebraica y Macabi (y ex jugador del club y de la selección uruguaya).

Hebraica es el último campeón de la Liga Uruguaya de Basquetbol y en tal condición está disputando la Basketball champions League Américas. Ya el mes pasado se disputó la primera etapa de la serie en Brasil; ¿qué expectativas hay en lo deportivo para esta etapa en el Palacio Peñarol ante estos tan importantes rivales como Flamengo y Boca? Sabiendo además que el mes próximo volverán a enfrentarse en Buenos Aires.

GW: La serie de Brasil nos dio la pauta de como estábamos ubicados. Creo que estamos a la par de Boca y Flamengo, es una serie pareja. Por lo tanto, las expectativas han crecido; por eso hemos decidido organizar en el Palacio Peñarol la serie. La organización es complicada para nosotros, que somos un equipo con una estructura pequeña. Estamos contentos y las expectativas son altas.

¿Qué importancia otorgás al hecho de que este campeonato se podrá ver por TV en todo el continente?

GW: Que lo vea todo el continente es muy bueno para el básquetbol, es muy bueno para Macabi, es muy bueno para la colectividad. Es una manera de estar unidos, de aportar nuestro granito de arena para nuestra colectividad, para Israel, dejando bien en alto los prestigios de nuestra comunidad.

¿Se espera el apoyo masivo de la colectividad judía y de la afición uruguaya en general a esta participación macabea?

GW: Esperamos un apoyo masivo de la colectividad, sabemos que estamos en una fecha complicada, estamos tratando de difundir el evento lo más que podemos. Ojalá que nos puedan acompañar. También a la afición uruguaya en general creo que le interesa porque son equipos de primer nivel y el torneo es muy importante. Son los campeones y vicecampeones de toda a región. A no olvidarse también que cuando salimos campeones, las finales de Macabi fueron el evento que convocó más gente de toda la colectividad. Creo que eso hay que valorarlo y no desperdiciar algo que tanto esfuerzo nos costó. Fueron momentos muy lindos que vivimos.

Un mensaje final.

GW: Nos gustaría tener colaboración con más gente de la colectividad, para apoyar tanto desde la tribuna como desde dentro de la directiva. Que nos ayuden, que realmente estamos precisando gente. Sabemos que de repente hay otras prioridades dentro de la colectividad pero creo que no es un detalle menor el básquetbol de Macabi, ya que Macabi Básquetbol a nivel mundial creo que no hay un equipo como el nuestro, a no ser en Israel. La presencia es muy buena, y por suerte no hemos tenido problemas a lo largo de la disputa de la Liga. Eso está bueno. Hay que seguir para adelante, seguir trabajando; incorporar gente joven y gente que apoye.

En el día de hoy, los macabeos uruguayos se enfrentarán a Boca Juniors y el viernes 19 será el partido contra Flamengo, ambos partidos a la hora 19.10. El jueves 18 es el juego entre brasileños y argentinos.

Ya jugaron con ambos en Rio de Janeiro en diciembre, donde los macabeos perdieron 92-87 con Flamengo y vencieron 69-62 a Boca. En febrero, la serie se jugará en Buenos Aires.

Las entradas están a la venta por Tickantel con un costo entre 600 y 750 pesos, y hay abonos para dos o tres partidos. Los menores de 12 años tienen entrada gratuita.

El plantel macabeo, dirigido por Leonardo Zilberstein, está integrado por Golan Gutt, Joaquín Aszyn, Juan Ducasse, Federico Haller, Brian García, Franklin Hassell, Manuel Romero, Luciano Parodi, Jordan Williams, Lautaro Viatri, Ernesto Oglivie y Santiago Calimares.