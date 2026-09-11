B’nai B’rith Uruguay será reconocida en el Parlamento

La Fundación Salir Adelante, creada por B’nai B’rith Uruguay en 2009, será reconocida por el Programa “Héroes Contemporáneos del Bicentenario “de la Cámara de Representantes, por su trayectoria y su aporte a la transformación de realidades concretas. Para participar se requiere inscripción en https://forms.gle/gsTcGkHrLduubiN76

La Fundación promueve la igualdad de oportunidades educativas para jóvenes de bachillerato de liceos públicos provenientes de contextos socioeconómicos vulnerables y con buen desempeño académico. Su labor busca que ese esfuerzo y esas capacidades puedan traducirse en trayectorias educativas sostenidas y mayores oportunidades de desarrollo.

El acto reunirá a organizaciones de amplia y reconocida trayectoria social en Uruguay. Junto a Fundación Salir Adelante serán distinguidas Cireneos y Rancho Cero, Redalco, Alcohólicos Anónimos, la Comisión Honoraria de Apoyo y Obras del Hospital Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del Campo, Ombijam y Fundación Hilo Rosa.

La ceremonia se realizará el miércoles 16 de setiembre, a las 18:30 h, en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo.