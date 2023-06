Fuerte repudio de usuarios árabes por el fichaje de un futbolista israelí a un equipo de Emiratos

Israel Noticias

El futbolista israelí Omer Atzili fue transferido al Al Ain Football Club de Emiratos Árabes Unidos. Se convertirá en el primer futbolista israelí judío en jugar en una liga de un país árabe, en este caso en Emiratos. Y la noticia no suscitó reacciones positivas, ya que los mensajes de insultos inundaron las respuestas al anuncio en Twitter.

Los clubes Maccabi Haifa y Al Ain llegaron a un acuerdo para traspasar a Atzili por dos millones de dólares. En redes sociales criticaron fuertemente este fichaje.

Un caso similar fue el de Dia Saba, quien es israelí, pero de origen palestino​ y de creencias musulmanas. En 2020 firmó su contrato con Al-Nasr SC y se convirtió así en el primer futbolista israelí de toda la historia en llegar a EAU.

“Soy seguidor de este club desde la infancia, pero ahora le declaro mi odio”, escribió un aficionado en redes. “¿Por qué nos hacemos esto a nosotros mismos? Somos un pueblo árabe. Viva Palestina”.

Otros simpatizantes también dijeron que cancelarían sus abonos al club. Uno de ellos incluso agregó: “Es cierto que puede que no tenga impacto y que mi decisión no cause un avance o un retraso, pero por Ala, yo era aficionado del Al Ain, pero ahora me retiro de apoyar a este club y cancelo mi abono solo por poner el logotipo del club que lleva la estrella masónica, y si hay diplomacia entre países, un club como el Al Ain no debería dar prioridad a este tipo de tratos”.

Al Mayadeen, un canal libanés afiliado a Hezbollah, publicó un artículo que trata el fichaje de Atzili desde un punto de vista político. “Se trata de un nuevo e inusual paso que refuerza la distorsionada normalización de la ocupación israelí de Palestina”, expresó.

Los usuarios de Twitter también sospecharon del carácter diplomático del traspaso, creyendo que se relaciona con la normalización con Israel.

Estas afirmaciones se derivan del hecho de que el propio club es propiedad y lo gestiona la familia gobernante de Abu Dhabi.

El presidente del club es el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien también es el actual presidente de EAU, mientras que su vicepresidente y presidente del consejo de administración es el hermano menor del jeque, el jeque Hazza bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.