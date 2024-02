Fueron amantes en Auschwitz, sobrevivieron al nazismo y se perdieron el rastro: el fin de la vida les dio la última oportunidad

Infobae- por Emily Tamkin (The Washington Post)

En medio del terror y la muerte, empezaron una historia de amor que quedó trunca. Más de setenta años después y tras la herida del Holocausto se reencontraron. Un libro cuenta todo lo que les pasó.

Lovers in Auschwitz (Amantes en Auschwitz) es una increíble historia real de una época terrible. Los amantes del título son Helen Zipora “Zippi” Spitzer, una joven judía de Eslovaquia, y David Wisnia, un joven judío de Polonia. Durante su encarcelamiento en Auschwitz-Birkenau, Zippi consiguió un puesto como ayudante de los comandantes del campo de mujeres, un papel que intentó utilizar para salvar a otras reclusas; también se involucró sentimentalmente con David, un cantante de talento. Después de la guerra, Zippi y David estuvieron separados durante décadas, para reencontrarse al final de la vida de Zippi, cuando se revelaron nuevos secretos.

El libro de Keren Blankfeld, que amplía un artículo de The New York Times, profundiza en la vida en Bratislava y Varsovia en tiempos de guerra y en el funcionamiento interno de Auschwitz, pero se centra directamente en sus protagonistas, Zippi y David. Su historia es apasionante, aunque Blankfeld opta por contarla de un modo que a algunos lectores puede resultarles desconcertante.

Hay obras históricas basadas en personajes y episodios en las que los personajes son una forma de iluminar el contexto más amplio. Por ejemplo, en La liebre con ojos de ámbar, de Edmund de Waal, la historia de la familia del autor se utiliza para llevar al lector a través de diferentes épocas y lugares de la historia europea y judía. Amantes en Auschwitz funciona a la inversa: el auge del antisemitismo violento, los nazis y el Holocausto son el telón de fondo de la historia de Zippi y David.

Zippi era una talentosa diseñadora gráfica con facilidad para leer a la gente y pensar con rapidez; David era un hábil músico. Conocemos la relación sentimental de Zippi antes de la guerra y también la actividad política de su hermano, así como la negativa del padre de David a ir a Estados Unidos. Descubrimos cómo las respectivas habilidades de Zippi y David les sirvieron como adultos muy jóvenes mientras los mundos que conocían cambiaban para siempre, cómo intentaron dar sentido a la situación que se desarrollaba ante ellos en Auschwitz y cómo fueron capaces de mantener una relación íntima en circunstancias aparentemente imposibles.

Blankfeld no deja de contar la historia de Zippi y David para desentrañar algunas de las cuestiones más amplias que plantea. Escribe, por ejemplo, que Katya, la amiga de Zippi, tuvo una “aventura” con Gerhard Palitzsch, un oficial de alto rango de las SS. Pero, ¿puede utilizarse ese lenguaje para describir una relación entre un nazi y una persona que era, aunque hubiera obtenido un poder relativo, una prisionera? Blankfeld no explora esta cuestión.

También se nos dice repetidamente que las apariencias importaban en Auschwitz. (“Para evitar la muerte”, Zippi “tenía que exhibir salud; tenía que tener buen aspecto, en la medida de lo posible”). Tener un aspecto saludable también era necesario para conseguir mejores trabajos en el campo. En uno de esos puestos, Zippi utilizó sus dotes perfeccionistas para crear una “comprobación previa” para los guardias de las SS antes de pasar lista cada mañana. “Esto significaba que los internos, los guardias y las SS podían dormir un poco más”, escribe Blankfeld.

“Los supervisores controlaban mejor a sus reclusos y cometían menos errores en sus informes a Berlín”. Por lo que Zippi podía decir, todos ganaban”. Por supuesto, los lectores y Blankfeld saben que hacer las cosas más eficientes para los nazis también podía empeorarlas para los prisioneros, pero al mantener la perspectiva de Zippi, el autor no se entretiene en abordar explícitamente esta paradoja.

Al narrar la historia de esta insólita pareja, Blankfeld también adopta un enfoque formal inusual. Aunque el libro está escrito en tercera persona, la autora también escribe desde las perspectivas de Zippi, que murió antes de que Blankfeld conociera su historia, y David, con quien sí habló. En algunos lugares, Blankfeld inserta, en cursiva, lo que imagina que pensaba la pareja: “Pero las palabras pasaron de ser chisporroteos a arroyos y corrientes de música. En susurros, se abrieron”. Otro riesgo. “Su momento pasó, y terminó. A pesar de sí mismos, se hicieron promesas”.

Esta historia no necesita este tipo de estilo editorial. La historia de Zippi y David ya es dramática, propia de Hollywood, y el libro abarca no sólo su encuentro y noviazgo en un campo de concentración, sino también su separación y lo que vino después: cómo se suponía que iban a volver a encontrarse, pero no lo hicieron, y cómo se casaron con otras personas y envejecieron, sus caminos cruzándose potencialmente pero sin hacerlo nunca, hasta que, finalmente, lo hicieron.

Blankfeld escribe en sus notas sobre las fuentes que Zippi no mencionó en absoluto a David en las entrevistas formales que concedió a otras personas mientras vivía, aunque reconoció informalmente la relación a dos historiadores diferentes con los que Blankfeld habló. Esto quiere decir que Zippi no decidió por sí misma incluir la historia de su relación con David en el registro histórico, y desde luego no como el relato central de su vida.

Blankfeld escribe: “Creo que su historia de fortaleza y abnegación merece ser contada. Además, la historia de su romance con David en Auschwitz ofrece una chispa de esperanza en un mundo de oscuridad, y la riqueza de sus vidas más allá de Auschwitz es igualmente inspiradora”. Los lectores pueden decidir por sí mismos qué opinan de esta elección, y si el libro de Blankfeld era la mejor manera de contar la historia.

Pero incluso quienes no estén de acuerdo con las decisiones tomadas por la autora en Amantes en Auschwitz encontrarán en su historia una fuente de inspiración. Zippi y David están representados con cariño. Y al centrarse en ellos, el libro honra implícitamente la plena humanidad de dos supervivientes, recapitulando la textura de sus orígenes, sus esperanzas y sueños, y sus complejas vidas, más que su mera presencia en uno de los episodios trágicos más insondables de la historia.

