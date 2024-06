Fue gravemente herida el 7/10: ocho meses después se doctoró en medicina

Ynet Español- por Gal Ganot

Eli Hogeg Golan sufrió graves quemaduras cuando los terroristas incendiaron su casa. “Seguimos viviendo a pesar de todo. Volver a mi vida, cumplir un sueño que todos soñamos”, dijo en un conmovedor discurso. Crédito foto: Universidad Ben Gurion.

En una ceremonia conmovedora y con un discurso que hizo llorar a muchos de los asistentes, la doctora Eli Hogeg Golan recibió ayer su diploma de doctora en medicina de la Universidad Ben-Gurion. Sus estudios de medicina se vieron truncados apenas tres meses antes de que terminara su pasantía, el mismo sábado sangriento en que luchó por su vida en la masacre de terroristas de Hamas en la aldea de Gaza. Los terroristas prendieron fuego a su casa y lanzaron botes de gas en su interior. Eli luchó por su vida y recuperó la conciencia sólo 51 días después.

“Estoy aquí hoy en nombre del amor a mi país, en nombre de este país formado por diferentes culturas y nacionalidades que han existido juntas durante años y seguirán existiendo. Nuestra facultad es un microcosmos de mi sueño, de la esperanza de vivir en paz, en diálogo, en sociedad de vida, a pesar de nuestras diferencias”, dijo emocionada.

Eli, su esposo Ariel y su hija de 2 años, Yael, sobrevivieron a la horrible masacre en Kfar Aza el 7 de octubre, cuando los terroristas quemaron su casa y arrojaron botes de gas adentro. Los tres lograron escapar, con sus cuerpos heridos y sangrando, y se escondieron durante horas hasta que las fuerzas de las FDI llegaron a la entrada del kibutz. Se evacuaron a la entrada del kibutz, donde los subieron a un helicóptero que los llevó al hospital con quemaduras de diversa consideración.

Yael despertó ocho días después en cuidados intensivos, con un tercio de su cuerpo cubierto de quemaduras. Dos días después, Ariel también se despertó, pero el encuentro entre ambos tuvo lugar sólo dos semanas después. Eli recuperó la conciencia 51 días después. En una entrevista con Yedioth Ahronoth en Pésaj, dijo: “Pensé que me habían puesto a dormir durante una semana y luego mi hermana me dijo que habían pasado más de 50 días. Cuando me desperté en la UCI, tenía mucho que digerir. Físicamente, sabía que las personas a menudo no sobreviven a lo que mi cuerpo pasó. Todos los días me preguntaba qué sería de mí ahora. No podía creer que estuviera sobreviviendo a esto. Mi esperanza es que dejen de criar a la gente basada en el odio y la maldad. Que todo el mundo tenga algo del juramento del médico”, agregó en ese momento.

Eli comenzó su carrera en la Universidad Ben-Gurion en 2016. El 7 de octubre interrumpió su internado en el Centro Médico Sheba en Tel Hashomer, frente a su hogar temporal en Ramat Gan, después de un largo proceso de rehabilitación. “Fue muy emocionante volver a casa, a la universidad y a la facultad, conocer a todas las personas que me han acompañado durante los últimos seis años y que se han alistado para ayudarnos como familia a recuperarnos y enfocarnos en la rehabilitación. Este es un momento importante para agradecerles una vez más. Alcanzar este estatus fue el sueño desde el principio. Este ciclo nuestro representa el microcosmos de la sociedad con miembros de todas las religiones y sectores. Es un gran privilegio para nosotros estar aquí y celebrar esta experiencia como toda una familia que lucha por volver a la normalidad y la salud, y ése fue uno de nuestros pasos allí”, me dijo emocionada.

Su esposo Ariel consideró mantenerse “al margen y ver los aplausos que recibió Eli mientras subía con Yael para recibir su título. Fue una sensación increíble y muy conmovedora, no pude evitar derramar unas lágrimas. Y ahora continuamos en el camino de la rehabilitación y hacia el próximo objetivo de la pasantía”.