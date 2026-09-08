Frustran decenas de atentados terroristas contra judíos e israelíes en todo el mundo durante el último año

Las agencias de seguridad israelíes, en ocasiones trabajando con socios internacionales, han frustrado decenas de atentados terroristas en todo el mundo durante el último año, incluyendo ataques planeados contra israelíes y judíos, informó el Canal 12 de la televisión israelí.

Algunos de esos complots fueron frustrados minutos antes de ser ejecutados, según la cadena.

Si bien Irán y su aliado terrorista libanés Hezbollah han estado detrás de los intentos de atacar a israelíes en el extranjero, la palestina Hamás -otra organización terrorista respaldada por Irán- está intentando cada vez más perpetrar ataques en el extranjero mientras lucha por operar en la Margen Occidental y continúa violando el alto el fuego en Gaza, según el informe.

No obstante, las autoridades israelíes siguen considerando a Irán como una de las principales amenazas terroristas globales.

Un funcionario de alto rango del Consejo de Seguridad Nacional declaró a Canal 12 que Teherán ha «expandido significativamente» sus organizaciones e infraestructura utilizadas para perpetrar ataques en el extranjero, describiendo a la campaña como parte de una «doctrina estratégica».

El informe fue publicado después de que el Consejo de Seguridad Nacional les advirtiera a los israelíes que viajen al extranjero que extremen la precaución, señalando que el próximo período de festividades judías conlleva un elevado riesgo de atentados.

Indicó que esos intentos de promover ataques por parte de Irán, Hezbollah y «organizaciones terroristas palestinas» y yihadistas, así como la continua narrativa antiisraelí reflejada en campañas de incitación, «lideran el aumento de motivación de actores terroristas de atentar contra objetivos israelíes y judíos».

Un hito importante es el tercer aniversario de la Masacre del 7 de Octubre, que podría ser un foco de manifestaciones de protesta junto con mayores esfuerzos para promover atentados.