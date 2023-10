Freddy Slivinski, un compatriota en Israel: “Vamos a salir más unidos y fuertes”

El País

El testimonio de un uruguayo en Israel. Freddy nació en Montevideo, tiene 35 años y está en Israel desde los 14 años. Hizo el servicio militar obligatorio por 3 años. Está casado con una israelí y es padre de una bebe de 9 meses.

Como uruguayo-israeli que hace 20 años vive en Israel y ha visto lamentablemente muchos horrores que pasaron en este país -como operaciones militares, atentados, ataques con misiles-, nunca imaginé que íbamos a vivir lo de ahora. Nunca imaginé que tanta crueldad, maldad pura, odio tan fuerte hacia mi pueblo y país podría ser posible.

Prácticamente todos los ciudadanos del país conocen a alguien que ha sido asesinado o raptado.

Mi hermano mellizo que vive en la ciudad de Ashkelon con su esposa y su bebé tuvieron que escapar entre misiles hacia el centro del país porque no podían salir del bunker ya que cada 5 minutos se escuchaban explosiones. No han podido volver a su casa y no podrán hacerlo por las próximas semanas.

Hay algo que tiene que quedar muy claro: Hamás es un grupo terrorista que lo único que quiere es asesinar y destruir al pueblo de Israel. No es ningún movimiento de liberación del pueblo palestino. Por el contrario, Hamás tiene de rehenes a los palestinos en la Franja de Gaza. Hamás esconde sus armas en casas de civiles, escuelas, hospitales, poniendo a los inocentes como escudos.

Por años, Israel intentó explicarle al mundo qué es Hamás, pero el mundo y la propaganda antisemita no quisieron escuchar. Hoy lamentablemente el mundo vio las barbaridades que estos monstruos hicieron. No se les puede llamar humanos, ni siquiera animales ya que los animales tienen más compasión (matan para comer); en cambio estos asesinos lo hacen solo por odio.

El pueblo de Israel que estaba bastante dividido por temas políticos, está más junto que nunca. La gente está donando comida, plata, ropa; está ayudando a soldados con todo lo que necesiten, mucha gente está invitando a su casa a los que están en zonas donde caen misiles; hoteles dejan vivir gratis a los que están más cerca de la Franja de Gaza para que se escapen. La unión del pueblo es algo nunca visto.

Esto es un antes y un después.

Israel va a destruir al Hamás, ya que esta es una guerra de supervivencia. El mundo lo entendió, las potencias como Estados Unidos, Francia, Alemania y muchos más le están dando todo su respaldo a Israel para que elimine de una vez a los terroristas del Hamás.

Como uruguayo-israelí estoy convencido de que a pesar del inmenso dolor, vamos a salir más fuertes que nunca, más unidos que nunca, más victoriosos que nunca.