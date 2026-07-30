Francia cierra durante seis meses una mezquita por difundir ideas yihadistas

Las autoridades francesas han anunciado el cierre de la Mezquita Chantelope en Aulnay-sous-Bois, en el departamento de Seine-Saint-Denis, cerca de París, durante seis meses. El cierre se basó en una decisión administrativa justificada por lo que se describió como «la difusión de discursos que incitan a la violencia y al odio y glorifican actos terroristas».

La prefectura de Seine-Saint-Denis explicó en un comunicado oficial que la orden de cierre se emitió de conformidad con las disposiciones de la ley francesa de seguridad interna. El comunicado indicó que la medida se tomó tras el monitoreo de contenido atribuido a algunos imanes y otros participantes dentro de la mezquita, así como de contenido publicado en plataformas de redes sociales.

Las investigaciones concluyeron que algunos sermones y materiales difundidos contenían ideas consideradas incitadoras a la violencia o la discriminación, así como contenido que justificaba el terrorismo o alentaba a actos similares. Esto sirvió de base para el cierre temporal.

La prefectura añadió que varios conferenciantes invitados por la mezquita, junto con algunos imanes que impartían sermones regularmente allí, promovían, según el comunicado, una retórica extremista que contraviene la ley francesa. Esto, argumentó la prefectura, justificaba la intervención administrativa para proteger la seguridad pública.

En la misma línea, las autoridades señalaron un vídeo que circuló hace varios meses en el que uno de los imanes que había impartido conferencias en la mezquita hacía declaraciones controvertidas, incluyendo un llamamiento a los padres para que castigaran a los niños mayores de once años que se negaran a rezar.