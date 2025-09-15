Fiscalía Argentina adopta la definición de antisemitismo de la IHRA

El Ministerio Público Fiscal (MPF) oficializó la adopción de la definición de antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). La resolución, firmada por el procurador general interino Eduardo Casal, apunta a reforzar el compromiso institucional de la Argentina en la prevención, sanción y erradicación de este tipo de discriminación.

En el texto, el MPF subraya que la incorporación de esta definición contribuye al reconocimiento de una forma específica de discriminación, promueve la educación y reafirma el compromiso con la memoria histórica y la investigación sobre el Holocausto y sus enseñanzas.

La definición de la IHRA señala que “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como un odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo se dirigen a personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”.

Esta definición ya había sido adoptada por Estados Unidos, Canadá, España y Uruguay junto a la mayoria de los países europeos. Esta adopción, como la de Nueva Zelanda en 2022, es vista como una herramienta para combatir el racismo y el antisemitismo

Tras conocerse la resolución, diferentes organizaciones de la comunidad judía expresaron su respaldo a la decisión de la justicia argentina. La Asociación de Abogados Judíos de Argentina destacó en su cuenta oficial de X que “como miembros del capítulo local de la IHRA, celebramos y destacamos la resolución PGN 37/25, a través de la cual se adoptó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación la definición de antisemitismo”.

En tanto, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) destacó que “es un paso fundamental para fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales en la lucha contra el antisemitismo y toda forma de discriminación”.

Por su parte, el Centro Simon Wiesenthal también se expresó al respecto: “El Ministerio Público Fiscal de la Nación adopta la Definición de Antisemitismo de la IHRA. Argentina cierra el círculo contra el odio más antiguo”.