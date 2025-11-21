Finalizó la Cátedra de Judaísmo 2025

El Presidente del CCIU Roby Schindler hizo uso de la palabra en el cierre de los cursos de la Cátedra de Judaísmo Nisso Acher 2025 con una conferencia titulada “Martin Buber: el humanismo del encuentro”, que fuera dictada por el Lic. Rafael Winter y la Mag. Maybeth García. Aquí les brindamos las expresiones.

Buenas tardes, autoridades presentes, amigos todos.

Nos encontramos en el cierre de la Cátedra de Judaísmo 2025, por lo que es pertinente hacer un breve repaso de la historia de esta cátedra.

La idea de esta cátedra nació en el año 2002, cuando el Sr. Nisso Acher, de bendita memoria, ex Presidente del CCIU, le propuso al Padre Antonio Ocaña la posibilidad de generar contenido para crear justamente la Cátedra de Judaísmo, como un proyecto para fomentar el entendimiento entre judíos y cristianos.

Esta iniciativa conjunta entre la Universidad Católica del Uruguay y el Comité Central Israelita, cuenta también con el apoyo de la Confraternidad Judeo Cristiana del Uruguay.

Se institucionalizó formalmente en el año 2003, año en el que se dictaron los primeros cursos.

Desde entonces la Cátedra abarcó un abanico de expositores expertos en los más diversos tópicos, tales como la historia del pueblo judío, filosofía y pensamiento judío, religión y festividades.

Se han presentado libros editados en el exterior, y publicaciones impresas localmente.

Se trabajó el tema de la memoria y patrimonio especialmente en estos últimos años, el tema de la Shoá.

Desde sus inicios, el Sr. Nisso Acher fue el alma máter de la Cátedra.

Él armaba los programas con mucho esmero y se ocupaba personalmente de contactar a cada uno de los docentes para cada módulo.

Luego contó co0n el invalorable apoyo de la Escribana Sylvia Goldstein, quien dirigió la Cátedra durante varios años hasta que emigró a Israel.

En abril de 2017 fallece Nisso Acher, y a partir del 2018 la Cátedra de Judaísmo pasa a llamarse Cátedra de Judaísmo Nisso Acher, en un acto solemne que se realizó en el Aula Magna de esta Universidad.

A partir del año 2023, las autoridades de la Universidad Católica designaron a la Profesora Silvia Facal como directora de la Cátedra, quien además de haberle dado un nuevo impulso con su impronta, demostró una sensibilidad muy especial, relacionando los temas a tratar, con el espacio y el tiempo que estamos viviendo.

La Cátedra ha contado con la participación de académicos del ámbito nacional y también del exterior, así como con el testimonio invalorable de sobrevivientes de la Shoá, el Holocausto del pueblo judío, que con el paso de los años, cada vez van quedando menos.

Esta Cátedra de Judaísmo, que funcionó y funciona tanto para estudiantes universitarios como para público externo, la convierten en un espacio de difusión intelectual y educativo muy amplio, que contribuye a derribar mitos y a tender puentes. Por esta razón, quiero terminar destacando y reconociendo muy especialmente, la grandeza de las autoridades de esta casa de estudios, quienes como Universidad Católica no sólo enseñan su propia tradición, sino que también promueven el conocimiento y aprendizaje de otras religiones, como forma de promover el conocimiento y así contribuir con la construcción de una sociedad más justa y respetuosa.

El acto académico que nos convoca hoy no es apenas un cierre más.

Es el cierre de 22 años ininterrumpidos de la Cátedra de Judaísmo, lo que demuestra que este no es un esfuerzo puntual, sino que es un compromiso sostenido y en sociedad, entre la Universidad Católica del Uruguay y la comunidad judía local.

Muchas gracias