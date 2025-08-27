Festejo del Bicentenario de la Independencia de Uruguay en Israel    

Con motivo del bicentenario de la independencia de Uruguay, el Embajador de Uruguay ante el Estado de Israel, Sr. Manuel Etchevarren, y su esposa, Sra. Ana Solivellas, ofrecieron una recepción en el Hotel Benjamin de Herzliya Pituach.

El salón estaba decorado con las banderas nacionales de Uruguay e Israel, un póster del músico más emblemático de Uruguay, Rubén Rada, un póster conmemorativo decorado con la bandera uruguaya y la fecha de la independencia, y el instrumento musical más notable de Uruguay, los tamboriles, un tambor de barril con parche de piel.

Ambos himnos nacionales se interpretaron y cantaron con entusiasmo gracias a la aparición de las letras de cada uno en una pantalla.

El discurso del Embajador fue lúcido, articulado y apreciado por todos, especialmente por sus buenas vibras. Comenzó dando la bienvenida a todos los presentes, incluyendo a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, al miembro de la Knesset Moshe Saada, a los diplomáticos acreditados en Israel y a sus compatriotas. Afirmó que hoy Uruguay celebra 200 años de independencia. Hace dos años, Uruguay conmemoró 75 años de relaciones bilaterales con Israel, coincidiendo prácticamente con los 75 años del establecimiento del Estado de Israel. En realidad, las relaciones bilaterales entre ambos países se remontan a más de tres cuartos de siglo, debido a que Uruguay desempeñó un papel importante en el movimiento que condujo a la creación de Israel, concretamente en el voto decisivo en la Asamblea General de las Naciones Unidas que condujo a su independencia. También mencionó que no podíamos imaginar las dificultades que vendrían después del 7 de octubre de 2023, trayendo desgracias. Actualmente, 50 rehenes permanecen secuestrados, vivos y muertos, tras 689 días de cautiverio. En un tono más filosófico, «para defender la alegría», citó al autor, periodista y poeta uruguayo Mario Benedetti, «por eso estamos ahora». Concluyó su discurso reconociendo la dedicación y el esfuerzo del personal de la Embajada, incluyendo a su dinámico asistente personal. Tamara, junto con Andrea y Alicia, las dos Cónsules Honorarias de Uruguay en Israel, las importadoras de vinos Garzón, quienes ponen el vino uruguayo a disposición del público israelí, y los representantes de Castel Pujol, una familia de viticultores uruguayos que introdujo la idea de la variedad Tannat para crear un estilo único de vinos tintos.

Tras su discurso, un video distribuido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay a todas las embajadas uruguayas en el mundo para celebrar el bicentenario de la independencia de Rubén Rada, el músico más emblemático del país y una figura reconocida en la música latinoamericana, interpretó candombe, un género musical originario de los esclavos africanos liberados. En 2009, la Unesco inscribió el candombe en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los suntuosos cócteles y la gastronomía tradicional latinoamericana, a cargo de Catering Mabel Haiat, incluyeron sándwiches de miga, canapés y empanados, y abundante vino uruguayo.

Entre los numerosos invitados ilustres presentes se encontraba S.E. Sr. Gil Haskel, Jefe de Protocolo de Estado de Israel; Sra. Liliane Haim, Directora del Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores; Sr. Udi Avivi, de la División Económica para América Latina, el Caribe y África del Ministerio de Relaciones Exteriores; los Cónsules Honorarios de Uruguay, Sr. Abraham Maman y Sr. Julio Lieberman; Sra. Miri Berger, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Israelo-Latinoamericana; Sr. Gabriel Hayon, Presidente del Instituto Diplomático; Sr. Doron Afik, del Bufete de Abogados Afik; Sr. Aiderson Gonzales, Gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina del Bufete de Abogados Afik; Amichai Benderski, artista gráfico uruguayo de renombre internacional que reside y trabaja en Israel; Sr. Inbar Stein Barber, Director Ejecutivo de Isralat; Dr. Julio Liebermann, cirujano uruguayo residente en Israel; Sr. Tony Raichler, Jefe de Asuntos Internacionales para América Latina en la Knesset; y Sra. Georgina Litvak, Gerente de Ventas Corporativas del Hotel Benjamin.