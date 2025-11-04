Felices 80, Hanoar Hatzioni Uruguay

La muchachada de Hanoar Hatzioni está de fiesta e invita a sumarse a los festejos!! No te quedes afuera. Agendá: 16 de noviembre, al mediodía

Este 2025, Hanoar Hatzioni vive un año histórico: además del centenario del movimiento a nivel mundial, celebramos 80 años de Hanoar Hatzioni Uruguay. Ocho décadas de educación judía, sionista y humana; de experiencias, vivencias y compromiso con nuestra comunidad.

Con enorme alegría, invitamos a toda la comunidad judía uruguaya a ser parte de nuestro festejo por los 80 años de Hanoar Hatzioni Uruguay, que se realizará el domingo 16 de noviembre al mediodía.

Los esperamos para compartir juntos este momento tan especial, celebrando nuestra historia y proyectando el futuro de Hanoar.

Contacto: Matías Gerecht – 092 781 575