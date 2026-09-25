Felices 70 años Habonim Dror

El Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya saluda con alegría y orgullo a la tnuá Habonim Dror, uno de los seis movimientos juveniles sionistas que conforman nuestra colectividad, en sus primeros 70 años de vida, 70 años de enseñanzas y de difusión del sionismo. Compartimos un mensaje que nos hicieron llegar ex bogrim integrantes de la Kvutzá Guiborim a cuenta de otros que publicaremos mientras vayamos recibiendo. Si querés participar de la celebración, al final del artículo te informamos como hacerlo.

¿Qué significó para nosotros en Kvutzàt Guiborím el movimiento juvenil Habonim Dror?

Ante todo amistad desde hace más de 50 años!!! Vivencias inolvidables que nos enseñaron valores únicos de fraternidad , solidaridad , responsabilidad, trabajo y estudio, libertad, respeto, compañerismo y muchísimo más, cantidad de experiencias y contenidos que moldearon gran parte de nuestras vidas, de quienes somos hoy en Israel y en Uruguay.

Foto: Kvutzá Guiborim (1979)

El mifkàd de todos antes de que comenzaran las actividades grupales los sábados, con jultzà cjulà con cordón rojo que unía nuestros corazones como un hilo invisible🪢.

El Kabalàt Shabat todos los viernes con camisa blanca desde Solelím hasta bogrím todas las kvutzót juntas, tambièn en las mesibót y los jaguím (festividades), un marco juvenil sionista, todos participàbamos y era emocionante.

Kupà meshutefet de cada kvutzà para comprar y compartir comidas y salidas viernes, sàbados y domingos, poco o mucho había para todos por igual o según la necesidad, nadie quedaba afuera.

Peulót divertidas e interesantes con los queridos madrijim/ot Buya,Anita,Isi (que nos parecían mucho más grandes), juegos, lecturas, música, muchísimas charlas hermosas.

Paseos en camiones, cantábamos todo el tiempo con ímpetu y alegría hasta quedar roncos!!!

Decorar el jeder del grupo, descubríamos la cooperación habilidades y vetas artísticas.

Reíamos muchísimo de todo, hasta las lágrimas

Jugábamos al ping-pong, majanaim y fútbol (Kuky y Bertonga las cracks!!!)en la cancha de los antiguos snifim (ken) de Goes-Revivím y Pocitos-Sde Najúm . Había competencias de todo tipo entre kvutzót de cada snif (ken) y entre los snifim, éramos un montón de gente buenísima!!! Había un mes al año «Jodesh Hatnuà», y también competencias deportivas con todas las otras tnuot, y algunos encuentros fraternales con javerím de Hashomer Hatzaír y AJCISU.

Campamentos de verano, construir el toren y canciones alrededor de la fogata todos juntos janijím/ót, madrijím/ót bogrim/ót,el sheliaj y su familia Ash laila (que miedo y emoción!) y robar la bandera.

Escribir,imprimir y armar el Alón de noticias para repartir.

Despues de las peulót en grupos, viernes,sábados y domingos, bailábamos Rikudèi Am descalzos todos quienes quisieran ,y quienes no, charlaban y miraban para aprender!!!

Tuvimos suerte de haber llegado al Dror y en particular a Guiborim, donde desde un principio encontramos nuestro lugar y nos sentimos felices.

Gracias infinitas a Habonim Dror, por siempre en nuestros corazones

Dror alè vehagshèm!!!

COMO PARTICIPAR DE LA CELEBRACIÓN

Invitamos a bogrim, ex bogrim, padres y amigos a festejar los 70 años y más de nuestra tnuá 🎉 y el cierre de campaña por reforma del ken.

Hay dos formas de pagar la entrada:

1.⁠ ⁠Mercado Pago:

https://mpago.la/2toVKPF

2.⁠ ⁠Transferencia bancaria:

🏦 BROU

👤 Fundación Habonim Dror Uruguay

💰 Caja de Ahorro en pesos

🔢 001570362-00002

📌 Una vez realizado el pago, es muy importante completar el formulario de inscripción y adjuntar el comprobante:

👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRaMRqD6d3-6viApVjSO7VBk_GU8_KnOqpxMs5BJvcTFLFrQ/viewform?usp=publish-editor

💡 Valor del ticket $ 1.400. [Nadie se queda afuera por temas económicos].