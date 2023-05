En el día de ayer falleció Daniel Rodríguez Oteiza, por muchos años periodista del diario El País e hijo de Enrique Rodríguez Fabregat, el gran diplomático uruguayo que incidió en la votación a favor de la creación de Israel en Naciones Unidas en 1947. A modo de homenaje, reproducimos entrevista que publicáramos en noviembre de 2017 en ocasión del viaje a Israel junto al ex presidente Dr. Luis Alberto Lacalle, Prof. Gerardo Caetano, Ing. Ruperto Long, la periodista Blanca Rodríguez, el diputado Gerardo Amarilla, el comunicador Sergio Puglia y el periodista Gerardo Sotelo en el marco de las celebraciones del 50ª Aniversario de la Reunificación de Jerusalem. Foto: El País

Daniel Rodríguez Oteiza, hijo del Prof. Enrique Rodríguez Fabregat, en Israel: “Mi padre estaría orgulloso”.

Daniel Rodríguez Oteiza, editor en jefe del periódico uruguayo El País, oyó hablar mucho sobre el 29 de noviembre de 1947 y la Resolución 181 de las Naciones Unidas, que pasó ese día y allanó el camino para la creación de Israel.

El motivo: su padre, Enrique Rodríguez Fabregat, fue el enviado uruguayo a la ONU en 1947 que no solo emitió el voto de su país a favor de la partición, sino que -como miembro del Comité Especial de la ONU en Palestina que recomendó la partición- , también convenció a otros estados que lo hagan.

Rodríguez, en el país esta semana como parte de una delegación uruguaya de 10 personas patrocinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Asuntos de Jerusalem, dijo a The Jerusalem Post que su padre contaba la historia a menudo.

“Mi padre fue un defensor y redactó el plan de partición porque pensó que la mejor solución era la creación de un estado judío, y también un estado palestino“, dijo. “Creía que cualquier otra solución pondría al pueblo judío a manos de los árabes, que serían mayoría en la región“.

Rodríguez dijo que su padre, que visitó los campamentos de personas desplazadas en Europa después del Holocausto, insistió en que a los judíos de Europa se les permita venir a Israel. Quedó muy impresionado de que cuando fue a esos campos, la gente, “en condiciones deplorables“, dijo que “quería ir a Israel, que quería ir a su tierra“.

“Dijo que, a pesar de que el pueblo judío estaba disperso por todo el mundo, mantuvieron su unidad como pueblo“, agregó Rodríguez, que está en su segundo viaje a Israel, el primero fue hace 10 años en el 60 aniversario del plan de partición “Dijo que tienen una historia de 4.000 años en la región y que no son nuevos aquí“.

Cuando el anciano Rodríguez murió en 1976, un obituario en The New York Times lo llamó “un ex delegado ante las Naciones Unidas que jugó un papel de liderazgo en la creación del Estado de Israel en 1948“.

El informe decía que en 1947, cuando la ONU estaba considerando la cuestión del futuro de Palestina, abogó por tres principios generales: “La necesidad del pueblo judío de tener un estado como refugio contra la persecución; la “necesidad” de poner fin de inmediato al mandato británico mediante el establecimiento de estados árabes y sionista, y la autodeterminación mediante plebiscitos en cada estado dentro de 10 años para continuar su estatus o unirse al otro“.

En 1962, cuando Rodríguez salió de Nueva York para convertirse en embajador de su país en Austria, JTA informó que fue anunciado en una reunión de los revisionistas sionistas de Estados Unidos como “un viejo y firme amigo” de Israel.

Según ese informe, durante su discurso en la reunión, Rodríguez dijo que primero se sintió atraído por la gran cantidad de judíos cuando, de niño, su padre le leyó informes sobre el caso Dreyfus en Francia.

El joven Rodríguez dijo al Post que su padre, que era un distinguido profesor de literatura española en los Estados Unidos antes de convertirse en embajador de Uruguay en la ONU en 1946, tenía una idea de la historia judía que cuando un funcionario de la Agencia Judía acudía a él para cabildear en nombre del estado judío, “no tenía que explicarle nada, sabía toda la historia del pueblo judío“.

Rodríguez dijo que su padre, que tiene una calle que lleva su nombre en Ramat Gan, estaba “absolutamente orgulloso” del papel que jugó en la fundación de Israel.

En el discurso final que dio a la ONU antes de irse para convertirse en embajador en Austria, el anciano Rodríguez afirmó que el voto de la ONU a favor de la Resolución 181 y la partición “será la resolución moral más importante que la ONU tomará en su historia, porque reconoce el derecho de las personas a vivir donde deberían“.

Según Rodríguez, su padre siempre lamentó que solo se implementó la mitad de la resolución y que no se creó un estado palestino en ese momento, como lo proponía el plan.

Culpó de esto a “la postura árabe de no tener un estado palestino, porque no querían que existiera un estado judío“.

Rodríguez dijo que su padre “nunca cambió de parecer, y siempre dijo que esto era lo correcto”. Recordó a su padre diciendo que lo que más valoraba de Israel era que “se manejaba en una región hostil y peligrosa para ser la única democracia en esa parte del mundo“.

Si hubiera visto Israel hoy, dijo Rodríguez, su padre “se hubiera sentido orgulloso y asombrado de lo que ha hecho, y de que contribuyó a hacer un gran país como el que ustedes tienen“.

“Tienen muchos problemas, por supuesto, todos los países los tienen, pero han logrado mucho, tanto en el sentido económico como en la preservación de la democracia en una región difícil del mundo.

Él estaría realmente asombrado y orgulloso de eso“.