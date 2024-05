Facultad de Humanidades suspendió curso con docente tildado de “sionista” por el gremio estudiantil

El País- por Martín Tocar

La Facultad de Humanidades dejó en suspenso la realización de un curso de su maestría en educación tras cuestionamientos a la contratación, en calidad de docente invitado, del doctor Alberto Spektorowski, a quien el gremio estudiantil acusó de “sionista” y “apologista” de las acciones del gobierno de Israel.

Spektorowski, politólogo nacido en Uruguay, es profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, cuenta con experiencia en negociaciones de paz en España y Medio Oriente, asesoró en el pasado al gobierno laborista de Israel en negociaciones con los palestinos, y también se ha dedicado a estudios sobre religión y laicidad.

Debido a esto último, meses atrás recibió una invitación a participar del curso “La laicidad como problema: su historia y sus fundamentos”, a cargo de los docentes Andrea Díaz y Antonio Romano. El plan era que Spektorowski, quien ya ha participado de conferencias sobre laicidad organizadas por la Facultad de Humanidades, dictara dos de las diez clases entre mayo y junio.

Pero en las últimas semanas sucedió algo que no esperaban y que llevó a la Facultad a dejar en suspenso lo planificado. El gremio estudiantil inició una campaña de cuestionamientos al académico uruguayo-israelí, acusándolo de “sionista” y “apologista” de lo que, según entienden, es un “genocidio” perpetrado por Israel en la Franja de Gaza.

La lista 21 de junio, que representa a uno de los tres votos de los estudiantes en el consejo de la facultad, cuestionó que se le diera un sueldo de docente grado 5 “al sionista Alberto Spektorowski”. “El decano propone darle un cargo equivalente grado 5 a este sionista apologeta del genocidio palestino”, publicó la lista estudiantil, aludiendo a declaraciones del académico en las que planteaba que la respuesta de Israel estaba dejando “muchos muertos” pero que eso no significaba necesariamente que fuera un genocidio.

Tras los cuestionamientos, y con el objetivo —según dijeron desde la facultad— de “evitar que las tensiones escalaran”, finalmente se decidió dejar en suspenso la realización del curso.

Ante la consulta de El País, el decano de Humanidades, Pablo Martinis, respondió que “los docentes retiraron la propuesta del orden del día para reformular la propuesta general del curso que plantean”. “Eso quiere decir que se posterga y se actualizará próximamente”, añadió Martinis, quien declinó hacer más declaraciones sobre el tema.

Según las fuentes consultadas, los docentes vinculados al curso transmitieron estar “dolidos” por cómo se dio la situación. Spektorowski les planteó que anular el curso implicaba “rendirse” y que podría traer detrás cuestionamientos a la institución, pero sostuvo que estaba dispuesto a retomar el plan cuando hubiera un “mejor ambiente”. El mensaje desde la facultad es que se procurará sumar y contemplar un mayor abanico de “perspectivas”.

El curso en cuestión

El curso, titulado La Laicidad como problema: su historia y sus fundamentos, planteaba analizar el “concepto de laicidad desde un punto de vista filosófico, histórico y comparativo con otros países”, así como “su relación con la cultura y la política”, y “el vínculo estrecho entre laicidad y cultura, laicidad y política, laicidad y educación”.

En la última unidad, dedicada a “la laicidad en el mundo”, se planteaba abordar “La laicidad en Europa y Medio Oriente, su relación con las identidades, tipos de Laicidad (La Laicidad de combate o la Laicidad Crítica), y Judíos y Musulmanes frente a la Laicidad”.

La discusión

Ayer, el consejo de la facultad discutió brevemente los fundamentos de la “postergación”. Allí los consejeros plantearon, en términos generales, cierta coincidencia en haber dado “de baja” el curso en la actual coyuntura, porque de lo contrario “se generaba un polvorín”. De todos modos, existieron algunos matices sobre el avance de una cultura de la “cancelación” y expresiones de preocupación por la “violencia” en la discusión política.

El intercambio no contó con la participación de la lista 21 de junio, que inició la campaña en contra de Spektorowski, ya que su representante fue solo al inicio de la reunión a cerciorarse de que se hubiera quitado del orden del día la contratación del académico.

Luz Reyes, consejera del orden estudiantil (pero por la otra lista, Confluir Humanidades), adujo que Spektorowski “se ha declarado un sionista político” y está “a favor de la guerra”. En ese sentido, dijo que invitarlo a un curso sería “incoherente” con los pronunciamientos de la universidad.

Mónica Sans, del orden docente, acotó que era “complicada” la decisión de dar de baja la contratación cuando “se lo invitaba no para un acto político sino por un tema que es de su conocimiento”, y que aparte no está relacionado al actual conflicto en Medio Oriente. En ese sentido, dijo que estaban en “un borde complicado”, que había que tener “cuidado”, y procurar siempre conocer “todas las campanas posibles”.

Hebert Benítez, también del orden docente, dijo que su primer conocimiento de Spektorowski fue a través de uno de los “escraches” que el gremio estudiantil hizo contra el académico y contra todo el consejo.

“Es oportuno lo que ocurrió de bajar o postergar la participación de este docente, a quien yo no conozco. No conozco sus declaraciones, no conozco prácticamente nada. La primera información que tuve fue cuando me repartieron un volante que era una suerte de escrache”, argumentó.

Benítez habló de un “patoterismo” que busca “instalar la violencia como mecanismo” de deliberación política. “Es peligroso esto”, añadió, señalando que no conocía si se trataba de un “genocida” o se lo estaba “condenando de antemano”.

El también docente Marcelo Rossal dijo que en estos días hubo personas que “se comportaron de un modo muy contrario” a las tradiciones de la facultad, pero que le parece “muy bien haber retirado” el punto por el cual se contrataba a Spektorowski, porque era “inoportuno hacer ese curso”. “También es oportuno pensar los procesos de abatimientos de las libertades laicas, de la laicidad, cómo se va produciendo un estado crecientemente segregacionista, que acaba desarrollando un verdadero genocidio”, afirmó.

El decano, tras las intervenciones, insistió en que debía trabajarse en pos de la “convivencia” y que “ninguna situación” debía “distraer de ese esfuerzo”.

Pese a los matices o advertencias, nadie planteó su discrepancia con la postergación del curso.

La lista 21 de junio, por su parte, celebró en sus redes sociales que “la presión” tuvo efecto. “Nos alegra y llena de fuerza contarles que la denuncia tuvo impacto. Agradecemos a quienes acompañaron esta denuncia que generó la presión necesaria para dar marcha atrás a este lamentable hecho”, dijo en un video el consejero estudiantil Mateo Peña.

Spektorowski: quién es y qué ha dicho

Alberto Spektorowski es un politólogo uruguayo-israelí especializado en Teoría Política y Política Comparada.

En el año 2000, estuvo presente en las negociaciones de Camp David entre Israel y Palestina, asesorando al canciller israelí Shlomo Ben Ami, del gobierno liderado por el laborista Ehud Barak. Del otro lado de la mesa se sentaba Yasir Arafat.

Años más tarde, integró el grupo negociador que trabajó en el proceso de desarme y disolución de la organización terrorista ETA.

En los afiches distribuidos por una de las listas del gremio estudiantil de la Facultad de Humanidades, se lo acusa de “apologista” del “genocidio” llevado a cabo por Israel contra la población de la Franja de Gaza. Por ejemplo, los estudiantes citan un extracto de una entrevista de diciembre de 2023 con El Confidencial, de España, en el que explica por qué disiente con el calificativo de “genocidio”. “Podemos hacer un genocidio mañana, en dos minutos. El hecho de que no hay genocidio es lo que está pasando. 20.000 muertos es mucho, pero eso no es genocidio. Cómo se puede pelear de otra forma, que me expliquen”, dijo en ese entonces.

Consultado por El País, Spektorowski dijo que en sus dichos no parten desde “una reflexión moral”, sino desde un plano de análisis. “Si digo algo no es porque me guste, sino porque creo que es lo que ocurre”, afirmó.

En las diversas entrevistas que concedió en los últimos meses, el académico ha insistido en su opinión de que la izquierda globalmente coquetea con posturas “antisemitas”, que los palestinos han buscado reiteradamente “todas las excusas” para evitar la solución de dos estados para dos pueblos, y que Netanyahu, pese a no ser de su agrado, “entendió bien” que el tema palestino no se iba a solucionar y priorizó avanzar en la relación con otros países árabes.

“Israel no es el bueno de la película, pues no hay ninguno bueno. Pero lo cierto es que en todas las opciones que hubo de acercarse a la paz, fueron los otros, los árabes, quienes no lo aceptaron. Insisto: siempre fui contrario al colonialismo, entiendo que a Israel se le fue la mano y que no es un santo. Pero la complejidad de la zona va más allá de dejarse llevar por titulares e imágenes que circulan en redes sociales y que cuajan en la bandera que quiero alzar, sin importarme si esa misma bandera es contraria, por ejemplo, a los derechos humanos”, resumió semanas atrás entrevistado por El Observador.