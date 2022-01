Exposición Shoá en Rocha

Semanario Hebreo Jai- por Janet Rudman

En el mes en que se conmemora el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto, el Comité Central Israelita en coordinación con la Intendencia de Rocha organizan la exposición “Shoá ¿Cómo fue humanamente posible?”. Es la intención del CCIU que la muestra pueda ser exhibida en otras ciudades del país, los que oportunamente serán comunicados.

Con respecto a esta muestra que va a tener lugar en Rocha nos comunicamos con Marcos Israel, Presidente del Comité Central Israelita del Uruguay.

La importancia de hacer exposiciones como esta en lugares de afluencia de público joven:

El Holocausto judío fue el hecho más terrible acaecido en el siglo XX en el mundo entero. El recuerdo, el conocimiento, el análisis de todos los sucesos que llevaron a que tal cosa ocurriera, me parecen de fundamental importancia en la formación de nuestros jóvenes. Como se sabe, en Uruguay la enseñanza de esta parte tan trascendente de la historia no es un ítem obligatorio en ningún ciclo de la educación, razón por la cual la mayoría de los jóvenes uruguayos no saben nada al respecto.

El rol del CCIU:

Siendo el principal objetivo de nuestra institución la lucha contra el antisemitismo, el recuerdo del Holocausto es una parte importante dentro del mismo. Por ello, desarrollar acciones que ayuden a conseguir ese objetivo está permanentemente en nuestra agenda.

Cómo surge la idea de esta muestra:

Desde hace algunos años, a instancias de la ONU, todos los 27 de enero se conmemora la liberación del campo de concentración de Auschwitz –el primero en ser liberado-, por parte del ejército soviético. La idea de agregar a las actividades tradicionales que se hacen cada año –una sesión del Parlamento dedicada a la recordación de este evento y un mensaje a la población del Poder Ejecutivo por cadena nacional-, surge desde el Museo del Holocausto de Israel –el YadVashem-, quien nos ofreció una serie de muestras entre las cuales elegimos una.

Nos pareció una excelente iniciativa, por lo cual decidimos llevarla adelante, a pesar del poco tiempo que disponíamos para hacerlo. En ese sentido contamos con la invalorable receptividad de la Intendencia de Rocha –el Jefe de la División de Proyectos y Cooperación Internacional Magister Álvaro Garófali y el propio Intendente Umpiérrez- quienes en tiempo récord aceptaron y concretaron la idea.

Pensamos repetir esta muestra en diversos lugares –priorizando el interior-, a lo largo del año.

¿Cómo está instrumentada la educación de Shoá en los panes de estudio?

La educación de la Shoá en Uruguay se encuentra en los planes de estudios, pero, a diferencia de lo que ocurre en una cantidad de países del mundo, no es obligatoria, sino que queda a consideración de cada docente de historia. Incluso, no tendría por qué estar solo en los programas de historia, sino que debería aparecer también en otras materias como literatura, filosofía o las que tienen relación con educación cívica o de derechos humanos. Hay mucho camino por recorrer en este sentido, y hemos encontrado resistencias en los ámbitos docentes para avanzar en este terreno.

El hecho de que la presencia de sobrevivientes entre nosotros se está extinguiendo es un gran inconveniente. La única manera de mantener la memoria viva de lo que ocurrió es a través de la educación, ya sea formal o no formal. El trabajo que realizan los jóvenes del proyecto Shoá, que desde hace una cantidad de años vienen ofreciendo un magnífico abordaje desde la enseñanza no formal, es de una gran importancia.

Al problema de la resistencia de muchos docentes a enseñar la Shoá y al de la desaparición progresiva de los sobrevivientes se le agregan dos más. Uno es la banalización de la Shoá, acusando de nazi o utilizando simbología nazi para actos de protesta de cualquier tipo -como es el caso de los movimientos antivacunas y otros por el estilo-. El otro es la negación del Holocausto por personas afines a la ideología nazi. Cualquier intento de renacimiento de la ideología nazi pasa necesariamente por negar la historia de los horrores que causó tal ideología. Todo esto es parte de nuestra agenda en la lucha contra el antisemitismo.

Nos comunicamos con el Magister Alvaro Garofali, Jefe de la División Proyectos, Capacitación, Producción Artesanal y Cooperación Internacional para que se expresara sobre esta muestra de la Shoá en Rocha:

¿Cuál es la importancia de que la muestra se presente en Rocha?

El gobierno de Rocha y yo, como jefe de la Organización de Cooperación Internacional y ex funcionario de Naciones Unidas durante muchos años, somos un gobierno de puertas abiertas. En el caso del Holocausto, consideramos que no solamente las generaciones que lo vivieron y sufrieron entienden la magnitud de los hechos y es necesario que lo entiendan las generaciones venideras. Lo importante es recordar como habla la muestra de cómo fue humanamente posible. No solamente con el pueblo judío pero principalmente. Para Rocha es un orgullo enorme hacer esta muestra. Este gobierno departamental es totalmente abierto, nos sentimos muy amigos de Israel, al igual que el gobierno nacional, queremos afianzar las relaciones, a nivel cultural, recordar el Holocausto como algo que no puede volver a suceder. En el centro Unitec, a un año y medio de creado, donde funciona la unidad de proyectos, es bien céntrico, lo pueden recorrer jóvenes y luego va a la Paloma, el balneario oceánico por excelencia, el público es masivo, se encuentra a una cuadra de la Av Solari. Estar en la capital y luego en La Paloma, en el más importante balneario oceánico demuestra la importancia de la exposición. Va a estar Dr. Alejo Umpièrrez, Técnico Agr. Valentín Martínez, yo y varios directores, ediles departamentales, el número de personas permitidas por el aforo, gente que viene de Punta del Este.

Se está comparando mucho en redes el Holocausto con la diferencia entre vacunados y no vacunados

No se puede comparar algo organizado, planificado como el Holocausto con las vacunas, las pruebas están a la vista, y fueron nefastas las consecuencias. El corona es un virus, con origen en Puhan. No es comparable con el Holocausto, hay una diferencia enorme y el daño fue macabro. A la humanidad toda le hace bien ver fotos crudas, directas, son una prueba visual, impactante, una exposición de todo esto habla mucho. Va a ser una ceremonia solemne para recordar que son cosas que nunca más pueden suceder.

La muestra la organiza CCIU, su presidente Marcos Israel, amigo, también la apoya el centro UNITEC Rocha y la Unidad de Inclusión y Diversidad, siempre hablamos de diversidad pero no solo sexual, esta es importante, pero también la diversidad racial, étnica, cultural, entre otras. Fuimos la primera ciudad del interior, después de Punta del Este en realizar “China innova” mostrando todas las invenciones en China desde la pólvora hasta la producción aeroespacial, fue fotográfica.

Esta exposición es un hito, marca un mensaje a los jóvenes, a los que desconocen el tema, que nunca más puede pasar. Tenemos pennado hacer otra muestra “Tolerance Proyect” vinculado a la tolerancia a nivel sexual y a nivel cultural. Tres exposiciones muy impactantes y actuales. Están muy vigentes. He charlado con hijos de sobrevivientes del Holocausto, en Uruguay y en Argentina, esta exposición va a dar para hablar, sobre todo para las generaciones que desconocen del tema.