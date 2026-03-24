Exposición de arte en el Reino Unido provoca indignación

Una exposición de arte en Kent está siendo objeto de críticas por unos dibujos que, según los críticos, evocan estereotipos antisemitas, lo que ha avivado el debate sobre la libertad de expresión y los límites de la crítica política. Crédito foto: SCREENSHOT/X/@StopTheHate_UK

Se ha desatado un debate sobre dónde termina la libertad de expresión y comienza el antisemitismo a raíz de una polémica exposición de arte en Kent, en el sureste de Inglaterra.

La polémica gira en torno a la exposición «Dibujos contra el genocidio» del artista y crítico de arte británico Matthew Collings, que actualmente se exhibe en los estudios Joseph Wales de Margate. Collings, quien se define a sí mismo como comunista, realizó alrededor de 100 dibujos que critican a Israel, Estados Unidos y a los judíos.

Los dibujos son explícitos. Uno representa al dueño de Sotheby’s, el empresario franco-israelí Patrick Drahi, comiendo bebés vivos. Varios muestran a judíos como demonios con cuernos o de pie sobre calaveras con mensajes como «amamos a la muerte».

Representar a los judíos como demonios o afirmar que comen bebés son calumnias y estereotipos antisemitas muy conocidos.

También hay varios que niegan que Hamás haya cometido violaciones o violencia sexual en sus ataques del 7 de octubre. Uno de ellos afirma que “no hay pruebas de que se utilizara la violencia sexual como arma el 7 de octubre” y que “no se encontraron bebés decapitados ni pruebas de violaciones”.

Collings también escribe que Israel utilizó las denuncias de violación para «justificar el trato a todo un pueblo como si fueran animales».

Otra imagen muestra a David Collier (periodista) y a Dave Rich (director de políticas del Community Security Trust). Collings escribe: «Trabajando para diferentes organizaciones en el Reino Unido, dedicadas a la apología del sionismo, comparten el mismo modus operandi: exigir que toda crítica a Israel sea antisemita».

«Referirse a los antiguos israelitas, la tierra prometida y «los elegidos» junto con cuernos es odio religioso y étnico», declaró Stop The Hate UK. El grupo visitó la exposición y afirmó estar «horrorizado» por lo que vio. Los comisarios también les gritaron: «¡ Globalicen la intifada!».

‘Un sueño febril delirante’

La periodista británico-judía

«Me impactó el uso de imágenes Zoe Strimpel describió la exposición como un «delirio febril y demencial».nazis: la sala está llena de estrellas de David pegadas alrededor de figuras que representan a israelíes y al «lobby» judío escupiendo sangre, por no hablar de las rubias y atractivas momias que llevan camisetas con el lema «globalizar la intifada»», escribió en X/Twitter tras visitar la exposición.

Strimpel habló con Collings sobre su reacción como judía. Dijo que él se puso «agresivo al instante».

Cada vez que intentaba hablar (con calma), me decía: «No piensas nada de lo que dices, solo repites los argumentos de la diplomacia pública porque estás defendiendo un genocidio». Me gritaba sin parar, a la cara. Le dije: «Si yo fuera negro…», pero no pude terminar la frase porque me respondió: «No lo eres, ¿verdad?». Sobre el tema de la ideología nazi, me dijo: «Sí. ¿Por qué crees que está ahí? Israel son los nazis».

Tras el incidente, Strimpel habló con una sargento de la policía de Kent, quien le dijo que no se tomarían medidas porque las fotografías constituían una «crítica al Estado israelí».

Tras esta conversación, escribió en X que «mientras cualquier discurso racista de corte nazi pueda protegerse bajo la ‘crítica a Israel’, habrá cada vez más y peores incendios, violencia y terror contra los judíos, sus propiedades y organizaciones, ya sea por parte de agentes de la Guardia Revolucionaria o de lobos solitarios».

Collings recurrió a Instagram para negar que alguno de sus dibujos fuera antisemita, afirmando que se refieren a Israel y no a los judíos.

«La exposición de más de 100 dibujos en el Estudio Joseph Wales está dirigida contra el horrible genocidio perpetrado por Israel contra los palestinos. El sionismo no es sinónimo de «judíos»».

Acusó a Strimpel de haber orquestado un «ataque de histeria claramente ensayado».

«Esto no es arte. No es libertad de expresión. Es antisemitismo».

La encargada de negocios israelí, Daniela Grudsky, escribió en las redes sociales: «Esto no es arte. No es libertad de expresión. Es antisemitismo: burdo, agresivo y completamente indefendible. Debe ser tratado con todo el rigor de la ley».

El diputado laborista Mike Tapp declaró: “Esto no solo es antisemita y completamente inaceptable, sino que el ‘arte’ es una auténtica basura”.

Dave Rich, de CST, dijo: “Este tipo de garabatos antisemitas tan descabellados solían aparecer solo en casos de correo de odio. Hoy en día, se puede organizar una exposición de arte con ellos”.

Algunas de las críticas también se dirigieron al Ayuntamiento de Thanet, que había promocionado la exposición en su página web Visit Thanet antes de retirarla posteriormente.

Chris Philp, portavoz de Interior del Partido Laborista, declaró: «Este ayuntamiento laborista extremista apoya una exposición abiertamente antisemita. Estas imágenes están plagadas de repugnantes estereotipos antisemitas, y todos los implicados deberían sentir vergüenza».

Cabe destacar que Collings ya había sido objeto de críticas por antisemitismo. En 2019, poco antes de las elecciones generales, fue nominado como candidato parlamentario laborista por South West Norfolk. Tan solo un día después, fue suspendido por el partido y excluido de la contienda tras revelarse que había calificado de «absurdas» las acusaciones de antisemitismo dentro del partido.

Anteriormente, también describió al ex rabino principal Lord Sacks como un «racista notorio lleno de odio».

El Jerusalem Post se puso en contacto con la policía de Kent, el estudio Joseph Wales y la organización Stop The Hate para obtener comentarios al respecto.