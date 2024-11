Experto israelí sostiene: la CPI no tiene autoridad para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu

Alan Baker, experto en Derecho Internacional, ex diplomático y asesor legal de la Cancillería en Jerusalem, está enojado con la Corte Penal Internacional por su decisión de emitir órdenes de arresto internacionales contra el Primer Ministro Netanyahu y su ex Ministro de Defensa Yoav Gallant, pero no cree que todo esté perdido. Confía en que entre los 124 países firmantes del Estatuto de Roma que creó la CPI, haya varios serios que entiendan que la corte está abusando de sus poderes y actuando sin autoridad.

Baker encabeza actualmente el programa de Derecho Internacional en el Centro de Asuntos de Seguridad y Exteriores de Jerusalem.

P: Alan, usted es un profundo conocedor de la arena internacional en la que tiene que moverse Israel y de los desafíos con los que ha tenido que lidiar Israel por actitudes que ha considerado muchas veces injustas de parte del mundo exterior. ¿Cómo calificaría la decisión de la CPI? Quizás como israelí, lo primero sean las emociones, no sólo el análisis jurídico.

R: Pues justamente sobre este punto, le diré que a mí no me gustan las reacciones que atribuyen esta decisión a antisemitismo de los jueces. No creo que sea oportuno decir eso. Tenemos respuestas mucho más profundas y esenciales que decir eso. Y lo primero es recalcar que la CPI no tiene autoridad siquiera para emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro y el Ministro de Defensa de Israel.

P: ¿Por qué?

R: Porque los palestinos no pueden promover una demanda contra israelíes ya que no son un Estado soberano, no tienen un territorio soberano y por ende no le pueden dar a la CPI autoridad de jurisdicción en un territorio que no es suyo.

P: Esto requiere recordar que hay dos tribunales en La Haya.

R: Exactamente, para que no haya confusiones. Está a Corte Internacional de Justicia, en la que un Estado puede demandar a otro Estado. Y está la Corte Penal Internacional, o Corte Criminal Internacional, que se ocupa de criminales de guerra a nivel individual, no de países. Los palestinos han intentado arrastrar a la CPI a este tema, alegando que son un país con territorio soberano y que los israelíes cometieron crímenes en su territorio. Pero eso no es cierto, ni una cosa ni la otra.

P: El hecho que la CPI es tendenciosa contra Israel, aquí se lo da ya como hecho hace mucho. Pero si usted dice que no tiene autoridad formal para hacer lo que ha hecho ¿cómo puede ser que emita las órdenes? O sea, una cosa es discrepar con el contenido de sus opiniones, pero actuar contra su propio mandato, aunque supuestamente la CPI debe saber qué puede y qué no puede hacer, es otra cosa. ¿Cómo se explica?

R: Es que ellos tomaron de la ONU como hecho que hay un Estado palestino.

P: Palestina es observador en la ONU, bajo el nombre de Estado de Palestina.

R: Pero no hay un Estado palestino. Si lo hubiera, tendría territorio soberano. No lo tiene. Pero la CPI se guía por la ONU , adoptaron esa postura y ahora emiten las órdenes de arresto aunque eso lo puede pedir sólo un Estado, como si hubiera Estado palestino.

P: Uno de los atributos de Estado es tener un territorio soberano propio, y otro es el reconocimiento internacional. En este segundo punto los palestinos han tenido muchos logros. ¿Cómo puede entonces Israel maniobrar con esto?

R: Otro atributo de un Estado es actuar de acuerdo a sus compromisos internacionales, algo que los palestinos no hacen. Y que sean un país amante de la paz.

P: Bueno, si eso es el criterio, medio mundo tiene que desaparecer.

R: No sé, pero estamos hablando de los palestinos.

¿Qué hay que hacer?

P: ¿Cómo tienen que actuar los 124 países firmantes del Estatuto de Roma? ¿Cuál es su obligación? Francia y Holanda ya han dicho que cumplirán.

R: Sinceramente, yo no creo que el Primer Ministro de Israel vaya a Francia y alguien lo detenga. Eso no va a pasar. Ni en Inglaterra, ni en Italia ni otros países serios. No va a pasar. Pueden decir lo que quieran, pueden hacer grandes declaraciones, pero yo no veo que eso pase en países serios. Quizás en Irlanda, en España, Bélgica, Suecia y hasta Canadá y Australia que se han convertido en países hostiles a Israel. Pero en países serios amigos de Israel, eso no va a ocurrir. Estoy seguro. Yo no veo al Primer Ministro de Israel detenido en Gran Bretaña.

P: ¿Cuáles son las próximas etapas? ¿Cree que juristas israelíes tienen que contactarse con autoridades de países amigos serios que están en la lista de los 124 y explicar que la CPI está actuando sin autoridad, que está violando sus propias leyes?

R: Yo quiero creer que países serios tendrán la responsabilidad de dirigirse a la CPI y aclarar que lo que ha hecho es ridículo, que es imposible, y que con esa actitud han destruido a la Corte al emitir órdenes contrariamente a la autoridad que tienen, desacreditando así a la CPI.

P: Se ha hablado también de injusticia histórica. ¿Así lo ve?

R: Por supuesto. Esta corte fue erigida por judíos para lidiar con crímenes como los perpetrados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero se ha convertido en una corte que actúa contra los judíos.

P: Sabemos en qué contexto internacional estamos viviendo, con el antisemitismo levantando la cabeza por doquier. En esta situación ¿cree que habrá países valientes y serios que se pongan de pie y le digan a la corte que ha traspasado sus poderes, que ha ido demasiado lejos?

R: Algunos sí. No todos, pero algunos sí lo pueden hacer.

P: O sea que usted no cree que esté todo perdido.

R: No, para nada. Y hay otro elemento importante de recordar. Dentro de dos meses, Biden se va y entra Trump en la Casa Blanca. El piensa distinto, ya lo sabemos. Creo que muchos países no querrán enojarlo.

P: ¿Cree que exagero si mi sensación es que para Israel esta es la situación diplomática más seria que ha vivido desde su fundación?

R: Creo que no hay que ser demasiado dramático. Creo que es una maniobra política que finalmente quedará en el olvido.

P: Un alivio oírlo, si se cumple. O sea que usted no considera que lo que me dijo al principio sea cuestión de interpretación.

R: En absoluto. LA CPI violó sus propias reglas. Es un hecho.

P: Pero además de eso ¿el problema es también el contenido de las acusaciones?

R: Por supuesto. La CPI hace caso omiso de las consideraciones y afirmaciones israelíes y toma en cuenta solamente lo que dice Hamas, que miente desde el terreno y distorsiona la verdad.

La motivación palestina

P: Esta decisión de la CPI deriva pues-recordemos- de una demanda presentada por la Autoridad Palestina.

R: Así es. Y en mi opinión, hay que castigar por ello a la Autoridad Palestina, quitarles todo tipo de autoridades y competencias que tienen hoy dado que han violado seriamente todos los entendimientos y acuerdos que firmaron con Israel. El solo hecho de dirigirse a tribunales internacional es una violación de lo pactado. Apoyan el terrorismo, buscan resoluciones contra Israel en organismos internacionales. Todo eso son violaciones de lo pactado con Israel. Dirigirse a tribunales internacionales para demandar a Israel socava toda posibilidad de relaciones de paz con Israel.

P: Todo esto ¿usted diría que son violaciones de los Acuerdos de Oslo, en letra y espíritu?

R: Sin duda ninguna.