“Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos”: aberrante y discriminatoria frase de una jugadora de pádel

Una jugadora argentina de pádel quedó en el centro de la polémica tras publicar un mensaje explícitamente antisemita en sus redes sociales, en el que excluyó a los judíos de su convocatoria para un torneo Panamericano. Tras la repercusión, la Asociación de Pádel Argentino decidió apartarla de la delegación nacional y abrir un procedimiento disciplinario.

Florencia Guerra Sodero, jugadora amateur de pádel, posteó un repudiable comentario antisemita en sus redes sociales tras anunciar que representará a la Argentina en un torneo Panamericano de clubes en República Dominicana.

En el posteo, la jugadora escribió: “Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”. Luego pidió que sus seguidores votaran una encuesta “SI o SI” y mencionó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”.

El mensaje terminó con una aberrante exclusión explícita: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La deportista, que compite en la zona de Pilar y El Totoral, eliminó después el mensaje y sus cuentas ante la repercusión.

El politólogo y periodista Daniel Lerer calificó las expresiones como “ABERRANTES EXPRESIONES ANTISEMITAS” y manifestó su repudio. Lerer, activista y cofundador y director ejecutivo de Media Oriente, también acusó a Guerra de promover el odio. Ángel de Brito también posteó al respecto bajo el título de “Escándalo”.

Luego de hacerse público los repudiables comentarios de la jugadora, la Asociación de Pádel Argentino decidió excluir a la deportista de la competencia. Y emitió un comunicado al respecto. “La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero”, posteó en el comienzo del comunicado.

“La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, dice parte del contundente comunicado oficial.

Y la entidad llegó a una decisión: “En consecuencia la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”.

El presidente honorario del Museo del Holocausto, Claudio Avruj, festejó la decisión de APA. “Bravo @Padel_APA. No debe haber lugar en nuestra sociedad para los antisemitas. Florencia Guerra Sodero, lo es. Así se presentó orgullosa. Con sus mensajes de odio es indigna de representar a nuestro país”, expresó.

Para cerrar, la Asociación además reafirmó “su compromiso con el deporte inclusivo y expresa su solidaridad con la comunidad judía y quienes se hubieran sentido afectados u ofendidos con lo sucedido”.

Por su parte, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) expresó que “El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No normalicemos el antisemitismo”.