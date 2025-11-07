Ex rehén revela abusos sexuales durante sus 738 días de cautiverio en Gaza

Rom Braslavski, secuestrado durante el festival Nova y retenido por la Yihad Islámica, afirma que sus captores lo desnudaron y ataron para humillarlo. «Fue algo espantoso. Ni siquiera los nazis hicieron algo así», declara.

Rom Braslavski, superviviente de la masacre del festival de música Nova del 7 de octubre y de más de dos años de cautiverio a manos de la Yihad Islámica Palestina (PIJ) en Gaza, reveló por primera vez que fue agredido sexualmente durante sus 738 días de cautiverio.

“Me despojaron de toda mi ropa: ropa interior, todo. Me ataron de la cintura para abajo… mientras estaba completamente desnudo. Estaba destrozado, agonizando, sin comida”, declaró Braslavski en una entrevista que se emitirá el jueves por la noche en el programa Hazinor del Canal 13. “Le recé a Dios: ‘Por favor, sálvame, sácame de aquí ya’. Y uno solo piensa: ‘¿Qué demonios…?’”

Extractos de la entrevista, realizada por la periodista Roni Aviram, fueron publicados el miércoles por el Daily Mail del Reino Unido. «Fue violencia sexual, y su principal objetivo era humillarme», declaró Braslavski. «Su meta era destruir mi dignidad. Y eso fue precisamente lo que hicieron».

Cuando se le preguntó si hubo más incidentes además del que describió, Braslavski respondió: “Sí. Me cuesta hablar de esa parte en concreto. No me gusta hablar de ello. Es difícil. Fue algo horrible. Es algo que ni siquiera los nazis hicieron. En la época de Hitler, no habrían hecho cosas así. Solo rezas para que pare. Y mientras estuve allí, cada día, con cada paliza, me decía: ‘Sobreviví otro día en el infierno. Mañana por la mañana, me despertaré en otro infierno. Y otro. Y otro. Esto no acaba’”.

Braslavski, secuestrado durante el festival y llevado a Gaza por terroristas de la Yihad Islámica Palestina (YIP), había declarado previamente que sus captores intentaron repetidamente obligarlo a convertirse al islam, a lo que se resistió. «Me repetían: “Somos musulmanes”, “Somos árabes”, “Somos la verdadera religión”, “Somos Mahoma”», recordó en una declaración el mes pasado. «Lo único que me daba fuerzas era saber que nadie a mi alrededor era judío y que la razón por la que estaba allí era simplemente porque yo también lo soy».

Su madre, Tami, contó que Rom estuvo retenido en soledad durante dos años, a menudo fuera de los túneles y, en ocasiones, junto a los cuerpos de otros rehenes. A su regreso, informó a las autoridades israelíes sobre la identidad de los cautivos fallecidos.

Según Tami, sus captores le mostraron imágenes de las protestas en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv y le dijeron que su foto no aparecía en las exhibiciones públicas, como parte de una campaña psicológica para quebrarlo. «Le dijeron que nadie hablaba de él, que estábamos derrotados y que no teníamos fuerzas para protestar», afirmó.

También describió cómo el abuso se intensificó en los últimos meses de su cautiverio. A pesar de las promesas de comida y regalos, se negó a convertirse. «Intentaron convertirlo al islam, prometiéndole comida a cambio, pero Rom insistió en preservar su identidad judía. En cuanto regresó, se puso los tefilín».

Tami relató un episodio en el que, durante un período de hambre extrema y pérdida de peso, Rom logró liberarse de las esposas, recogió ropa de sus captores y la prendió fuego en un baño. Luego usó el fuego para calentar una olla de pasta y agua. El fuego se propagó y atrajo la atención de una multitud que estaba afuera, la cual comenzó a golpear las ventanas y a gritar. Rom se escondió debajo de una cama mientras decenas de personas irrumpían en la casa. Al ver las esposas, se dieron cuenta de que había un rehén dentro. «Recitó el Shemá Israel una y otra vez, rogando no ser linchado. De repente, oyó unas llaves: era su captor, que regresaba justo en ese momento», dijo Tami.

Antes de su liberación, los terroristas lo alimentaron a la fuerza, lo que, según ella, ahora le provoca peligrosas fluctuaciones de azúcar en la sangre. Durante los primeros meses de su cautiverio, estuvo esposado de las cuatro extremidades, obligado a orinar en una botella y solo le daban medio trozo de pan plano seco al día.

“Nos contaba estas cosas horribles como si fueran algo cotidiano”, dijo. “Las escucho y se me parte el corazón. Pero esta vez, puedo abrazarlo de verdad; ya no está allí. Está aquí”.