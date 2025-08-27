Ex rehén expone robo de ayuda humanitaria por parte de Hamás

Tal Shoham, un ex rehén de Hamás sobreviviente del cautiverio, fue testigo de cómo los terroristas acaparaban suministros humanitarios mientras mataban de hambre deliberadamente a rehenes israelíes por órdenes superiores.

El ex rehén Tal Shoham brindó un testimonio inquietante el miércoles en la Radio del Ejército Israelí sobre el robo sistemático de ayuda humanitaria por parte de terroristas de Hamás, mientras los rehenes israelíes sufrían inanición deliberada. Shoham reveló que los guardias poseían reservas de ayuda robada, mientras seguían órdenes explícitas de negarles comida a los prisioneros.

«En la habitación contigua a la nuestra, los guardias tenían comida para meses, robada de la ayuda humanitaria. Dijeron que recibían órdenes de arriba para matarnos de hambre», declaró Shoham a la radio durante su entrevista.

El sobreviviente del cautiverio describió las terribles condiciones que él y otros rehenes soportaron durante su encarcelamiento. «Era una pesadilla continua. No había oxígeno para respirar y sentíamos un hambre extrema y constante. Vi las fotos de Rom y Evyatar; parecían esqueletos andantes; me recordaron las imágenes del Holocausto», explicó.

El peso de Shoham bajó de 79 a 50 kilos en el momento de su liberación en febrero, durante la primera fase del acuerdo de rehenes. Según la entrevista del exrehén, se les permitía consumir solo 300 calorías al día y solo 300 mililitros de agua, que debían usar para beber o lavarse.

Shoham enfatizó el impacto psicológico de saber que el apoyo exterior continuaba. Respecto a las manifestaciones para la liberación de rehenes, declaró: «Cada vez que oía en cautiverio que seguían luchando por nosotros y que no nos habían olvidado, sentía esperanza. La sensación de que todavía había alguien luchando por nosotros era una fuente de fe en que algún día terminaría».

El portavoz árabe de las FDI reveló en julio un impactante video que documenta la cómoda vida clandestina de los terroristas de Hamás, mostrando sus operativos disfrutando de bananas frescas, dátiles y carne en complejos de túneles al mismo tiempo que su organización acusa públicamente a Israel de crear condiciones de hambruna para los residentes de Gaza.