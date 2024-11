Ex Presidente Sanguinetti galardonado con el Premio Ben Gurión por la Paz.

Julio María Sanguinetti, ex presidente uruguayo, recibió el mayor galardón entregado por la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev: el premio Ben-Gurión 2024 Por la Paz. Es la primera vez que se otorga en el mundo. El CCIU le transmitió sus felicitaciones mediante una misiva, en la que se destacó ” el afecto que nuestra colectividad siente hacia usted, en su calidad de defensor incondicional del Estado de Israel y su lucha constante contra el antisemitismo.” Crédito foto: Jaime Olivos

“Quiero contarles que estamos haciendo historia porque nunca se entregó en ningún lugar del mundo el premio Ben-Gurión. Es la primera vez en la historia y aquí en la República Argentina, ante ustedes que este premio inicia su camino”, anunció la periodista Cristina Pérez, en el Salón Dorado del Teatro Colón donde tuvo lugar la entrega del primer Premio Ben-Gurion 2024 por la Paz en manos del dos veces presidente de la República Oriental del Uruguay Dr. Julio María Sanguinetti “por su defensa incondicional del derecho del Estado de Israel a existir y constituirse en fuente de paz y por su constante lucha contra el antisemitismo”. Junto con el galardón, también se hizo entrega de reconocimientos a figuras destacadas y distinciones a periodistas.

La entrega de este galardón a cargo de la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad de Ben-Gurión de Néguev (AAAUBG), que representa a la institución israelí, se realizó ante autoridades nacionales, entre ellos la canciller Diana Mondino y el Ministro de Defensa Luis Petri; miembros del Poder Judicial; el Procurador General de la Nación Eduardo Casal; embajadores, Eyal Sela, Marc Stanley, y autoridades de la comunidad judía.

Previo a compartir un video de la universidad, que lleva el nombre de la figura central en la historia de Israel y padre fundador de esa nación, Pérez destacó los pilares de la casa de altos estudios que “busca la excelencia, la innovación, que busca cruzar fronteras y que derrama su saber en todo el globo”. El 7 de octubre, el área de Neguev, donde está la Universidad, enfrentó una prueba sin precedentes, con pérdidas humanas y comunidades devastadas. Este evento no solo afectó a individuos, sino que también fue un ataque a la idea de lo que representa el Néguev. La Universidad Ben-Gurión es un símbolo de progreso, que concentra una alta densidad de investigadores y empleados de alto nivel. La región es vista como un motor de crecimiento, desarrollo y prosperidad para las ciudades, pueblos y comunidades locales.

“Nunca pensamos que íbamos a ser contemporáneos al segundo Holocausto. Y como protagonistas de este tiempo, sabemos que el silencio no es una opción. El mundo ya transitó por una oscuridad similar. Hace solo unos días recordamos la masacre del 7 de octubre”, repasó la conductora. Y agregó: “Como personas que estamos comprometidas con la democracia, con la libertad y con el derecho a ser quienes somos, sabemos que el terrorismo es un ataque a la humanidad y por eso, tal vez, hoy la primera frontera es Israel, pero después estamos todos los que amamos el mundo libre y con el derecho a ser quienes somos. Por eso este premio no se da en un contexto que no sea otro del único compromiso y del único manifiesto posible ante el terror, que es la determinación por la vida, por la libertad y por el derecho a existir de Israel y de todos nosotros”.

Antes de dar inicio a la entrega de reconocimientos, también se recordó a los que aún permanecen secuestrados en Gaza y a aquellos que dieron la vida “por la libertad de todos nosotros”. El gran rabino Isaac Sacca encendió una vela por ellos, y fueron invitados a unirse Diana Mondino, Eyal Sela, Marc Stanley y Andy Kaplan, en representación de su hermano Roni Kaplan, vocero y capitán del ejército israelí. En el emotivo momento, participaron los padres de Ilan Cohen, el joven soldado argentino caído en Gaza que peleaba por el Estado de Israel. “David y Adriana están con nosotros”, anunció Pérez en uno de los momentos más conmovedores de la noche, cuando el Gran Rabino elevó una plegaria, con la foto del soldado de 20 años, entre dos velas. Sus padres recibieron de manos de la canciller un recordatorio que honra la memoria de Ilan.

Luego fue reconocida la labor periodística -ante el feroz ataque terrorista del 7 de octubre- de Carolina Amoroso, Alfredo Leuco, Nelson Castro (que no pudo estar presente), Eduardo Feinmann y Fernanda Kobelinsky, editora de Infobae. Estas distinciones fueron entregadas por “el compromiso en la transmisión de la información respecto de la guerra y el reclamo insistente respecto de la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamás”. La presidenta de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh y Ariel Cohen Sabban (ex presidente de la DAIA) hicieron la entrega, acompañados del diputado Hernán Lombardi y Diego Chaher, secretario de Empresas Públicas del Estado.

Asimismo, fueron otorgados reconocimientos a la profesora Ester Szwarc “por su decisión y valentía en la organización, acción de rescate y restauración de la Biblioteca del IWO, afectada por el terrible atentado terrorista sufrido por la AMIA”. Bajo su liderazgo, 800 jóvenes llegados de distintos colegios de Buenos Aires y sus alrededores, salvaron en una cadena humana la mayor parte del acervo cultural judío transmitido a través de las generaciones. Szwarc rescató de los escombros 60 mil de los 80 mil libros que tenía el archivo que incluyó una colección de diarios, revistas, fotografías, discos de vinilo y afiches de cine y teatro. Algunos de estos libros y objetos ya habían sido rescatados de los saqueos nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

El gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio recibió un reconocimiento por el homenaje “otorgado por el Municipio de Villaguay al primer ministro del Estado de Israel David Ben-Gurión por la inauguración del paseo que lleva su nombre en dicha ciudad”.

También, se destacó el trabajo científico del Dr. Gabriel Rabinovich, por su “constante y significativo aporte en la investigación y la ciencia”. Mientras que Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí obtuvo un reconocimiento por su “permanente y tenaz tarea en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y vínculos de la Argentina con el Estado de Israel”.

Luego del trágico 7 de octubre de 2023, Mario Montoto viajó a Israel para expresar su solidaridad con el pueblo israelí, llevando el apoyo de la Cámara de Comercio a las zonas más afectadas. “Hay un antes y un después en esta historia de la humanidad contemporánea a partir del 7 de octubre. No es un tema de Israel ni del pueblo judío. Ellos fueron los damnificados directos. Los damnificados colectivos fueron la humanidad toda”, manifestó.

A su turno, también recibió un reconocimiento Juan Manuel Olima “por su trayectoria personal y profesional que evidencia su permanente e inclaudicable acción en defensa de la justicia y de los derechos humanos”.

Eduardo Eurnekian fue reconocido por “su ejemplar contribución en la acción social como destacado mecenas y benefactor”. Estuvo presente Martín Eurnekian para recibirlo.

El primer premio Ben Gurión por la Paz

“Dos veces Presidente de la República Oriental del Uruguay (1985-1990) (1995-2000) Republicano. Demócrata. Defensor de la existencia del Estado de Israel. Activo militante de la paz y el diálogo. Una de las mentes más lúcidas de nuestro tiempo, líder y estadista de nuestro tiempo”, así fue presentado el primer ganador del premio Ben Gurión Por la Paz, el Dr. Julio María Sanguinetti, distinguido internacionalmente en 37 oportunidades, 18 libros publicados, entre los que se encuentra “La trinchera de Occidente. A 70 años de la creación del Estado de Israel”.

El mayor galardón fue entregado por la canciller Diana Mondino, Nava Rubenzadeh y Emilio Perina, director del Archivo General de la Nación.

El ex presidente uruguayo pronunció un emotivo discurso que entrelazó historia personal y contextos históricos globales al recibir un premio. Durante su intervención, destacó la importancia del premio como un reconocimiento “a mi país, a mis mayores y a mi familia”, en el que enfatizó el compromiso de Uruguay a lo largo de la historia.

El discurso abordó el complejo nacimiento del Estado de Israel, en el que subrayó la participación crucial de Uruguay en la resolución para la creación de dos estados, a través de su delegación en la comisión de la ONU. “Porque en el nacimiento del Estado de Israel hay una participación uruguaya del primer día a través de la lucha del presidente Luis Batlle Berres, de los embajadores Rodríguez Fabregat y Óscar Secco Ellauri, que fueron miembros de la comisión de los 21 que hizo la partición de Palestina y creó los dos estados. Esos dos estados que desgraciadamente los Estados árabes de la época no aceptaron y nos hubieran ahorrado todo este largo medio siglo, casi un siglo de dolor, sufrimiento, penurias que todavía nos sigue hiriendo a todos”, recordó.

Sanguinetti pensó a Israel como un enclave de valores. “La democracia que aún hoy sigue brillando en medio de un área en la cual no es la libertad la norma, ni el respeto a los derechos humanos, la convivencia permanente. Israel pasó a ser algo mucho mayor que eso y tuvo que luchar por su existencia desde el primer día”.

Luego de un repaso histórico Sanguinetti advirtió la cuestión del terrorismo como una amenaza no solo para Israel, sino para los valores occidentales en su conjunto. “No es solo el terrorismo contra Israel, es el terrorismo contra los valores de Occidente”. Sanguinetti vinculó ataques anteriores en la AMIA, el Bataclan en París, y las Torres Gemelas con una amenaza constante a la civilización occidental, sugiriendo que si Israel cae, Occidente también podría sucumbir.

El ex mandatario uruguayo planteó que: “Es difícil la búsqueda de la paz. Es un camino doloroso. Es un camino que nos ha costado muchas vidas. Pero no tengo la menor duda de que una vez más, Israel prevalecerá. Su democracia prevalecerá. Su libertad prevalecerá”.