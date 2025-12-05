Eurovision permitirá la participación de Israel: España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia se retiran en protesta

Israel recibió este jueves luz verde para participar en el Festival de Eurovisión 2026, después de que la entidad que organiza decidiera no someter a votación la presencia de ese país en el concurso, pese a las amenazas de boicot de otras naciones, inconformes con la actuación israelí en la guerra en Gaza. Crédito foto: Leonhard Foeger, Reuters

La Unión Europea de Radiodifusión, un grupo de emisoras públicas de 56 países que organiza Eurovisión, anunció este jueves la decisión de permitir la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026. En protesta, varios países anunciaron su retiro del evento.

España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia indicaron que no participarán. Los organizadores optaron por no convocar a votación sobre el tema, pese a las amenazas de boicot de algunas naciones que están en contra de la ofensiva israelí en la guerra de Gaza.

La decisión llegó durante la 95.ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión, que se inauguró este jueves 4 de diciembre en Ginebra. La participación de Israel en Eurovisión 2026 era tema principal de la agenda durante la reunión de dos días.

Las cadenas de televisión de varios países habían amenazado con retirarse debido a los abucheos recibidos por Eden Golan en 2024 y a los problemas con la votación en 2025, relacionados con las tensiones de la guerra de Gaza, mientras que los partidarios destacan el acoso a artistas israelíes como Yuval Raphael, superviviente del Festival Nova.

“La televisión pública española RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión” tras la “permanencia de Israel en el certamen musical europeo” decidida en la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión en Ginebra, informó el ente público español en un comunicado.

Irlanda, que había amenazado con no participar si Israel lo hacía, confirmó que no participará ni transmitirá el Festival de la Canción del próximo año. La emisora estatal ​​irlandesa RTÉ declaró que la participación de Irlanda “sigue siendo inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria”.

Eslovenia anunció también su ausencia: “Eslovenia, junto con España, Montenegro, Países Bajos, Turquía, Argelia e Islandia, solicitó una votación secreta sobre la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión, pero esta no se celebró”, señaló la emisora al destacar que las votaciones no fueron secretas.

“En consecuencia, Islandia, Irlanda, España, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia no participarán” en la próxima edición del festival, que se celebrará en Viena, añadió RTVE.

“La vergüenza cae sobre ellos”, afirma Guideon Saar, ministro de Exteriores de Israel

Guideon Sa’ar, ministro de Exteriores de Israel, celebró la decisión del grupo de cadenas públicas que hacen parte de la de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y que optó este jueves por permitir la participación de Israel en el concurso de la canción Eurovisión en su edición 2026, que tendrá como sede a Viena entre los días 12, 14 y 16 de mayo del año próximo.

“Celebro la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de los países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel”, reza el mensaje del ministro publicado en X, que concluye afirmando que “la vergüenza les pesa”.

Para mostrar este contenido de X (Twitter), debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad.

La UER sometió a votación de sus miembros —68 cadenas de 56 países, en su mayoría europeos— una moción sobre algunas reformas al formato del concurso, a fines de reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos durante la etapa semifinal e implementar mejoras técnicas para reforzar la seguridad de los resultados ante posibles intentos de fraude y manipulaciones.

Las preguntas que se plantearon a los votantes fueron si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel. Una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

En un correo electrónico enviado a la agencia estadounidense The Associated Press, la UER afirmó que tenía constancia de que las cadenas de cuatro países —RTVE en España, AVROTROS en los Países Bajos, RTÉ en Irlanda y RTVSLO en Eslovenia— habían declarado públicamente que no participarían.

“Estamos a la espera de la confirmación oficial de su decisión”, afirmó la unión. La lista definitiva de países participantes se dará a conocer antes de Navidad.