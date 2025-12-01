Estresados ​​por la guerra y la congestión urbana, los israelíes suben a los tejados de las ciudades para cultivar

Con la construcción y el trauma de la posguerra por todas partes, las organizaciones sin fines de lucro y las comunidades se están movilizando para crear espacios verdes en lugares inesperados.

Sobre el Edificio Clal en la calle Jaffa, en el centro de Jerusalem, a pocos pisos del bullicio de la ciudad, con el tráfico vehicular y peatonal más intenso, un puñado de personas se sientan en un exuberante y cuidado jardín, tomando té y socializando en lo que parece un mundo diferente de la jungla urbana que se extiende a sus pies. En el interior, una pequeña exposición de arte adorna las paredes, mientras que en el exterior, los visitantes pueden recorrer las terrazas que albergan una zona de acampada urbana, una sala de meditación, zonas agrícolas e incluso colmenas.

“Esta azotea es un laboratorio que explora diferentes modelos de sostenibilidad urbana”, afirmó Matan Israeli, fundador de Muslala, una comunidad con sede en Jerusalem dedicada a hacer más habitables los espacios urbanos de la ciudad. “La vida urbana se siente como una carrera constante, una batalla por el espacio, pero si se utilizan las áreas limitadas con prudencia, se puede generar un cambio profundo en nuestra forma de vida”.

A medida que Jerusalem y otras ciudades del país construyen a un ritmo récord y las zonas urbanas se congestionan cada vez más, los israelíes buscan cada vez más maneras de crear más zonas verdes en los espacios públicos.

Los huertos comunitarios han ido ganando popularidad en Israel durante décadas, con diversos modelos comunitarios. Sin embargo, a medida que los israelíes se enfrentan al trauma colectivo de dos años de guerra con Hamás en Gaza y se desenvuelven en un mundo donde parece haber construcciones por todas partes, muchos sienten una nueva urgencia por encontrar lugares donde puedan refugiarse fácilmente en la naturaleza.

La construcción en Israel ha aumentado drásticamente en los últimos años, impulsada por los precios exorbitantes y la fuerte demanda. A finales de 2024, había un récord de 183.000 edificios en construcción activa en todo el país, según datos del Banco de Israel. Tel Aviv también ha sido clasificada como una de las ciudades con mayor congestión vehicular del mundo según el Índice de Tráfico TomTom. Los proyectos de desarrollo municipal, como la red de tren ligero de Jerusalem y el metro de Tel Aviv, han contribuido a la sensación de congestión urbana que muchos experimentan.

En Jerusalem, Muslala busca enseñar a la gente a encontrar más paz creando espacios verdes en sus propios edificios. Según Israeli, Jerusalem tiene 30 millones de metros cuadrados de azoteas sin usar, y su organización sin fines de lucro ofrece capacitación, herramientas e incluso kits de inicio para ayudar a los propietarios a crear sus propios jardines en la azotea.

También colabora con el municipio para gestionar una red de nueve jardines públicos en azoteas de la ciudad, incluyendo el principal, ubicado en la octava planta del edificio Clal, un centro comercial construido en la década de 1970 y que se encuentra en un estado de deterioro considerable.

El «Mirpeset» (balcón) incluye unos 2.000 metros cuadrados de espacio interior y exterior que, según Israel, recibe a unos 50.000 visitantes al año. Creada hace 10 años, la organización sin ánimo de lucro ha creado un modelo de ingresos diversificado con múltiples fuentes de ingresos, que incluyen talleres y clases, la organización de eventos y la posibilidad de acampar en sus instalaciones «Gag Eden». (El nombre es un juego de palabras: «Gan Eden» se refiere al paraíso; «gag» en hebreo significa techo).

Eso no es suficiente para cubrir los 5 millones de NIS de gastos operativos anuales de Muslala, pero ayuda a mitigar algunos de los desafíos de la recaudación constante de fondos y amplía los límites de los proyectos sostenibles en azoteas, dijo Israeli. El sitio también cultiva hierbas y verduras en la azotea, pero estas generalmente se comparten con los voluntarios, no se venden.

El próximo mes, Muslala lanzará su nuevo proyecto: una pequeña cafetería atendida por jóvenes adultos con autismo, donde los clientes podrán pedir bebidas, sándwiches y pasteles para disfrutar en la serenidad del oasis en la azotea.

“Llevamos 10 años aquí, y hemos terminado de sentar las bases y renovar, y nos sentimos consolidados”, dijo Israeli. “Hemos adquirido muchos conocimientos en el sector y ahora buscamos colaborar con más socios y municipios”.

Horizonte verde en la Gran Naranja

Mientras tanto, en Tel Aviv, otra organización ecológica sin fines de lucro lanzó recientemente un proyecto similar en la azotea. El nuevo Jardín Azrieli, en la azotea del Centro Comercial Azrieli, ofrece un oasis verde y cursos de agricultura urbana para individuos y grupos, incluyendo las empresas de alta tecnología que lo rodean, con el objetivo de ayudar a las personas a aprender a comer mejor.

“Nos centramos en mejorar la seguridad alimentaria en Israel, ayudando a las personas a descubrir cómo cambiar sus hábitos alimenticios para vivir de forma más saludable”, afirmó Lavi Refael, fundador y director ejecutivo de la Asociación para la Agricultura Urbana, entidad que gestiona el proyecto. “Organizamos programas educativos para escuelas y familias de todo el país, enseñándoles a crear sus propias granjas urbanas y agricultura en azoteas, donde pueden producir alimentos saludables y de calidad”.

La organización de Refael gestiona varios centros de agricultura urbana en todo el país, incluido uno grande en la calle Rothschild de Tel Aviv. Sin embargo, el nuevo jardín en Azrieli, inaugurado en septiembre, es uno de los más sofisticados de su tipo en el mundo, afirmó.

“El grupo Azrieli considera este un valioso proyecto filantrópico y ha invertido mucho dinero en su desarrollo”, afirmó Refael. Las instalaciones de 1000 metros cuadrados cuentan con 15 empleados remunerados que las gestionan y ofrecen una intensa programación de talleres y eventos en el jardín público.

“En un día típico, puede que venga una escuela a un taller, luego personas mayores a su clase semanal, seguido de la visita de una empresa de alta tecnología y, por la noche, actividades familiares”, explicó Refael. “Es como un parque de diversiones agrícola”.

La organización de Refael también utiliza el espacio para ofrecer agroterapia a personas que sufren síntomas psicológicos de trauma, algo que se ha generalizado desde que Hamás lanzó su guerra contra Israel el 7 de octubre de 2023.

“Después del 7 de octubre, comenzamos a trabajar con familiares de rehenes y hemos desarrollado un modelo de terapia basada en la agricultura, adaptado específicamente a la situación que han vivido los israelíes”, explicó. “Estamos intentando recaudar fondos para ofrecer esto en todo el país de forma gratuita, y así poder ayudar a quienes de otra manera no podrían costear la terapia”. Existen otros jardines públicos en azoteas en Tel Aviv, como el del Centro Dizengoff, así como numerosos jardines privados.

Jardinería en la tierra

Para quienes buscan disfrutar de la naturaleza a ras de suelo, se estima que existen entre 400 y 600 proyectos de jardines comunitarios de diferentes tipos en Israel, incluyendo docenas en Tel Aviv y aproximadamente 70 en Jerusalén. Cada uno de ellos está organizado y gestionado por residentes locales y sigue diversos modelos. Algunos permiten a los residentes administrar parcelas individuales para cultivar sus propios productos, mientras que otros, como Bustan Brodi en el céntrico barrio de Kiryat Shmuel de Jerusalem, son totalmente comunitarios y ofrecen un espacio compartido para actividades personales y familiares.

Bustan Brodi fue uno de los primeros jardines comunitarios de Jerusalem, creado en 2004 tras una petición de los vecinos al entonces alcalde Uri Lupolianski, recordó Danny Brachia, principal encargado del lugar. Tras una subvención inicial de 10.000 NIS por parte del municipio para su puesta en marcha, voluntarios de la zona se pusieron manos a la obra retirando escombros del terreno abandonado, instalando sistemas de riego y plantando árboles. Los voluntarios continúan desarrollando el jardín cada semana, y las donaciones de particulares lo han convertido en uno de los jardines de este tipo más exitosos de la ciudad, señaló Brachia.

Dispersos entre los árboles frutales, las flores y las plantas, hay varios bancos, sillas y mesas de picnic, así como una pequeña pérgola, una estantería comunitaria y una planta de compostaje bien utilizada donde los residuos orgánicos de los vecinos se convierten en fertilizante. Ocasionalmente se organizan eventos, como reuniones festivas y cantos comunitarios.

“La diferencia entre esto y un parque municipal es que nosotros, los vecinos del barrio, somos responsables de todo lo que sucede aquí”, dijo Brachia. “Gestionamos la planificación, organizamos a los voluntarios y nos aseguramos de que funcione de forma independiente. Somos gente de la comunidad trabajando para asegurarnos de que tengamos algo bueno juntos aquí”.