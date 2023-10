Estoy con Israel, contra el terrorismo

Uypress- por Ing. Roberto Cyjon

Quise escribir esta nota el 8 de octubre, pero aún no me pude recuperar del impacto de lo acontecido. Repasemos los hechos del fatídico sábado 7 de octubre de 2023.

Los hechos

La incursión terrorista de Hamas contra el Estado de Israel es absolutamente condenable sin medias tintas. Fue una masacre antisemita al peor estilo de los pogroms cosacos del siglo XIX, con la diferencia que asesinaron al grito de Ala hu Akbar. Fue una expresión de odio mayúsculo y criminal.

Asesinaron a granel a quien veían al alcance de sus ametralladoras: jóvenes, ancianos, mujeres, hombres y niños. Fueron miles de heridos y asesinados o secuestrados como botín de guerra o futuros escudos humanos, como utilizan a sus propios ciudadanos. Previamente, como hace años, lanzaron miles de misiles indiscriminadamente contra la población civil. Así han asesinado a judíos, palestinos musulmanes y cristianos, beduinos, turistas. Simplemente a quien haya tenido la fatalidad de estar en el lugar preciso donde explotaba el misil.

¿Algún país podría no reaccionar ante tal agresión? Negarlo sería de un cinismo inaceptable, de una hipocresía injustificable, o de la incapacidad de comprenderlo.

2. Para que se entienda: un ejemplo duro.

En Uruguay tenemos la suerte de no padecer guerras contra enemigos que nos deseen exterminar. Eso contribuye, debo pensar -pero no aceptar-, a que no se logren sensibilizar a algunos colectivos con situaciones tan desgraciadas. Imaginemos un lindo domingo de primavera en el parqué Rodó y las canteras de la rambla. Familias con niños, gente paseando o trotando escuchando música, ancianos tomando mate, serenos, parejas jóvenes abrazadas en silencio mirando el mar, pescadores… y aparecen de todos lados terroristas corriendo, en pick ups abiertas con ametralladoras y granadas tirando a matar a granel a todo ese público indiscriminadamente, sembrando un caos inimaginable, muerte, llantos, pedidos de socorro, cuerpos mutilados, sangre y cadáveres por doquier. ¿Cuesta imaginarlo? ¡Por supuesto! Eso fue lo que hicieron los terroristas de Hamas en Israel. ¿Creen que les preguntarían si son de la FEUU, blancos, colorados, religiosos, laicos, comunistas o derechistas, si son turistas o uruguayos? Es difícil proyectarlo hacia nosotros…a mí me cuesta escribirlo, pero eso es lo que se debe entender.

3. Lo humanitario

Los derechos humanos son de todos los humanos. Lamentamos que el conflicto palestino israelí no haya encontrado aún una solución para ambos pueblos, como se la merecen. Sufrimos por cada víctima, sea quien sea. El odio y destrucción que siembra el terrorismo islámico impide la sana convivencia que reclaman millones de israelíes, palestinos, y ciudadanos del mundo. Por difícil que resulten ser las opciones pacíficas, habrá que construirlas, no deberían ser una quimera. Bregamos fervientemente para que la guerra termine lo antes posible y no sepamos más de dolor.

11 de octubre de 2023

Roberto Cyjon

Ingeniero, magíster en Historia Política, doctorando en Historia por la FHCE.

Expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay