Este jueves, feria de Israel en Las Piedras

Barrios por la Convivencia invita a la Feria de Israel que se realizará el próximo jueves 4 de diciembre en Las Piedras (Canelones) a las 19.30 hs. La actividad es con entrada libre y cuenta con el auspicio del Comité Central Israelita del Uruguay (y las comunidades que lo integran) y la Embajada de Israel.

El evento busca ser un espacio cultural, educativo y recreativo para la comunidad local, promover conocimiento de la cultura israelí y judía, desde un enfoque positivo, fortalecer vínculos y reducir prejuicios, especialmente en un contexto de aumento de expresiones antisemitas en el país. Contará con actuaciones musicales, y culinaria judía e israelí. Se realizará el sorteo de un pasaje a Israel, y habrá otros premios. Es una actividad para la familia y los esperamos a todos.

La feria será en el Club Social y Deportivo Las Piedras ubicado en la intersección de las calles Banda Oriental y Dionisio Díaz, de la ciudad canaria, con la finalidad de ayudar a los chicos del Baby Fútbol de la ciudad.

Los concurrentes podrán disfrutar de rikudim (bailes israelíes), gastronomía israelí, la presencia de la cantante Lucía Abelar, habrá juegos para niños y el broche de oro será el sorteo de un pasaje a Israel.

El grupo Barrios por la Convivencia es una iniciativa comunitaria que promueve educación para la convivencia, el respeto y la diversidad en distintos barrios del país. Su enfoque incluye> actividades culturales y educativas abiertas al público, programa que fomentan el dialogo inter-comunitario entre vecinos y distintos colectivos, educación acerca del problema del antisemitismo, en un marco de fraternidad. Trabaja con eventos vivenciales, cercanos y familiares, que fortalecen la convivencia desde lo cotidiano. Barrios por la convivencia aborda el antisemitismo desde la convivencia y la cultura, poniendo acento en> desarmar prejuicios mediante el contacto directo con la cultura judía e Israelí, promover el respeto intercomunitario, ofrecer propuestas positivas que enseñen sobre la historia, la identidad, y las tradiciones de la comunidad judía, y generar espacios familiares, accesibles y despolitizados, donde el aprendizaje ocurre naturalmente a través de la participación.

