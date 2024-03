Esta es la verdad sobre los muertos junto a los camiones de la ayuda humanitaria en Gaza

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

Los sucesos de este jueves en el caso de los palestinos muertos cuando trataban de conseguir ayuda humanitaria de camiones cuya entrada al norte de Gaza había sido coordinada con Israel, son un claro ejemplo de la seria problemática de la información distorsionada sobre la guerra en curso.

Con demasiada facilidad medios de todo el mundo se hacen eco de la información que llega de Gaza citando al “ministerio de salud”, generalmente sin explicar que esa fuente es la propia organización terrorista Hamas. Cuando dan también la versión israelí, ésta suele ir en segundo lugar, y suena a excusa del otro lado. El titular, casi siempre, es lo que dice Hamas, que evidentemente miente, inventa, hace cualquier cosa para demonizar a Israel.

El problema central es que casi siempre, cuando se actúa de esta forma, se deja claramente la impresión que la culpa la tiene Israel. Y también en el caso de esta vez, los numerosos muertos arrollados por la muchedumbre junto a los camiones de ayuda humanitaria, la información fue dada en muchos medios de una forma que no puede menos que ser interpretada como que la culpa la tuvo Israel.

Los medios de comunicación deben entender que con ello, no sólo no actúan de modo profesional al repetir automáticamente información que viene de una organización terrorista como si no entendieran que no es una fuente confiable, sino que al aportar así a la demonización de Israel, están fortaleciendo a los asesinos de Hamas.

Esa seguramente no es la intención. Pero sí es el resultado.

Pues para todos aquellos periodistas que quieren informar de modo serio, aquí va la versión completa de Israel, de boca del Contra Almirante Daniel Hagari portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Nosotros no tenemos dudas: esta es la verdad. ¿Por qué? No solamente porque sabemos que Hamas miente e inventa sino porque el portavoz militar israelí sabe reconocer errores del ejército así como resultados indeseados de operativos.

Estas fueron sus palabras en su mensaje a la nación, que incluyó la presentación de un video captado desde el aire en el que se ve claramente el aluvión de gente que se abalanza sobre los camiones.

“Esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel coordinaron un convoy de 30 camiones de ayuda para proporcionar asistencia humanitaria adicional a los residentes del norte de Gaza. Esta ayuda humanitaria provino de Egipto; pasó por un control de seguridad en el cruce humanitario de Kerem Shalom en Israel, y luego ingresó a Gaza para su distribución por parte de contratistas privados. Mientras estos suministros humanitarios vitales se dirigían hacia los gazatíes necesitados, miles de gazatíes descendieron sobre los camiones. Algunos comenzaron a empujar violentamente e incluso a pisotear a otros gazatíes hasta la muerte, saqueando los suministros humanitarios. El desafortunado incidente resultó en docenas de gazatíes muertos y heridos”.

Este es el detalle de lo ocurrido:

“A las 4:40 de la madrugada, el primer camión de ayuda en el convoy humanitario comenzó a abrirse paso a través del corredor humanitario que estábamos asegurando. Sí, las Fuerzas de Defensa de Israel estaban asegurando el corredor humanitario para que el convoy de ayuda pudiera llegar a su destino en el norte de Gaza. Nuestros tanques estaban allí para asegurar el corredor humanitario para el convoy de ayuda. Nuestros drones estaban en el aire para dar a nuestras fuerzas una imagen clara desde arriba durante esta operación humanitaria.

A las 4:45, una multitud emboscó a los camiones de ayuda, deteniendo el convoy.

Como pueden ver en este video, los tanques que estaban allí para asegurar el convoy —observen cómo los gazatíes son pisoteados— y tratan con cautela de dispersar la multitud con algunos disparos de advertencia al aire”.

El video que aquí reproducimos de la cuenta en X del ejército en español, es del comunicado completo del portavoz militar. En el minuto 1. 47” aparece el video que Hagari menciona.

“Cuando los cientos se convirtieron en miles y las cosas se salieron de control, el comandante del tanque decidió retirarse para evitar daños a los miles de gazatíes que estaban allí. Aquí pueden ver lo cautelosos que fueron al retroceder. Creo, como militar, que retrocedieron de manera segura, arriesgando sus propias vidas, sin disparar a la multitud. Las Fuerzas de Defensa de Israel operan de acuerdo con las reglas de combate y el derecho internacional. No se realizó ningún ataque de las FDI hacia el convoy de ayuda. Quiero repetir eso: no se realizó ningún ataque de las FDI hacia el convoy de ayuda. Al contrario —las FDI estaban allí llevando a cabo una operación humanitaria para asegurar el corredor humanitario y permitir que el convoy de ayuda llegara a su punto de distribución designado para que la ayuda humanitaria pudiera llegar a los civiles gazatíes en el norte que la necesitan. Hemos estado llevando a cabo operaciones humanitarias de este tipo, durante las últimas cuatro noches, sin ningún problema, [este es] la primera noche que tuvimos este tipo de evento. Esta ayuda humanitaria fue coordinada por Israel para la gente de Gaza.

Queremos que la ayuda humanitaria llegue a la gente de Gaza. Estamos trabajando día y noche para que esto suceda. Israel no pone límites a la cantidad de ayuda que puede ingresar a Gaza. Estamos trabajando junto con organizaciones humanitarias y la comunidad internacional para ayudarlos a resolver el problema de la distribución de ayuda dentro de Gaza, es un problema. Esta mañana, la ayuda humanitaria llegó al norte de Gaza. No hubo ningún ataque de las FDI a esta ayuda. Repito—no hubo ningún ataque de las FDI a esta ayuda. Al contrario, las FDI estaban llevando a cabo una operación humanitaria —por eso estábamos allí. Porque nuestra guerra es contra Hamas, no contra la gente de Gaza. Estamos en una guerra que no comenzamos; no buscamos. Hamas comenzó esta guerra cuando masacró y secuestró civiles israelíes el 7 de octubre y luego regresó a Gaza y se escondió detrás de los civiles gazatíes usándolos como escudos humanos. Reconocemos el sufrimiento de la gente inocente de Gaza. Por eso estamos buscando formas de ampliar nuestros esfuerzos humanitarios. Por eso estamos llevando a cabo operaciones humanitarias como la que llevamos a cabo esta mañana”.