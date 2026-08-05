Especialistas israelíes encabezan la formación de los primeros cirujanos cardíacos en Zambia

En Zambia, un equipo israelí ayuda a formar a la primera generación de cirujanos cardíacos pediátricos del país. El programa Save a Child’s Heart ofrece mentoría a personal hospitalario con una beca de 6 años y recientemente donó equipo nuevo crucial; el grupo ha ayudado a 8500 niños y capacitado a 160 médicos en todo el mundo.

Tras viajar más de 600 millas con su padre desde una aldea remota en el noroeste de Zambia, Richard Mbimbi, de 9 años, fue sometido a una cirugía cardíaca en el Hospital Nacional del Corazón en Lusaka el 13 de julio.

Richard padecía cardiopatía reumática, una afección incapacitante que se desarrolló después de que una infección de garganta por estreptococos, común en su época, no recibiera tratamiento debido a la falta de acceso de su familia a antibióticos. Esta enfermedad dañó dos de las válvulas cardíacas de Richard.

Un equipo de cirujanos cardíacos pediátricos, enfermeras y anestesiólogos de Save a Child’s Heart (SACH) del Hospital Infantil Sylvan Adams del Centro Médico Wolfson en la ciudad de Holon, en el centro de Israel, viajó a Zambia para participar en la cirugía de Richard.

«Mi hijo está bien», declaró Robert Mbimbi, padre de Richard, a The Times of Israel por teléfono tras la operación. «Los médicos zambianos e israelíes ayudaron a salvar la vida de mi hijo».

El equipo médico israelí participó en 10 cirugías pediátricas a corazón abierto durante su misión de una semana en el hospital de Lusaka y capacitó al personal de la unidad de cardiología pediátrica del hospital, así como a varios médicos que se unieron a la misión procedentes de la vecina Tanzania.

Durante su visita, el equipo también presentó una nueva máquina de circulación extracorpórea LivaNova S-5, con un precio de 200.000 dólares (608.000 NIS), que asume temporalmente la función del corazón y los pulmones de un niño durante la cirugía.

Donada por el Comité Judío Estadounidense (AJC) y la Fundación Benéfica de la Familia Bergman, es la segunda máquina en el país de 22,5 millones de habitantes, que en su momento carecía de un solo cirujano cardíaco pediátrico.