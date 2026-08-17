Equipo de rescate israelí se despliega en Colombia tras terremoto de magnitud 7.4

Una delegación israelí de búsqueda y rescate ha comenzado a prestar asistencia a las autoridades colombianas en las zonas afectadas por el terremoto en la ciudad de Cali, según informaron el sábado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El equipo de las FDI se unió a los rescatistas locales en Cali mientras los equipos de búsqueda registraban los lugares derrumbados.

La delegación “Alianza de Hermanos”, encabezada por el Comando del Frente Interno de las FDI y coordinada con los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de Israel, llegó el viernes y trabaja en dos puntos clave para localizar a las personas atrapadas bajo los escombros, junto con personal de emergencia local y voluntarios. Uno de los puntos incluye dos edificios de seis pisos que se derrumbaron por completo. La delegación está compuesta por 82 rescatistas, ingenieros y especialistas en tecnología, según Roni Kaplan, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y ex portavoz de las FDI.

El embajador Alon Lavi y el general de brigada Yossi Pinto, comandante de la unidad de rescate de las FDI y de la delegación, inspeccionaron los lugares de rescate tras la llegada del equipo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó que un equipo de avanzada había llegado con antelación, por orden del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, para recibir a la delegación y coordinar su trabajo con las autoridades colombianas. Kaplan afirmó que el equipo había sido recibido calurosamente por las agencias colombianas y elogió su profesionalismo y la resiliencia del pueblo colombiano.

En un hospital universitario dañado, los ingenieros del Comando del Frente Interno están asesorando a los equipos locales sobre la remoción de escombros para apoyar las operaciones de rescate y restaurar un ala dañada.

La delegación también está evaluando los edificios dañados y ayudando a las autoridades a establecer un sistema para gestionar los datos de respuesta y fijar las prioridades operativas, según las FDI.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, afirmó que Israel estaba compartiendo su experiencia en operaciones de salvamento a través de la delegación, calificando la misión como una expresión de amistad y cooperación con Colombia que fortalecería los lazos entre ambos países.

El terremoto de magnitud 7.4 sacudió el oeste de Colombia a las 7:34 a. m. hora local del 10 de agosto, con epicentro en la región del Chocó. El número de fallecidos asciende a al menos 294, con 3,935 heridos y 320 desaparecidos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Los equipos de rescate continuaron trabajando en medio de carreteras bloqueadas e infraestructura dañada en 12 departamentos afectados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló por teléfono el viernes con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien agradeció a Israel la ayuda humanitaria y el despliegue de equipos de rescate.

Netanyahu felicitó a De la Espriella por su victoria electoral y le agradeció el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y su compromiso de trasladar la embajada de Colombia a Jerusalem. Ambos líderes manifestaron su satisfacción por el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales.