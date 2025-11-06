Encuentro con sobrevivientes del Kibutz Kfar Aza

El próximo martes 11 de noviembre a las 19:00 horas, en Hebraica y Macabi, tendremos el honor de recibir a un grupo de sobrevivientes del Kibutz Kfar Aza, integrantes de su equipo de fútbol, que vivieron en carne propia el horror del ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel. Para inscribirse: https://forms.gle/bxwA9go1DJ9BEJi36

Será un encuentro conmovedor y necesario, donde compartirán con nosotros sus historias de dolor, coraje y esperanza. Una oportunidad para conocerlos, escuchar su testimonio y reflexionar juntos sobre la fuerza del espíritu humano ante la tragedia.

La actividad se realizará en el Gimnasio 1 de Hebraica y Macabi.

