En tiempos de guerra, paz o pandemia, médicos africanos se forman en Israel para salvar vidas en sus países de origen

Unos 165 profesionales médicos han recibido becas a través de Save a Child’s Heart; esta organización sin fines de lucro ha ayudado a más de 8.000 niños de todo el mundo desde 1995. «Todo lo que aprendimos en Israel tiene un efecto dominó».

La Dra. Lise Mumporeze tenía cinco años cuando toda su familia fue masacrada durante el genocidio ruandés de 1994.

Aproximadamente 800.000 personas de la minoría tutsi fueron asesinadas, en su mayoría por miembros de la etnia hutu, mayoritaria. Sin embargo, casi 32 años después, Mumporeze, ahora de 37 años, afirma que el sentimiento predominante en Ruanda hoy en día es el de la reconciliación.

«Ese momento nos destrozó entonces, y si no nos unimos, esto es lo que volverá a suceder», declaró Mumporeze recientemente a The Times of Israel.

Era el último día del programa de especialización de dos años de Mumporeze en cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Infantil Sylvan Adams del Centro Médico Wolfson en Holon, ciudad cercana a Tel Aviv. También finalizaba su programa el Dr. Fitsum Argaw Abebe, un médico etíope que se especializó durante cinco años en cardiología pediátrica en dicho hospital.

Ambos médicos habían recibido becas, estipendios y alojamiento y manutención completos a través de Save A Child’s Heart (SACH). Esta organización humanitaria israelí, fundada en 1995, ha tratado a casi 8000 niños de 73 países donde el acceso a la atención cardíaca pediátrica es limitado o inexistente.

Save A Child’s Heart también gestiona un programa de becas de formación para profesionales médicos, principalmente de África, que luego regresan a sus países de origen para brindar servicios médicos avanzados.

Más de 160 médicos y enfermeros han participado en el programa a lo largo de los años, incluso durante la pandemia de COVID-19. Actualmente, ocho médicos realizan su internado en el hospital infantil.

Esa misma noche, Mumporeze voló a casa para reunirse con su esposo y sus dos hijos, y para comenzar a trabajar como la primera especialista en cuidados intensivos pediátricos de Ruanda, en el Hospital Rey Faisal de la capital, Kigali.

A pesar del carácter optimista de Mumporeze —dijo que «la vida es dolorosa, pero hay que intentar ser positivos»—, recordó que cuando se enteró de las atrocidades de Hamás del 7 de octubre de 2023, su primer pensamiento fue: «¡Ay no, esto está pasando otra vez!».

«Ya había vivido la guerra, cuando lo pierdes todo y tienes que huir», dijo Mumporeze.

Le aterraba tanto la posibilidad de que el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv cerrara y no volviera a ver a sus dos hijos, que emprendió una huida precipitada a Ruanda.

Sin embargo, mientras estaba allí, vio que la vida en Israel continuaba. Dos semanas después, regresó a Israel.

«Vi felicidad cuando los rehenes regresaron de Gaza», dijo. «También vi tristeza».

La metralla de un misil disparado por Irán durante la guerra de junio de este año provocó un incendio en un edificio cerca de su apartamento, pero «no vi derramamiento de sangre».

También adquirió muchas habilidades médicas útiles, pero lo más importante fue observar cómo los médicos del hospital seguían apoyando a las familias de los niños enfermos.

«Aprendí a no darme por vencida con ningún niño», dijo. «A veces nos llevamos gratas sorpresas».

Una red de médicos en África subsahariana

El presupuesto anual de SACH es de 8 millones de dólares (26 millones de NIS) provenientes de donantes privados, entre ellos el presidente honorario de SACH, Sylvan Adams, Morris Kahn, la Fundación Azrieli Canadá-Israel y la Fundación Familiar Ted Arison.

La organización también anima a los médicos formados en Israel que han regresado a países subsaharianos como Tanzania, Zambia, Etiopía y Ruanda a establecer alianzas entre sí.

El Dr. Yayehyirad M. Ejigu completó un programa de formación de cinco años en el SACH de Israel, convirtiéndose en el primer cirujano cardíaco pediátrico de Etiopía. Posteriormente, se trasladó a Ruanda para dirigir la cirugía cardíaca pediátrica del Hospital Rey Faisal. Ejigu había recomendado el programa de formación del SACH a su colega del hospital, Mumporeze.

«Estamos capacitando al personal local y enviando médicos a Israel para que adquieran más experiencia», declaró Ejigu a The Times of Israel. «El objetivo final es que los ruandeses puedan realizar cirugías cardíacas pediátricas para 2028».

En 2023, el gobierno de Ruanda puso en marcha el programa de reforma 4×4 para cuadruplicar el número de profesionales sanitarios en un plazo de cuatro años, explicó Ejigu. La OMS recomienda al menos cuatro profesionales sanitarios por cada 1000 habitantes. Actualmente, Ruanda cuenta con un profesional sanitario por cada 1000 habitantes.

«Es fascinante comparar la situación de Ruanda hace 30 años con la actual», concluyó Ejigu. “Es un verdadero honor formar parte de su historia y tener la oportunidad de ayudar a gestionar este programa hospitalario. Todo lo que aprendimos en Israel tiene un efecto dominó.”

Cuando el Ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, viajó a Zambia en agosto para inaugurar una embajada israelí —casi 35 años después de que Jerusalén y Lusaka reanudaran sus relaciones—, él y el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Zambia, Mulambo Haimbe, se reunieron con directivos de Save a Child’s Heart, el director del Hospital Nacional del Corazón de Zambia y algunos miembros del equipo médico del hospital que se habían formado en Israel.

Regresando a Etiopía con valiosas habilidades

El Dr. Fitsum Argaw Abebe, de Etiopía, pasó cinco años formándose en el Centro Médico Wolfson como cirujano cardíaco pediátrico. Pronto regresará a Addis Abeba, donde será uno de los pocos cirujanos cardíacos pediátricos del país.

En declaraciones a The Times of Israel, Abebe recordó el discurso que pronunció la semana anterior en una ceremonia de despedida en su honor y en el de Mumporeze, en el que habló de su decisión de permanecer en Israel durante la guerra, a pesar de las dificultades.

«Pero vi a la gente aferrarse a la compasión, salvar vidas y mantener su fe», afirmó.

Abebe recordaba “sirenas día y noche, y tiempos oscuros y dolorosos”. A pesar de ello, dijo tener sentimientos encontrados al dejar Israel, al que había llamado “hogar” durante los últimos cinco años.

“Debo decir que el personal no solo me formó como cirujano, sino que también me ayudó a crecer como persona”, afirmó. “Ahora compartiré lo que aprendí aquí con quienes más lo necesitan”.

Abebe comentó que aprendió sobre el concepto judío de tikkun olam, que significa hacer del mundo un lugar mejor.

“Ese concepto me acompañará siempre”, concluyó Abebe.

Fuente: TheTimesofIsrael- Traducido por UnidosxIsrael