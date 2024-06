En Paysandú con la Embajadora de Israel

Entre el 29 y 31 de mayo pasado, la Embajadora de Israel en Uruguay Michal Hershkovitz, visitó la ciudad de Paysandú para asistir a una actividad por Iom Haatzmaut en la Escuela Estado de Israel, y reunirse con autoridades departamentales, organismos educativos y colectividad judía local. Natalia Gutman, joven integrante de Nuevas Generaciones del CJL que fue invitada por el CCIU a participar del periplo de la Embajadora y a representarlo. Natalia nos entrega una crónica de las actividades desarrolladas en Paysandú.

Por Natalia Gutman, para CCIU

El miércoles 29 de mayo la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, emprendió viaje hacia Paysandú con el fin de conocer el departamento, la sociedad y asistir en la actividad de Yom Haatzmaut llevada a cabo por Escuelas Vinculadas en la escuela Estado de Israel.

Durante su estadía, la embajadora expresó varias veces que uno de sus principales intereses al llegar a Uruguay era conocer el país entero y poder llevar a cabo estas visitas a todos los departamentos. Ella explicó que, por lo sucedido el 7 de octubre, dos meses después de su llegada, no había podido realizar este objetivo, pero que ahora le interesaría continuar viajando por el país para conocer a las distintas comunidades.

El viaje comenzó el miércoles por la noche, con una cena íntima en la casa de Mario y Ruth Fremd, quienes amablemente nos recibieron e hicieron posible nuestro acercamiento con las instituciones locales. Durante la cena conversamos sobre temas cotidianos, además de los objetivos y cronograma de su visita.

El jueves 30 de mayo empezamos con las visitas y conversaciones con distintas instituciones. En primera instancia nos reunimos con el Centro de Estudios Paysandú (CEP), quienes nos contaron brevemente sobre su trabajo en el departamento para fomentar la educación y ampliar las oportunidades para los habitantes de la ciudad. El CEP trabaja como una asociación civil sin fines de lucro que funciona como paraguas que trabaja y conecta con otras instituciones y poblaciones objetivo. Durante la charla, el presidente del CEP, Gonzalo De León, mostró su amplio agradecimiento hacia la embajadora por la visita y su enorme admiración hacia el desarrollo de Israel, como Start Up Nation. Algunos de los logros del CEP son distintos acuerdos institucionales, publicaciones de libros, cooperación con la intendencia de Río Negro, cooperación internacional con el programa Erasmus+ consiguiendo para sus técnicos cursos online y distintas visitas de embajadores. A demás de esto, se involucraron en distintos proyectos políticos y sociales tales como el proyecto de ley infancia y adolescencia, debates sobre la eutanasia y mesas políticas para debates políticos. Al final de su discurso de apertura, el presidente de la asociación propuso que “Uruguay debería empezar en el mundo Start Up, siguiendo los pasos de Israel”, planteando a su vez que “Israel es un amigo histórico de Uruguay”. Estos mostraron fuertemente el interés en la continuación de los vínculos con Israel para poder concretar más proyectos.

Enrique Montero, integrante del CEP, quien visitó Israel en el año 2010, expresó que su “experiencia en Israel había sido un antes y después en su vida”. Uruguay envió más de 25 jóvenes de diferentes departamentos a formarse a Israel para el aporte a la ciudadanía Uruguaya. Este expresó su admiración hacia Israel y le sorprendió el “tamaño de desarrollo”. Como palabras finales Montero planteó que “el desarrollo del pueblo israelí impresiona”. La embajadora agradeció la cálida bienvenida y las palabras de apoyo y comenzó a hablar sobre la repercusión que el 7 de octubre tuvo en su estadía. A su vez, comentó que este fue su primer viaje al interior fuera de Canelones, Maldonado y Montevideo. Luego la embajadora declaró que “Uruguay es un país desarrollado en ojos de Israel” y que “el vínculo entre Uruguay e Israel es más un vínculo de cooperación” en comparación a vínculos con países más carentes, que son vínculos de ayuda. A su vez, comentó sobre los cursos online de Mashav en innovación, agricultura y ambiente, temas que son desafíos actuales para el Uruguay. Al mismo tiempo, Michal expresó que “tenemos y podemos trabajar juntos” mencionando temas de salud mental, un desafío que se presenta en ambas sociedades, proponiendo la problemática de los precios en salud mental en ambos países.

Luego comenzó a contar lo que está sucediendo en Israel, dando un breve resumen del comienzo de la guerra. A su vez, con el aumento del antisemitismo en Uruguay y en el mundo propuso que “debemos trabajar juntos contra la ola de antisemitismo”. Dentro de su resumen, comentó que más de 1200 israelíes fueron asesinados y más de 240 personas fueron secuestradas. La embajadora hizo énfasis en que “la amenaza fue mayor a la que esperaban” y advirtió sobre la fuerza de Irán, con sus proxies (Hamas, la yihad islámica, Hezbollah, houties), quienes reciben más de mil millones de dólares al año para armamento y formación. Comentó sobre los proyectos en los que Israel estaba ayudando a Gaza, como la independencia energética en hospitales, tratamientos a gazatíes en hospitales israelíes; además de los 20000 gazatíes que cruzaban a trabajar en Israel, por beneficios económicos.

Los objetivos que Israel tiene en la actualidad según la embajadora son, destruir las capacidades militares de Hamas y regresar a los secuestrados. Michal comentó que en la actualidad, de lo contrario a lo que se dice en las noticias, el ejército israelí se encuentra en las afueras de Rafah (donde actualmente se encuentran los secuestrados) y en estas ubicaciones se encontraron más de 200 túneles, 50 conectando Gaza y Egipto.

La embajadora continuó comentando que Israel hace lo posible para mantenerse bajo el derecho internacional, mientras que Hamas viola todas las normas, lanzando misiles a la población civil, usando palestinos como escudos humanos y desde lugares civiles, con el fin que Israel responda.

Al mismo tiempo, comentó que Hamas apropia ayuda humanitaria, apoderándose de los vehículos y tomando el control de la ayuda. La embajadora continuó planteando que “es una situación difícil de dirigir, especialmente con la presión internacional” y que Israel se encuentra tomando precauciones con la población civil, planteando que “cada muerto es una desgracia” y afirmando que “vamos a hacer lo posible para devolver la seguridad a los ciudadanos de Israel”.

La embajadora continuó mencionando que hay miles de israelíes desplazados en el norte y en la frontera de Gaza sin poder volver a sus hogares y que con la constante amenaza de misiles lanzados por Hamas generan que “no haya lugar seguro” y afirmó que “esta situación debe parar, pero que no va a terminar pronto”. A su vez, agradeció que Israel cuenta con el apoyo de Uruguay, ya que el presidente y canciller han manifestado solidaridad y apoyo, pero se encontró sorprendida con la última votación de la ONU, donde Uruguay vota a favor de que Palestina se vuelva un miembro. A esto agregó que el consejo de seguridad había previamente negado esta resolución porque Palestina no cumple con los requisitos necesarios. A esto agregó “espero que en las elecciones no busquen votos y dejen de lado sus valores”, previamente habiendo mencionado que “Uruguay es uno de los países más cercanos para Israel, donde se comparten muchos valores”. Luego de esto anunció que “Israel está decepcionado” por la politización de la ONU, lo que significa un enorme triunfo para Hamas.

Al final de las palabras de la embajadora, el presidente del CEP preguntó “¿cómo podemos ayudar?” A lo que la embajadora planteó “discutir sobre el tema, reconocer que existe” además de promover la educación para trabajar sobre el antisemitismo y terminar con la ignorancia.

El presidente del CEP finalizó la reunión planteando que “somos amigos del pueblo de Israel y los judíos, para lo que necesiten el CEP está acá”. A su vez, proponiendo crear un marco de amigos de Israel, tomando una institución ya existente, dispuestos a recibir artistas, académicos y políticos, con el fin de ayudarlos a acompañar.

A modo de conclusión, el CEP se puso a disposición y mostraron un enorme interés en lo que está sucediendo y en ayudar a Israel a prosperar de esta situación. Luego asistimos a la UTEC Paysandú (Universidad Tecnológica) parte de una red amplia de institutos tecnológicos en el país, orientada a la investigación e innovación en el país. Su formación académica promueve el desarrollo de habilidades y aptitudes que promueven la innovación, creatividad y el emprendedurismo. En esta institución fuimos recibidos cálidamente por las autoridades y algunos docentes donde llevamos a cabo un recorrido por las instalaciones. Esta institución cuenta con 1400 estudiantes, más de la mitad dentro de la región Paysandú, Salto y Río Negro.

La UTEC Paysandú, ofrece la “licenciatura en análisis alimentario” y la “tecnicatura en procesos y análisis químico”. Durante el recorrido por la institución, la embajadora conversó con docentes y referentes con el fin de conseguir un mejor entendimiento sobre sus labores. La institución cuenta con instalaciones innovadoras y actualizadas, a las que los estudiantes pueden acceder libremente. Dentro de estas se encuentran; impresoras 3D, una cocina emprendedora y un laboratorio de miel.Esta visita fue enriquecedora tanto para la embajadora como para los funcionarios de la UTEC por el intercambio y recorrido. Se mostró mucho respeto hacia Israel y admiración hacia su poder de crecimiento y emprendedurismo.

Posterior a la visita en la UTEC visitamos El Telégrafo, el diario más antiguo del Uruguay, establecido en 1910. Este periódico se basa principalmente en noticias locales, refiriéndose al mismo como un “diario de cercanía”, donde principalmente se publican artículos de interés para la localidad; pero de todos modos se interesan por temas internacionales. En este diario fuimos recibidos por dos periodistas, quienes nos extienden un amable saludo y agradecimiento por asistir.

Michal agradeció el recibimiento y se alegra de poder conversar sobre lo que pasó en Israel este último tiempo. ”Estamos pasando momentos horribles en los últimos 8 meses, la guerra del 7 de octubre, cuando Hamas tira una enorme ofensiva a Israel, matando más de 1200 civiles de la manera más espantosa. Fue durante una festividad. Nos despertamos en una situación total y completamente inhumana, decapitados, bebés en microondas, secuestrados” declara Michal para comenzar con la entrevista.

La embajadora continúa comentando lo previamente mencionado en el CEP, sobre los esfuerzos de paz entre los palestinos e Israel, “todo esto que creíamos posible cayó. Hamas está en control de Gaza desde 2007, Israel se fue en 2005. Hamas es el gobierno electo.”

El escritor continúa con la siguiente pregunta: “A pesar de todo lo que dice Israel, hay países que reconocen a Palestina, ¿por qué piensas qué pasa esto?” Michal contesta la pregunta proponiendo que “Nosotros no estamos peleando a los palestinos, estamos peleando con Hamas. Israel hace lo posible para que esto sea lo menos doloroso. Entendemos que los palestinos están sufriendo esto del mismo criminal que nosotros. Hamas usa a sus ciudadanos como escudos civiles” Michal continua su respuesta proponiendo que “Hamas está agradeciendo estas acciones. Países que legitiman a Palestina en este momento, felicitan a Hamas por hacer lo que hizo, les dan un regalo, que es la legitimidad y el reconocimiento”. La embajadora cierra la repuesta planteando que “No creemos que sea momento de hacer esto. La única manera de conseguir la paz es a través de negociaciones entre ambas partes, face to face. Es la manera en la que hicimos paz con el resto de los países Bahrein, Egipto, Jordania.”

El entrevistador continúa con la siguiente pregunta: “¿qué tan cerca están de un tratado con los palestinos?” A lo que la embajadora agrega que “hoy estamos más lejos que el 7 de octubre. En este día no solo entraron los terroristas y civiles de palestina a Israel; sino que también subieron videos a redes, donde puedes ver su alegría de poseer a los secuestrados. Cuando ves el video de Shani Louk y la gente celebrando alrededor. Eso terminó con la confianza de los israelíes”. Continuando con sus duras palabras “Es difícil ver con esperanza. Al final del día no hay otra solución. No una solución militar sino que diplomática, lo mismo que paso con Jordania y Egipto, luego de guerras conseguimos la paz”.

El periodista continuó preguntando: “recientemente en Montevideo un profesor dijo que la directora cultural es una nazi, ¿cómo conectas esto?”. “En estos días vimos que las olas de antisemitismo están llegando a máximos históricos. Desde 1940 no vemos un odio así” La embajadora continúa expresando que los meses antes de la guerra, al llegar al Uruguay, no había presenciado antisemitismo; mencionando que hubo temas como el de Fremd y algunas esvásticas en la calle pero estas eran borradas a las horas. “Hoy la cosa cambió. Los estudiantes tienen miedo, las manifestaciones son de odio. No entienden lo que dicen: from the river to the sea, cuando decís esto estas pidiendo por el fin de Israel”

Para continuar con la entrevista le preguntan: “¿por qué estás en Paysandú?” A lo que responde sobre su objetivo principal al llegar a Uruguay: visitar todos los departamentos. “Por la guerra me quedé atrapada en Montevideo, Canelones y Maldonado. Ayer estuve en Dolores, hoy y mañana en Paysandú. Esto es una oportunidad para mí, conocer gente del interior y entender qué vínculos podemos generar entre Uruguay e Israel”. Continuó la pregunta exponiendo sobre los distintos cursos que ofrece Israel para los uruguayos. A su vez, comentó sobre su visita a la UTEC, donde pudo intercambiar ideas.

“¿Tu visita tiene algo que ver con la visita de la Embajadora de Palestina hace unas semanas?”

La embajadora declaró que no, “esta visita estaba agendada hace semanas con la razón del festejo del día de la independencia con la escuela Estado de Israel”

El periodista comenta: “muchos países están pidiendo cese al fuego, principalmente Estados Unidos”. A lo que la embajadora corrige esa declaración, mencionando el enorme vinculo de amistad y alianza que Israel tiene con Estados Unidos. Israel cuenta con inteligencia que hay más de 100 túneles y 50 conectados con Egipto, declarando que dentro de estos están los líderes de Hamas y los secuestrados israelíes. “Hamas no puede tener poder militar y hay que derrocar este régimen. Es la principal necesidad derrocar a Hamas, y Estados Unidos apoya en todo sentido”.

Continuando con las prioridades de Israel “primero devolver a los rehenes y luego eliminar a Hamas. Si hoy Hamas se rinde, la guerra termina”.

La entrevista finaliza con la pregunta del periodista: “¿No importa cuántas vidas palestinas se pierdan?” A lo que la embajadora contesta “Estamos haciendo lo posible para cuidar a los civiles, porque cada civil caído duele. Israel manda folletos y mensajes de texto para advertir a la población. Israel trabaja con organizaciones internacionales, permite la entrada de ayuda humanitaria, entre otras cosas para que los civiles estén mejor. Pasaron cosas horribles pero nosotros investigamos y tomamos acción por cosas mal hechas. Nos guiamos por el derecho internacional. Las muertes son horribles de ambos lados”.

Por último, luego de conversar un rato sobre la posición de la ONU la embajadora remarca que “Hay que distinguir entre los líderes de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, y las personas en suelo palestino. Israel constantemente recibe críticas de las Naciones Unidas, siendo el país con más resoluciones del mundo. No tiene comparación la manera en la que se trata a Israel.”

Por lo que se terminó la sesión con la pregunta por parte del periodista: “¿podrá Israel confiar en la ONU después de la guerra como una garantía de paz?” A lo que la embajadora contestó “Nuestros acuerdos de paz son entre las partes. Sin mediadores. En la ONU palestina tiene una mayoría automática. Aún si es lo mas loco, la mayoría vota del lado palestino. Las Naciones Unidas nunca van a ser mediadores para Israel.”

A modo de cierre la embajadora cierra la entrevista declarando “Lo que israel tiene que hacer es cuidar de sus ciudadanos”. En la noche, la embajadora fue invitada a la Junta Departamental de Paysandú, donde llevó a cabo una conferencia de prensa y luego fue cálidamente recibida por la comunidad de Paysandú.

En la junta, el presidente comenzó dando la bienvenida y agradeciendo a la embajadora por visitar el departamento. Luego representantes del Partido Colorado y Partido Nacional dieron su fuerte apoyo a Israel de llevar a cabo la legítima defensa, estrechando una mano amiga y hablando sobre la fuerte amistad histórica de los partidos con el judaísmo e Israel. Por otro lado, la representante del Frente Amplio mantuvo su distancia, pidiendo que termine la guerra. La embajadora prosiguió a comentar lo sucedido el 7 de octubre, explicando la defensa de Israel y la importancia del apoyo. Agradeció, hubo intercambio de regalos, donde la embajadora regaló una foto enmarcada del Kibutz Be’eri, uno de los más afectados por el ataque del 7 de octubre. Por otro lado, la junta de Paysandú entregó a la embajadora flores con los colores de la bandera de Israel y una estatuilla de la meseta de Artigas, símbolo emblemático de Paysandú.

Posterior a la Junta, fuimos invitados a reunirnos primero con el Partido Nacional y luego con el Partido Colorado, donde recibimos sus cálidas palabras de apoyo para la colectividad judía y el Estado de Israel. Estos nos enriquecieron con anécdotas sobre viajes a Israel y aportes de los judíos a la sociedad, apoyando de manera ferviente al Estado de Israel.

En nuestra última instancia, asistimos a la sinagoga de Paysandú, donde la comunidad judía de Paysandú y algunos miembros de la comunidad evangélica esperaban para escuchar las palabras de la Embajadora y compartir una cena. La embajadora reiteró las palabras previamente dichas, reafirmando la necesidad de que Israel devuelva a los secuestrados y derrote a Hamas. Esta fue la instancia más informal, donde los miembros de la comunidad pudieron interactuar directamente con la embajadora y aclarar sus preguntas sobre Israel, Hamas y el antisemitismo global.

El viernes 31 de mayo asistimos a la Escuela Estado de Israel, de Paysandú. Allí se llevó a cabo el festejo de Iom Haatzmaut con los alumnos de la escuela, de ambos turnos matutino y vespertino. En este festejo, organizado y llevado a cabo por Escuelas Vinculadas, en conjunto con 24 bogrim de distintas tnuot, se realizó una dinámica de 5 estaciones, donde en cada una había varios bogrim proponiendo distintas actividades para los chicos. Estas actividades eran; danza – aprender rikudim y bailarlo, arte – pintura y manualidades con símbolos de Israel, como la bandera, música – aprender música en hebreo como “feliz cumpleaños”, cocina – donde cocinaron pan de pita para luego comerlo con hummus y por último juegos – para aprender sobre cultura israelí mientras jugaban. Los chicos jugaron y aprendieron por dos horas y media hasta la hora en la que las familias fueron invitadas para acercarse a cantar feliz cumpleaños a Israel. La embajadora asistió e interactuó con los chicos en las estaciones, donde ellos le mostraban lo que habían aprendido y creado. A la hora de cantar feliz cumpleaños, todos cantaron con entusiasmo y la embajadora mostró su agradecimiento por el cálido recibimiento.

A modo de conclusión, tanto la sociedad como los representantes políticos de Paysandú, se mostraron cálidos, receptivos y respetuosos hacia la comunidad judía y el pueblo de Israel. La embajadora fue amablemente recibida en todos lados, reiteradamente invitada a volver y cooperar. La sociedad de Paysandú, además de mostrar agradecimiento por la visita, también mostraron una gran admiración hacia la sociedad israelí y sus capacidades de emprendimiento, crecimiento y resiliencia. Fue una visita sumamente positiva.