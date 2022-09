En Alemania, Lapid pide continuar la lucha contra el programa nuclear de Irán

Enlace Judío México- por Esti Peled

El primer ministro de Israel, Yair Lapid se reunió con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en el Palacio de Bellevue, durante su visita oficial a Alemania, informó Haaretz. Lapid expresó la importancia de continuar la lucha contra el programa nuclear de Irán. “Debemos actuar juntos contra la creciente amenaza de que Irán se convierta en un Estado nuclear. Es hora de dejar atrás las negociaciones fallidas”, enfatizó. Crédito foto: Kobi Gideon/GPO

Asimismo, el mandatario expresó la voluntad de Israel de reforzar la colaboración estratégica con Alemania y agradeció a Steinmeier su apoyo en la lucha contra el antisemitismo, así como sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo con las víctimas de la Masacre de Múnich.

Posteriormente mantuvo reuniones con el canciller Olaf Scholz y la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania Annalena Baerbock en las que abordó los desafíos regionales y de seguridad que plantea Irán.

Lapid señaló que proporcionó a Scholz “información sensible y relevante” sobre el programa nuclear de Irán.

“Discutimos la necesidad de una nueva estrategia para detener el programa nuclear de Irán. Un Irán nuclear desestabilizará el Medio Oriente y creará una carrera armamentística nuclear que pondrá en peligro al mundo entero”, advirtió Lapid.

“Volver al acuerdo nuclear en las condiciones actuales sería un error crítico. Eliminar las sanciones y suministrar cientos de miles de millones de dólares a Irán traería una ola de terrorismo no solo al Medio Oriente sino a toda Europa“, dijo.

Por su parte, Scholz confirmó que las exigencias de Irán dejaron fuera de alcance un acuerdo nuclear “en un futuro próximo” al que se oponía Israel.

“Estamos de acuerdo en que Irán no debe obtener armas nucleares”, señaló Scholz, durante una conferencia de prensa conjunta.

Scholz lamentó que Irán “aún no haya proporcionado una respuesta positiva a las propuestas” de Europa. “En realidad, ahora no hay ninguna razón para que Irán no acepte estas propuestas. Pero tenemos que constatar que esto no es así, y no ocurrirá ciertamente en un futuro próximo”.

Alemania, Francia y Reino Unido publicaron el sábado una declaración conjunta en la que pusieron en duda las intenciones de Irán en cuanto al acuerdo y le instaron a cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre las investigaciones abiertas.

Junto a Scholz, Lapid señaló que el objetivo de su visita de 24 horas es “concluir los últimos detalles de un acuerdo de cooperación estratégica entre Israel y Alemania“.

“Israel, por su parte, desempeñará un papel en la construcción de la nueva fuerza de defensa de Alemania, principalmente en el campo de la defensa aérea”, dijo.

Reveló que Israel está en conversaciones para vender a Alemania su sistema de defensa contra misiles balísticos Jetz 3, de acuerdo a The Times of Israel.

Una fuente alemana dijo a Reuters que “existe el plan de comprar el Jetz 3, pero no hay nada firmado”.

Jetz 3 es actualmente el sistema de defensa antimisiles de largo alcance más avanzado de Israel, destinado a interceptar misiles balísticos cuando todavía están fuera de la atmósfera terrestre, eliminando los proyectiles y sus ojivas nucleares, biológicas, químicas o convencionales más cerca de sus lugares de lanzamiento.

El sistema fue desarrollado en un proyecto conjunto de la Organización de Defensa de Misiles del Ministerio de Defensa y la Agencia de Defensa de Misiles de EE.UU..

“Las democracias liberales deben estar dispuestas y ser capaces de defenderse”, dijo Lapid. “A veces, la libertad debe defenderse con la fuerza”.

En su discurso preparado, Scholz abordó extensamente el apoyo de Alemania a una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí, y advirtió contra cualquier acción unilateral que haga menos probable ese iniciativa.

Los periodistas preguntaron a los dirigentes sobre la acusación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, durante una conferencia de prensa en Berlín con Scholz, de que Israel había perpetrado “50 holocaustos” contra los palestinos.

El comentario de Abbas fue condenado en Israel, Estados Unidos y Alemania, incluso por el propio Scholz, quien a su vez fue criticado por guardar silencio al lado de Abbas.

“Lo que dijo el presidente Abbas fue vergonzoso, irrespetuoso y terrible, sencillamente terrible”, dijo Lapid, quien después de la conferencia de prensa se unió a Scholz y a una delegación de sobrevivientes del Holocausto en una visita a Wannsee, el sitio de una conferencia en 1942, en la que altos cargos nazis ultimaron los planes para enviar a los judíos a campos de exterminio.

Subrayó en dos ocasiones que esas ideas también existen en los libros de texto palestinos. “Este tipo de incitación es lo que enseñan a sus hijos”, dijo Lapid.

También expresó su agradecimiento por la condena de Scholz a las declaraciones de Abbas.

Scholz denunció enérgicamente las declaraciones, diciendo que estas y cualquier relativización del Holocausto, no tienen cabida en Alemania.

En respuesta a una pregunta, Lapid condenó la comparación que hizo el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, del líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, con Joseph Goebbels.

“Denuncio lo que dijo el ministro de Finanzas, como denuncio cualquier comparación con el Holocausto. Me alegra ver que el ministro de Finanzas se retractó posteriormente”.

Lieberman acusó este domingo a su rival político y líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, de emplear los “métodos exactos” de Goebbels, el principal propagandista del partido nazi, así como del dictador soviético Joseph Stalin.

En medio de la temporada electoral israelí, Scholz dijo que Israel está en “buenas manos” con Lapid.

“Valoro la habilidad política con la que representa a Israel en el mundo”, dijo en una declaración preparada en la Cancillería Federal.

Lapid comenzó el día con una reunión con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, seguida de un encuentro con la ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock. El programa nuclear de Irán y los lazos bilaterales fueron los temas principales de las reuniones, según declaraciones de la oficina de Lapid.

Scholz saludó a Lapid en la Cancillería Federal de Berlín poco antes del mediodía. Una guardia de honor del Bundeswehr recibió al primer ministro mientras una banda militar tocaba el himno nacional de Israel.

Mientras tanto, fuera del recinto, manifestantes pro-palestinos ondearon banderas y pidieron “una Palestina libre”.

Ambos dirigentes mantuvieron una reunión privada previo a la rueda de prensa, y después celebraron una reunión de trabajo con sus equipos.

Lapid estuvo acompañado por el consejero de Seguridad Nacional, Eyal Hulata, el secretario militar, Avi Gil, el consejero de Política Exterior, Yair Zivan, el consejero principal, Gil Haushner, el embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor y el director general de la cancillería israelí, Alon Ushpiz.