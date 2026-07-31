Emprendedores vinculados a ORT visitaron al presidente de Israel

Jóvenes con iniciativa, cuyos proyectos están enmarcados en el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT Uruguay, se reunieron con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en el marco de la Delegación ILAN 2026, un programa en el que fueron premiados con actividades académicas, institucionales y culturales entre el 24 y el 31 de julio.

En la foto: sentados: a la izquierda, Isaac Assa, fundador de ILAN; a la derecha, Isaac Herzog, presidente de Israel. Parados (de izq. a der.): Adriana Camisar (ILAN); Rodrigo Filippini (CleanWall); Eitán Wuhl (Aula+); Fiorella Toniotti (PhycoTech); Florencia Pucciano (ORT); Facundo Rocha (PhycoTech); Mariela Icicson (ILAN)

En representación de Uruguay participaron Facundo Rocha, graduado de Ingeniería en Biotecnología de ORT; y Fiorella Toniotti, graduada de Ingeniería en Biotecnología de ORT, por PhycoTech; Rodrigo Filippini, graduado de Ingeniería en Biotecnología de ORT, por CleanWall; y Eitán Wuhl, Licenciado en Gerencia y Administración de ORT, por Aula+. Estos tres proyectos fueron ganadores de ediciones uruguayas de los premios ILAN.

A la reunión, que tuvo lugar el martes 28 de julio en la residencia presidencial, también asistió la Lic. Florencia Pucciano, MBA, coordinadora de emprendimientos del CIE de ORT.

Para este evento, ILAN seleccionó a un representante de cada país participante para dirigir unas palabras al presidente israelí. La organización eligió a Pucciano, quien dirigió unas palabras en representación de la delegación uruguaya.

En su intervención, la coordinadora del CIE agradeció la recepción y compartió los aprendizajes obtenidos por la delegación durante su recorrido por Israel.

También presentó el trabajo que desarrolla la Universidad ORT Uruguay en materia de innovación y emprendimientos, así como su vinculación con el ecosistema israelí, conocido internacionalmente como Startup Nation por la concentración de empresas tecnológicas, inversión y proyectos innovadores.

“Uruguay es actualmente el país de América Latina con más unicornios per cápita, y nos enorgullece afirmar que todos ellos surgieron de nuestra universidad, la Universidad ORT Uruguay”, sostuvo Pucciano.

La actividad con el presidente contó con la participación de Isaac Assa, presidente y fundador de Israel Innovation Network (ILAN), organización sin fines de lucro que conecta a emprendedores, instituciones académicas y referentes de la innovación de Israel y América Latina.

La Delegación ILAN 2026 reúne a 87 participantes de siete países, vinculados a 24 universidades y 55 proyectos de innovación.