Emotivo homenaje a Shiri, Ariel y Kfir Bibas: se inauguró la instalación “Huellas de Bibas” cerca del kibutz Tze’elim

Cerca del kibutz Tze’elim, se realizó ayer una emotiva ceremonia en memoria de Shiri, Ariel y Kfir Bibas, asesinados por Hamás en Gaza. Allí se inauguró la instalación “Huellas de Bibas”, a la que asistieron la familia, el presidente Isaac Herzog y miembros del kibutz Tze’elim y Nir Oz.

La instalación se ubica en una arboleda, y la diseñadora, la arquitecta Zvika Pasternak, optó por usar huellas de pies para representar las de Shiri, Ariel y Kfir.

Junto a las pequeñas huellas que representan a Kfir, quien fue secuestrado cuando tenía solo nueve meses, también hay huellas de manos que, juntas, crean las de un bebé gateando.

Ofri, hermana de Yarden Bibas y tía de los chiquitos asesinados, expresó durante el evento: “Esta es una situación particularmente conmovedora, pero también muy triste. Para mí, Tze’elim, que siempre fue mi hogar, mi lugar seguro, familiar y estable, el lugar al que podía regresar en cualquier momento, de repente se volvió amenazante y doloroso, y desde entonces casi no me he atrevido a volver. Tenía miedo de encontrarme con lo que ya no está”. “No hay Tze’elim sin ellos; sus recuerdos están sembrados en cada rincón”, añadió.

Por su parte, el presidente de Israel afirmó: “Quiero expresar mi profundo dolor y pesar a las familias Bibas y Silverman, y a todas las familias que perdieron a sus seres queridos asesinados el 7 de octubre en la terrible masacre”.

Herzog se dirigió a Yarden y dijo: “No tenemos más palabras que abrazarlo y expresarle cuánto apreciamos la grandeza de su alma y la de todos los que regresaron del Valle de la Muerte”.

“Esta efigie en su memoria es tan conmovedora, tan limpia, tan humilde y tan auténtica. Cuenta toda la historia en pocas palabras. Estamos aquí para fortalecerlos, a ustedes, los residentes de la zona y a la municipalidad, una y otra vez. Estamos aquí y nos sentimos parte de ustedes”, añadió Herzog.

Shiri, de 32 años, Ariel, de 4, y Kfir, de 9 meses, se convirtieron en los símbolos de los horrores del ataque terrorista y sus consecuencias. Sus cuerpos fueron repatriados desde Gaza en febrero y enterrados en un solo ataúd en el cementerio regional de Tzohar.

Yarden Bibas, de 34 años en aquel entonces, quien fue secuestrado ese mismo día, separado de su familia y liberado el 1 de febrero de este año tras 484 días de cautiverio en Gaza, nació y creció en el kibutz Tze’elim, donde sus padres aún residen.