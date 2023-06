Embajador israelí en ONU: a los palestinos se les enseña a odiar, se les educa para asesinar

UnidosxIsrael (traducido de Arutz Sheva)

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas (ONU), Gilad Erdan, habló el martes en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, instando a los miembros del Consejo a condenar la violencia indiscriminada contra los civiles israelíes. ‘¿Algún líder palestino, condenará el asesinato y el terror? Por supuesto que no’, dice el Embajador israelí, Erdan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Erdan comenzó: «El martes pasado, Elisha Anteman, un joven de diecisiete años que acababa de terminar la escuela secundaria, estaba llegando al final de su turno en un restaurante cerca de la ciudad de Eli. Este fue el último turno de Elisha. Verán, él había estado trabajando allí durante nueve meses, había ahorrado algo de dinero e hizo planes para pasar el verano haciendo senderismo».

«De hecho, el martes pasado fue el último turno de Elisha, pero trágicamente, Elisha no hará un viaje este verano. No irá de excursión. No pasará tiempo con su novia de la escuela secundaria, Maayan, con quien habló sobre construir una vida juntos. Ya no recogerá a ninguno de sus ocho hermanos menores de la escuela, a quienes amaba como el hermano mayor cariñoso que era.

Elisha no hará ninguna de estas cosas, porque Elisha, junto con otros tres civiles israelíes inocentes, fueron asesinados por terroristas palestinos cuyo único objetivo era masacrar judíos.»

“Esta es la desgarradora realidad que enfrentan los israelíes todos los días”.

Erdan enfatizó que, «Desde el comienzo de 2023, se han disparado 1.337 cohetes y morteros contra Israel. Hubo ocho ataques de apuñalamiento y otros ocho intentos de apuñalamiento. Se llevaron a cabo ocho ataques de embestida, se detonaron 68 artefactos explosivos y 157 ataques terroristas«. Se perpetraron tiroteos. Estos números ya son más altos que los informes unilaterales de la ONU que recibe este Consejo, pero no he terminado. Desde el 1 de enero, se lanzaron 223 bombas incendiarias contra israelíes y, escuchen esto, se lanzaron 1.728 ataques con piedras cometidos contra los israelíes. Madres que llevan a sus hijos a la escuela, ancianos que se dirigen a las citas médicas: siempre que un automóvil tenga matrícula israelí, es el objetivo potencial del terrorismo palestino. Pero no obtienes estos números.«

«Desde el comienzo del año, los israelíes han sido víctimas de más de 3.500 ataques y, lamentablemente, cada día que pasa ese número crece».

Erdan también enfatizó que, «Terror, violencia, el asesinato de judíos, todo esto se ha normalizado en la sociedad palestina… A los palestinos se les enseña a odiar. Se les educa para asesinar. Se les dice que el martirio y la yihad son la única forma«.

“Y la razón detrás de esta campaña de incitación es que los palestinos están interesados en una sola cosa: la destrucción de la noción misma de un Estado judío. Este ha sido el caso desde mucho antes de 1967 e incluso antes del establecimiento de Israel. Judea y Samaria no tiene absolutamente nada que ver con eso».

«Para la Autoridad Palestina, la violencia contra los judíos no solo no es condenable, ¡es encomiable! Por ley, la Autoridad Palestina asigna cientos de millones de dólares a los asesinos y sus familias, el siete por ciento de su presupuesto. Esto es mucho más de lo que es dado como bienestar a las familias palestinas que viven por debajo del umbral de la pobreza. La Autoridad Palestina recompensa a los terroristas e incentiva el derramamiento de sangre. Y lo hace con orgullo«.

En contraste con Israel y la Autoridad Palestina, Erdan dijo: «En Israel, condenamos cualquier tipo de violencia en los términos más duros y tomamos medidas contra quienes la perpetran. Sin embargo, lamentablemente, la Autoridad Palestina hace exactamente lo contrario. No solo con respecto a la violencia y el daño a la propiedad, sino incluso en lo que respecta al asesinato de civiles inocentes, ¡incluidos niños!»

Erdan también señaló que los permisos de construcción israelíes en Judea y Samaria «no son un impedimento para la paz, y la construcción no se detendrá».

“Las comunidades israelíes representan menos del dos por ciento de toda el área”, agregó. “Sin embargo, hay cientos de miles de israelíes viviendo en estas comunidades. Y por sorprendente que les parezca a algunos de ustedes, los israelíes que viven en Judea y Samaria también son seres humanos, y también merecen necesidades básicas como infraestructura y vivienda. construir allí no se detendrá».

«¿Qué esperan honestamente que Israel haga mañana por la mañana?» cuestionó. «¿Esperan que simplemente cedamos a todas las demandas de los palestinos? ¿Convertir las colinas de Judea y Samaria en plataformas de lanzamiento de cohetes terroristas con vista a las ciudades israelíes, tal como sucedió en Gaza? Este no es un escenario imaginario. Justo ayer se dispararon dos cohetes desde Jenin hacia Israel».

Erdan concluyó: «Si este Consejo está tan decidido a encontrar un camino hacia la reconciliación entre Israel y los palestinos, entonces ha llegado el momento de condenar duramente la incitación y la financiación del terrorismo por parte de la Autoridad Palestina. Y si este Consejo pretende cumplir verdaderamente su mandato, entonces debe enfrentar las amenazas más apremiantes a la seguridad global, a saber, Irán y sus peligrosos representantes”.