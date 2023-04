75 años del Estado de Israel: Embajador de Israel Yoed Magen: Todo lo que sucede en Israel se puede definir como un milagro.

El Embajador de Israel en Uruguay, Yoed Magen, nos deja sus expresiones en este Iom Haatzmaut del 75° aniversario de la Independencia del Estado de Israel. Nos habla del orgullo que siente y del milagro que representa Israel, de la madurez de la sociedad israeli, de su capacidad emprendedora y deja su mensaje para la comunidad judía uruguaya.

¿Qué sentimiento le genera celebrar el 75º Aniversario de la Independencia de Israel?

Como cualquier israelí es un orgullo cada año que Israel celebra su independencia. Israel es un país distinto a los demás; nació en unas circunstancias muy diferentes al nacimiento de otros países. Tuvo que luchar por su independencia, por su supervivencia durante estos 75 años, y lo va a seguir haciendo para que los israelíes puedan seguir viviendo sus vidas en paz y libertad. No es fácil, nuestra realidad es complicada, los desafíos son grandes y aun así Israel ha decidido seguir adelante y lo ha hecho, creo yo, de una manera impresionante. Yo pienso que a esta altura no se puede llamar a lo que sucede en Israel con una palabra que no sea milagro. Es un milagro la independencia, es un milagro la supervivencia, es un milagro todo lo que ha hecho hasta el día de hoy.

¿Cuáles fueron los cambios más trascendentes para la sociedad israelí a través de estos años?

Creo que con cada inmigración destacada que llegó a Israel vivimos cambios importantes. Éstos trajeron sus propias culturas, sus propias tradiciones, que con los años se integraron con lo que había en Israel. Pero por otro lado mantuvieron su identidad de manera que la sociedad israelí adoptó otras tradiciones de otras culturas. La sociedad israelí maduró muchísimo en los últimos 50 años. Esta madurez se ve hoy día reflejada también en los procesos políticos pero no solamente.

Yo creo que la política israelí refleja bien esa madurez de la sociedad israelí, pero por otro lado. Refleja también la fragmentación de la sociedad. Hay más opiniones hoy día sobre cómo queremos resolver el conflicto con nuestros vecinos, que es lo que hay que hacer, como hay que enfrentar a esta realidad; hay más opiniones que se reflejan en los diferentes partidos políticos.

Los cambios en la sociedad israelí se reflejan también en la economía. Si al principio la sociedad era que mayoritariamente se dedicaba a la agricultura, hoy esto se transformó casi 180 grados. La agricultura israelí sigue, pero el israelí en sí, en general opta hoy por ser emprendedor; le gusta emprender, le gusta inventar, le gusta desarrollar soluciones para el mundo entero. Le gusta tomar un desafío y encontrarle soluciones, no solamente para Israel sino para todo el mundo; creo que es parte de esa madurez de la sociedad israelí. Es algo sumamente beneficioso para la economía de Israel

¿Cómo se siente ser el representante de Israel en el Uruguay y cuáles son tus desafíos a corto plazo?

Los desafíos a corto plazo son los mismos que aquellos a largo plazo. Es asegurar de que esta excelente relación entre los dos países, siga. Es llenarlos de contenidos tangibles, reales, de cooperación, que se note, que se vea, que se sienta, que beneficie a ambos pueblos. Esto es sumamente importante y es lo que tratamos de hacer desde la Embajada israelí. Promover diferentes proyectos para que ambos pueblos puedan sentir esas relaciones.

¿Cuál es tu mensaje para los judíos del Uruguay?

Estoy sumamente complacido de haber conocido esta maravillosa comunidad. Creo que conozco una buena parte de las diferentes comunidades judías, de su gente, de lo que hace, cómo vive, sus relaciones con Israel. Me siento muy cómodo con esta comunidad. Me siento muy a gusto con los judíos del Uruguay. He tenido muy buenas relaciones con muchísimos integrantes de la comunidad judía. Siento que son un puente entre Israel y el Uruguay. Me ayuda de mucho porque un Embajador o una Embajadora no puede llegar a todos los sector con la fuerza que uno quisiera. Por eso tener una comunidad importante, grande y fuerte, que acompañe mano a mano a la Embajada o al Embajador, en sus diferentes tareas frente al gobierno uruguayo y frente a la sociedad uruguaya, es lo máximo que uno puede pedir siendo representante de Israel en la diáspora.

No es un mensaje de despedida, todavía, pero sí quiero decir que los cuatro años aquí fueron muy satisfactorios para mi esposa y para mí, trabajando junto con las diferentes comunidades de Uruguay. Nos encantó estar involucrados no sólo en los eventos sino también en lo que hace cada institución. Es una parte de nuestro trabajo que nos da muchísima satisfacción.

Por lo tanto, es una oportunidad para agradecer a cada uno de los integrantes de las comunidades judías y desearles un feliz Día de Independencia de nuestro querido Estado de Israel. Sé lo que significa Israel para una comunidad tan sionista, que tiene siete movimientos juveniles. Todos me hablan de eso y de sus amigos o familiares que viven en Israel. Eso nos llena de orgullo, es realmente difícil describir eso a alguien que no sea de la comunidad. Eso a nosotros nos complace sumamente. Así que en la víspera del Día de Independencia nº 75 de Israel quiero agradecer a la comunidad judía por estar ahí, con nosotros; por apoyar al Estado de Israel de una manera incondicional, de ser nuestros socios en este camino que tanto amamos.