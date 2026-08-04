El último suspiro de Ana Frank en su cuaderno a cuadros: las palabras inéditas y el grito de libertad con el que se despidió del mundo

A 82 años de su última escritura en «La casa de atrás», un repaso por el testamento literario de la adolescente que desafió al horror nazi, reivindicó el rol de la mujer y eligió la literatura para no asfixiarse. Crédito foto: AP

El calendario marcaba el martes 1 de agosto de 1944. En el interior de un asfixiante escondite en Ámsterdam, una adolescente de 15 años abría un cuaderno de tapas cuadriculadas en rojo y blanco con un borde beige.

Con la naturalidad de quien conversa con su mejor aliada, plasmó sus pensamientos y cerró el texto con una firma breve y afectuosa: “Tu Ana M. Frank”.

Aquella destinataria era Kitty, una amiga nacida de su propia imaginación para convertirse en su refugio más sagrado. Lo que Annelies Marie Frank no sospechaba en ese instante era que estaba redactando, en realidad, sus líneas de despedida.

Apenas tres días después de trazar esa firma, el 4 de agosto de 1944, el silencio del refugio se rompió para siempre cuando la Gestapo irrumpió en el lugar. Aunque la identidad de quien los delató o si los vendieron por dinero sigue bajo investigación, los ocho integrantes del escondite fueron arrestados.

El destino final fue el campo de concentración de Westerbork y luego Auschwitz, aquella maquinaria de exterminio masivo en trenes cargados de deportados. De todo el grupo, solo su padre, Otto Frank, lograría salir con vida. Sería él quien rescataría las hojas escritas por su hija menor para transformarlas en un legado universal, traducido hoy a setenta idiomas.

Ana y su hermana Margot pasaron un mes en Auschwitz antes de ser enviadas a Bergen-Belsen, un epicentro de infecciones donde ambas murieron de tifus en marzo de 1945, rozando el final de la Segunda Guerra Mundial.

El enigma de la dualidad humana

En aquella entrada final, Ana desnudaba una inquietud profundamente íntima: el miedo a no ser comprendida y la dolorosa dualidad de su alma. “Ya te he contado alguna vez que mi alma está dividida en dos… En una de esas partes reside mi alegría extrovertida, mis bromas y risas… Ese lado desplaza al otro, mucho más bonito, más puro y más profundo”, le confesaba a Kitty.

Con una madurez desgarradora para sus 15 años, la joven temía mostrarse vulnerable: “Tengo mucho miedo de que todos los que me conocen tal y como siempre soy, descubran que tengo otro lado… Tengo miedo de que se burlen de mí, de que me encuentren ridícula, sentimental”.

Ese dilema interno reflejaba la complejidad de una joven que llevaba veinticuatro meses encerrada en «La casa de atrás», un anexo secreto de cincuenta metros cuadrados ubicado en el número 263 de la calle Prinsengracht.

El espacio, repartido en tres niveles con dos habitaciones, un baño y una buhardilla, ocultaba su acceso tras una biblioteca giratoria en las oficinas de Opekta, la firma comercial de su padre.

Allí convivían ocho personas: los cuatro Frank, el dentista Fritz Pfeffer —con quien Ana sufría por tener que compartir habitación— y los tres integrantes de la familia Van Pels, entre ellos Peter, un joven de 16 años con quien Ana entabló charlas joviales y un romance que echó luz sobre su despertar afectivo.

Una voz feminista en un mundo en llamas

El encierro no apagó su agudeza crítica. Al contrario, Ana se sentía presa en un mundo gobernado por hombres y alzó la voz con un pensamiento de vanguardia para su época: “Yo sé lo que quiero, tengo un objetivo, una opinión, tengo una religión y amor. Déjame ser yo misma. Sé que soy una mujer, una mujer con fuerza interior y un montón de coraje”, escribió con firmeza. Su pluma reclamaba igualdad y respeto en tiempos oscuros: “A los soldados y a los héroes de la guerra se les honra… pero ¿cuántas personas ven a las mujeres también como soldados?”.

A través de los cuadernos que sobrevivieron al horror —los de 1943 se perdieron, pero se conservaron dos de 1944—, Ana desplegó una crónica profesional digna de una gran periodista. Su escritura era una necesidad biológica de supervivencia frente al cautiverio: “Me parece que lo mejor de todo es que, lo que pienso y siento, al menos lo puedo escribir; de lo contrario, me asfixiaría completamente”.

Esa lucidez brilló con fuerza cuando los aliados invadieron Normandía en junio de 1944. La Casa de Atrás se llenó de conmoción y esperanza: “¿Habrá llegado por fin la liberación tan ansiada…? La esperanza, que también es vida, nos devuelve el valor y la fuerza”.

El nacimiento de un mito y un legado vivo

Mucho antes de imaginar su trágico final, Ana ya soñaba con el destino de sus textos: “Cuando acabe la guerra —escribió— quisiera publicar un libro titulado ‘La casa de atrás’”. Sus protectores, Miep Gies, Víctor Kugler y Johannes Kleiman, quienes arriesgaron todo para alimentarlos, guardaron esos papeles tras el arresto, permitiendo que el deseo de la joven se hiciera realidad.

Hoy, el escondite es un museo renovado que mantiene viva su memoria. Como muestra del impacto de su historia en la cultura popular, durante años el museo albergó un Óscar dorado donado en 1975 por la actriz Shelley Winters, quien lo ganó tras interpretar a una de las protectoras de la familia en la película de 1959 dirigida por George Stevens; Winters sabía que Ana era una apasionada del cine de Hollywood.

El diario de Ana Frank, escrito con una delicada inocencia que no ha envejecido, sigue siendo un espejo del espanto nazi y un testimonio de resiliencia universal. Es el deambular de una adolescente hecha un lío entre su despertar a la vida y su involuntaria vecindad con la muerte.

En medio del desborde de su juventud, eligió escribir porque se asfixiaba en una jaula gris, dejando una de las lecciones de fe humana más conmovedoras de la historia: “Es un milagro que no abandone todos mis ideales. Me aferro a ellos porque sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente es buena de verdad en el fondo de su corazón”.