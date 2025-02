El teatro de rehenes de Hamas: manipulación y propaganda

A pesar de una semana llena de drama, el sexto intercambio de rehenes israelíes por terroristas palestinos se llevó a cabo según lo programado originalmente el sábado. Como ha sido el caso con cada liberación de rehenes anterior, Hamas utilizó la entrega de los rehenes a la Cruz Roja Internacional como un momento de teatro propagandístico. Crédito foto: screenshot

Detrás de una mesa donde se estaba firmando algún absurdo papeleo entre un representante del CICR y un terrorista de Hamas, había un gran cartel de Jerusalén con las palabras en hebreo, árabe e inglés: “Oh Jerusalén, sé testigo: somos tus soldados”.

Junto a él, otro cartel que, en referencia a la propuesta del presidente de EE.UU. Donald Trump de reubicar a los residentes de Gaza, decía: “No inmigración excepto a Jerusalén”.

Debajo estaba un tercer cartel que enumeraba los sitios de la invasión de Hamas del 7 de octubre, con las palabras: “Cruzamos rápidamente”. Un cuarto mostraba una imagen del rehén Matan Zangauker, cuya madre ha sido vitriólica en sus críticas al primer ministro Benjamin Netanyahu, junto a una fotografía de ella y un reloj de arena con la leyenda debajo: “El tiempo se acaba”.

Este teatro de propaganda es un estudio sobre el arte de autoengaño

Cada uno de estos carteles, destinados a proyectar fuerza, en cambio expone la desesperación de Hamas. “Cruzamos Rápidamente” presume de su ataque del 7 de octubre, sin embargo, hoy Gaza está en ruinas, su gente no tiene nada. “Oh Jerusalén, Sé Testigo” habla de conquista, pero Hamas ni siquiera puede mantener su propio territorio. El cartel con la madre de Matan Zangauker pretende sembrar el miedo, pero solo resalta la disminución del poder de Hamas.

Este no es el mensaje de una fuerza triunfante. Es la fanfarronería vacía de un movimiento que busca relevancia, aferrándose a símbolos porque la realidad se ha vuelto en su contra.

Los terroristas de Hamas, vestidos de pies a cabeza con equipo de batalla completo, el cual conspicuamente nunca usan en combate real cuando se esconden detrás de las faldas de mujeres y bajo las cunas de bebés, desfilan por el escenario como vencedores cazadores de dragones, amenazando con marchar sobre Jerusalén.

¿A quién quieren engañar? ¿A quién pretenden engañar?

Gaza está en ruinas, completamente destruida. Cientos de miles de gazatíes caminaron del sur de regreso a sus pueblos en el norte, solo para encontrar nada. La formación militar de Hamas ha sido destrozada; todo lo que queda son camionetas con hombres armados con rifles, una sombra de la fuerza que tenían el 7 de octubre.

Mientras tanto, una propuesta una vez impensable está ahora sobre la mesa: reubicar a los gazatíes. Una idea que, de tener la oportunidad, muchos gazatíes probablemente aprovecharían para escapar del infierno, las palabras de Trump, que es Gaza.

Y sin embargo, Hamas libera a tres rehenes, tres de los 254 que secuestraron, bajo pancartas proclamando su intención de marchar hacia Jerusalén, tal como “cruzaron rápidamente” el 7 de octubre.

¿Qué autodestrucción? Si esto es una victoria para el pueblo palestino, entonces la mente se desconcierta ante cómo sería una derrota.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que está visitando Israel esta semana, ha instado al mundo árabe, si se oponen al plan de reubicación de Trump, a presentar una alternativa mejor. Se espera que Egipto presente una propuesta en una cumbre en Riad a finales de este mes, y es seguro que Hamas no formará parte de ella. En sus reuniones con diplomáticos egipcios, jordanos, sauditas y emiratíes, Rubio debería enfatizar algo que todos entienden pero no dicen en voz alta: Hamas, no Israel, es su verdadero enemigo.

¿Quién es responsable de popularizar la idea de que los gazatíes se reubiquen en Egipto, Jordania o incluso Arabia Saudita? Hamas. ¿Quién incita a la agitación en las capitales árabes? Hamas. ¿Quién pone en peligro los lazos clave de los gobiernos árabes con los Estados Unidos? Hamas.

El mismo Hamas que, durante los últimos sábados, desfila como un vencedor, solo ha traído desastre a su pueblo. Ahora también está poniendo en peligro las alianzas de Estados Unidos de Egipto y Jordania, así como el sueño de Arabia Saudita de una asociación de seguridad con Washington.

El patético teatro de Hamas y sus ridículos carteles no engañan a nadie. Sus amenazas implícitas de marchar sobre Jerusalén no asustan a los israelíes, sino que refuerzan la determinación nacional de evitarlo. Destacar dónde entraron en Israel no intimida a los israelíes, sino que garantiza que se tomarán todas las medidas para asegurar que nunca vuelva a ocurrir.

La exhibición de propaganda de Hamas no es una muestra de fuerza, sino más bien los espasmos de un movimiento debilitado enormemente, aferrándose a cualquier cosa en busca de significado.