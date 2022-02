El supermercado en Israel donde puedes ‘comprar’ comida gratis

Israel21c

El proyecto de una pareja joven israelí lleva comida gratis a miles de familias necesitadas en un entorno respetuoso y normativo. La única regla en la tienda gratuita es tomar solo un artículo de cada tipo.

Hace unos años, Shani Shukrun comenzó a emparejar personas en Facebook. No con fines románticos, sino para reunir a personas necesitadas con donantes que puedan ayudarlos.

Cada vez, recaudaba de 300 a 400 shekels para una compra de fin de semana para una familia necesitada, o almacenaba productos secos en una habitación adicional para que alguien viniera a buscarlos.

“Pero en 2020 nació mi hija Oreen. Nació como una bebé prematura que pesaba 1,5 kilos en el punto álgido de la pandemia de covid, y estaba realmente preocupada por la gente que entraba a la casa”, recuerda Shukrun, que ahora tiene 27 años.

“Entonces decidimos alquilar un lugar que convertiríamos en un supermercado, y de esa manera también sería más respetuoso con las personas y ayudaría a que no se sintieran avergonzados”.

Shukrun y su esposo, Osher, encontraron un pequeño almacén en la ciudad central israelí de Petah Tikvah, a través del cual lograron distribuir alimentos y otros artículos a miles de familias. Pero a medida que su empresa creció junto con su alquiler, decidieron mudarse a nuevas instalaciones.

Recientemente abrieron su nuevo supermercado gratuito de aspecto atractivo en la ciudad.

“Pusimos estantes y lo hicimos parecer un supermercado para que fuera agradable que la gente entrara y no sintieran que se estaban aventurando en algún callejón para recolectar comida. Estamos tratando de hacerlo muy ordenado para que se sienta bien sacar cosas de los estantes”.

La clientela de Shukrun viene una o dos veces al mes por invitación, que ella envía a través de grupos designados de WhatsApp. De esta manera, el lugar no se inunda y la mayor cantidad posible de personas necesitadas pueden equiparse a sí mismas y a sus familias.

“Yo no les pido ningún papel. Cualquiera que me diga que lo necesita puede venir”, señala. «Los veo. No es como si alguien estuviera apareciendo en sus Lamborghinis o Mercedes”.

Un valor judío

“Si alguien se acerca a mí, entonces necesito brindarle ayuda”, dice Shukrun. “Eso es parte de la educación judía que recibí en casa”.

La única regla en la tienda gratuita es tomar solo un artículo de cada tipo.

“Ese es el límite. Pero puedes tomar lo que quieras: mantas, aceite, arroz, jabón para lavar platos, leche, bocadillos. No se hace por tacañería, sino para ayudar al mayor número de personas posible. Aunque, por supuesto, no reviso la cesta de nadie”, dice Shukrun.

“Tenemos muchas madres solteras, personas que fueron despedidas durante Covid y no se han encontrado desde entonces”, dice sobre los asistentes a la tienda. “Muchas personas mayores, muchas personas con discapacidades, poblaciones a las que les resulta un poco más difícil sobrevivir”.

La gente se entera de la tienda gratuita principalmente de boca en boca. “También salimos en televisión un par de veces y tenemos un grupo de Facebook con unos 15.000 miembros”, le dice a ISRAEL21c.

Algunos de los miembros del grupo de Facebook “Making Hungry Children Happy” (Haciendo felices a niños hambrientos) son personas que usan los servicios de la iniciativa, mientras que otros son donantes. Algunos se encontraron moviéndose de un extremo a otro.

“Hay personas que solían ser nuestros donantes y de repente se quedaron sin recursos, personas que solían donar todos los meses y de repente recurren a mí. Sucede mucho y lo ves y te destroza el corazón. Deseo que todos estén siempre del lado de dar”, señala Shukrun.

Camiones llenos de mercancías

La iniciativa está completamente financiada por donantes privados, cuyas contribuciones se utilizan para comprar suministros y transportarlos a la tienda. También hay donaciones de vendedores que se presentan con camiones llenos de productos.

Todo el dinero que se destina a la iniciativa se destina directamente a los suministros, enfatiza Shukrun, y señala que ella y su esposo, cuidadora de ancianos y plomero, respectivamente, no reciben un salario. Tampoco los pocos voluntarios que les ayudan, sobre todo antes de las vacaciones, cuando la ONG envía cientos de cestas de alimentos.

“Apenas duermo”, admite Shukrun. “En cada momento libre, estamos en el almacén, ordenando suministros, trabajando con proveedores, revisando correos electrónicos y haciendo llamadas telefónicas. Llevamos al bebé a todas partes con nosotros y hacemos de todo”.

El sueño, dice, es ver crecer la iniciativa y extenderse por todo el país.

“Quiero que cada ciudad del país tenga un supermercado gratuito administrado por nuestra iniciativa. Esa es mi mayor ambición”, dice.

“Podría haber dicho que mi mayor sueño sería cerrar el lugar y que ya no haya personas necesitadas. Pero quiero ser realista. Siempre existe la línea de pobreza y los que están por encima y los que están por debajo”.